Raumalla mahdollisia korona-altistumisia ravintola Otavassa

Rauman kaupungin terveyspalvelut on saanut tiedon, että koronavirustartunnan saanut henkilö on asioinut tartuttavuusaikana ravintola Otavassa. Henkilö on asioinut ravintolassa tiistaina 16.helmikuuta kello yhdeksän ja yhdentoista välillä ja perjantaina 19.helmikuuta kello yhdeksän ja yhdentoista välillä.

Ravintolassa samaan aikaan asioineita pyydetään tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronavirustestiin lievienkin tartuntaan sopivien oireiden ilmaantuessa.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä, tiedotteessa kerrotaan.