Hallitus yrittää saada ihmisten kohtaamiset vähäisemmiksi kuin viime keväänä – uusista päätöksistä kerrotaan torstaina

Helsinki

Räjähdysherkkä ja jopa uhkaavampi kuin keväällä. Näin kuvaili epidemiatilannetta opetusministeri Jussi Saramo (vas) astellessaan hallituksen koronatoimia koskeviin neuvotteluihin Säätytaloon keskiviikkona illansuussa. Hallituksen neuvottelu jatkui yhä kello yhdeksän aikaan illalla. Tiedotustilaisuus päätöksistä järjestetään torstaina.

Odotettavissa on, että hallitus päättää neuvotteluissa siirtymisestä koronastrategian tasolle kaksi, mutta auki oli, siirryttäisiinkö seuraavalle tasolle koko maassa vai vain tietyillä alueilla.

– Ennakointi on mahdollista, jos se on ihmisten suojelemiseksi välttämätöntä eli kyllä se periaatteessa käy, että koko maa siirtyisi tasolle kaksi, arvioi oikeuskansleri Tuomas Pöysti neuvotteluihin mennessään.

Taso kaksi tarkoittaa käytännössä sitä, että otetaan käyttöön kaikki epidemian leviämisvaiheen suositukset, kuten laajin mahdollinen etätyö- ja maskisuositus. Lisäksi tulee ottaa käyttöön maanantaina voimaan tulleet tartuntatautilain muutoksen tuomat velvoitteet. Se mahdollistaa myös yksityisten asiakas- ja toimitilojen väliaikaisen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi, jos se on epidemiatilanteen vuoksi välttämätöntä.

Lisäksi kakkostasolla voi muun muassa pienentää kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää ja peruskoulun yläluokat voivat siirtyä etäopetukseen.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi ennen neuvotteluita, että hallituksen täytyy löytää tavat, joilla ihmisten kohtaamisia on vähemmän kuin viime maalis- ja huhtikuussa. Näin pyritään estämään, että koronaepidemia ei räjähdä käsiin, kuten joissakin samankokoisissa maissa on käynyt.

Poikkeusoloihin mahdollista mennä suoraankin

Hallituksen sisällä on pohdittu sitäkin, riittääkö edes kakkostasolle siirtyminen pitämään kovinkaan kauan kurissa taudin leviämistä. Syynä on erityisesti Uudenmaan paheneva tilanne. Pöysti vahvistaa, että tilanne on vakava ja kevään kaltaisia poikkeusolojakin joudutaan neuvotteluissa pohtimaan.

Pöystin mukaan on mahdollista mennä jopa suoraan poikkeusolojen tasolle eli tasolle kolme. Se kuitenkin edellyttää hänen mukaansa sitä, että kaikki lievemmät keinot on tutkittu.

Viime maaliskuussa siirryttiin poikkeusoloihin. Vanhasen mielestä mahdollisuus täytyy pitää nytkin vaihtoehtona mukana, mutta ensisijaisesti pitää käyttää normaalilainsäädännön tuomat keinot hyväksi.

Tasolla kolme voidaan ottaa käyttöön muun muassa liikkumisrajoituksia kakkostason toimien lisäksi. Ravintoloita ei myöskään voida sulkea kokonaan ilman, että todetaan poikkeusolot. Poikkeusolot toteaa valtioneuvosto yhdessä presidentin kanssa.

Kyseessä on äärimmäinen toimenpide, ja se on perusteltavissa vain, mikäli kaikki muut keinot ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja terveydenhuollon kantokyky ei riitä.

– Toisaalta, jos on kansakuntaa uhkaava tilanne, ja ihmisten henki ja terveys on vaarassa, niin silloin julkisen vallan pitää myös tehdä voitavansa, Pöysti sanoi.

Tanssi ja laulu loppuu

Niin sanottua tanssi- ja laulukieltoa ravintoloissa ollaan tiettävästi esittämässä perjantaina valtioneuvoston istunnossa. Se koskisi leviämisvaiheessa olevia alueita, ja sillä pyritään siihen, että turhien kontaktien syntyminen ravintoloissa loppuisi.

Hallitukselta on myös odotettu lakimuutosta, joka mahdollistaa tiukempia rajoituksia ravintoloiden aukioloaikoihin ja asiakaspaikkoihin. Esillä on ollut, että pahimmilla koronavirusalueilla ravintolat pitäisi sulkea jo alkuillasta.