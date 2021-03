THL ja STM: Suomen epidemiatilanne heikentynyt nopeasti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo, että Suomen epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti ja taudin ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa.

Viimeisten kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on todettu Suomessa merkittävästi enemmän kuin aiemmin, ja tapausmäärät ovat lisääntyneet huolestuttavan nopeasti rajoitustoimista huolimatta.

Viimeisen viikon aikana todettiin eniten koronatapauksia koko tähänastisen epidemian aikana. THL:n mukaan tilanteen merkittävä heikentyminen edellyttää nopeasti entistä järeämpiä toimia epidemian hillitsemiseksi.

Suomessa on vain muutama sairaanhoitopiiri, joiden alueella tautitapausten määrä ei ole viimeisten kahden viikon aikana kasvanut. 16 sairaanhoitopiirin alueella lukemat ovat kasvaneet.

Näistä erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla sekä Ahvenanmaalla epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti.

Viime viikolla tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yli 3 900 tapausta, mikä on noin 400 enemmän kuin edellisellä viikolla.

Viimeisen kahden viikon seurantajaksolla uusien tapausten määrä oli yli 7 400, mikä on lähes 2 300 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten 14 päivän ilmaantuvuus oli 134 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 93 tartuntaa.

Virusmuunnoksista erityisesti Britannian virusmuunnos jatkaa leviämistään Suomessa. Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 1 274 koronavirusnäytteessä. Näistä 1 205 on Britannian virusmuunnosta ja 68 Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Brasilian P.1.-virusmuunnoksesta on toistaiseksi tehty Suomessa yksi matkailuun liittyvä havainto.

Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on viimeisen viikon aikana selvästi kasvanut. Myös tehohoidon tarve on lisääntynyt viimeisen parin viikon aikana erityisesti HUSin sairaaloissa, mutta tehohoidon kapasiteetti ei ole ollut valtakunnallisesti uhattuna.

Sairaalahoidossa oli eilen keskiviikkona kaikkiaan 258 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 106 erikoissairaanhoidossa 115 ja teho-osastoilla 37 potilasta. Ennusteet tulevan viikon valtakunnallisista erikoissairaanhoito- ja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat edelleen nousussa. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli eiliseen mennessä raportoitu yhteensä 759.

Viime viikolla eniten tartuntoja todettiin edelleen työikäisillä ja nuorilla aikuisilla. Iäkkäiden osuus todetuista tapauksista on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen pienenä. Viikolla 8 yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 10 %, ja yli 70-vuotiaiden osuus noin 4 % kaikista tapauksista.

THL muistuttaa, että ikääntyneillä ja riskiryhmiin kuuluvilla on selkeästi muuta väestöä suurempi riski saada vakavampi tautimuoto, joutua sairaalahoitoon ja kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. On selvää, että tautitapausten nopea lisääntyminen kasvattaa myös riskiä ikääntyneiden tartunnoille. Siksi koronavirustaudin riskiryhmiä pitää suojella. Tämä edellyttää kaikilta vastuullisuutta sekä alueellisten suositusten ja rajoitusten tinkimätöntä noudattamista, THL korostaa.

Koronavirusrokotukset etenevät hyvin kaikilla erityisvastuualueilla rokotusstrategian mukaisesti. Eiliseen mennessä yli 90-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 % on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, ja 80-89 vuotiaiden ikäryhmästä noin puolet on rokotettu ainakin kerran.