Velat anteeksi kymmenessä vuodessa ja maksuhäiriömerkintöjen kesto lyhyemmäksi?

Vast: Kirveellä olis työtä

Jos "tämä tarina on tosi", miksi herran nimessä velallinen ei ole maksanut sitä 22 senttiä? Alun perin, tai viimeistään ensimmäisten lisäkustannusten alkaessa kertyä? Älä nyt vain sano, ettei ollut varaa!



Suomessa velallisen asemassa ja perinnässä on varmasti korjaamisen varaa, ehkä paljonkin, mutta "tämä tarina" ei ole vain uskomaton ja karmea osoitus systeemistä - se on myös yksinkertaisesti typerä.