Koirien koko maan kattava kiinnipitoaika on alkanut. Metsästyslain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä elokuun 19. päivään asti, kertoo Kennelliitto.

Kiinnipitoaikaa on kunnioitettava, jotta luonnoneläimien lisääntyminen ei vaarantuisi. Eläimet voivat talven jäljiltä olla heikossa kunnossa ja tarvitsevat rauhaa lepoon ja ruokailuun.

Erityisesti kanalintujen kohdalla on tärkeää, etteivät koirat juokse vapaana maaliskuun alun jälkeen. Kennelliitosta muistutetaan, että vaikka koira ei olisi linnuista kiinnostunut, saattavat linnut pelästyä koiraa ja kaikota pesimispaikoilta. Koirat saattavat myös tuhota lintujen pesiä.

Myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä, ja esimerkiksi mäyrät voivat saada poikasia jo maaliskuun puolella.

Kennelliiton mukaan kiinnipitoaikana koiran on oltava aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Liitosta muistutetaan, että koira on pidettävä kytkettynä myös jäällä liikuttaessa.

Kiinnipitoaika ei koske viranomaisten työtehtävissä olevia koiria. Kiinnipitoaika ei koske myöskään alle viiden kuukauden ikäisiä pentuja tai palvelutehtävissä olevia koiria. On kuitenkin huomioitava, että taajamissa, puistoissa ja viheralueilla pientenkin koirien vapaana pitäminen voi johtaa siihen, että päivällä piileskelevät rusakot ja metsäkauriit voivat säikähtää ja jäädä auton alle.

Luonnonsuojelualueilla kielto koiran vapaana pitämiseen on ympärivuotinen.

Koiria saa pitää vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla, mutta koiran on oltava näissäkin paikoissa omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Koiraa ei saa myöskään päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai vastaavalle juoksuradalle. Koiraa ei saa viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Poikkeuksena ovat koiraladuiksi merkityt hiihtoladut sekä koirien käyttöön tarkoitetut uimarannat.