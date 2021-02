Koronavirustartuntojen määrä nousussa – sairaalahoidon tarve kasvaa

Koronavirustartuntojen määrä on selvässä kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan uusia tartuntoja todettiin viikolla seitsemän yli 3 400, joka on selvästi enemmän kuin sitä edellisellä viikolla.

Tapausten ilmaantuvuus on noussut koko maassa 62 tartuntaan sataatuhatta 100 000:ta asukasta kohti. Edeltävällä viikolla ilmaantuvuusluku oli 46 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

THL:n mukaan tartuntija on ollut eniten työikäisillä, varsinkin nuorilla aikuisilla. Kaikista tapauksista noin 80 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja noin 45 prosenttia alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus todetuista tapauksista oli noin yhdeksän prosenttia, ja yli 70-vuotiaiden osuus oli noin kolme prosenttia.

Viikolla seitsemän karanteeniin joutui yli 11 000 ihmistä. Määrä nousi lähes 3 000 edellisviikosta.

Epidemiatilanne on heikentynyt viime viikkoina erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Lisäksi usean sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu joukkoaltistumisia, joista on käynnistynyt tartuntaketjuja. Koronavirustapausten ilmaantuvuus on noussut muun muassa Satakunnan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä sekä Ahvenanmaalla moninkertaiseksi.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö arvioivat, että hiihtolomaviikkojen aikana matkailu voi lisätä taudin leviämisen todennäköisyyttä myös alueille, joissa tautitilanne on rauhallisempi.

Sairaalahoidon kuormitus ja tehohoidon tarve ovat olleet viimeisten viikkojen aikana kasvussa. Tehohoidon kapasiteetti ei valtakunnallisesti ole vielä ollut uhattuna.

Sen sijaan koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on hitaassa laskussa. Viikolla 7 niitä raportoitiin 14, viikoilla 5–6 vastaavasti 21 ja 17.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia on Suomessa ilmoitettu 690. Valtaosa tapauksista (660) on Britannian virusmuunnoksia.