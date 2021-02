STT: Jo päätetyt koronakiristykset eivät riitä – hallitus ottamassa käyttöön järeämmän tason

Vast: Rokotteet tulevat vuonna 2022?

On olemassa suomalainen koronarokote. Virologian professori Kalle Saksela kumppaneineen on sen kehittänyt. Se ei ole saanut Suomessa julkista rahoitusta ja siksi testaukset ihmisillä ei ole edennyt toivotulla nopeudella. Ulkomailla on ollut kiinnostusta. Suomessa Kuopiossa olisi mahdollista valmistaa sitä kaikille suomalaisille. Eläinkokeissa se on antanut tehokkaan suojan koronavirusta vastaan. Lisäksi yksi rokotuskerta riittäisi. Se on nenäsumute rokote, joten rokotteen antaminenkin olisi joutuisampaa ja helpompaa kuin pistettävät rokotteet. Ihmetystä herättää, miksei Suomessa ole panostettu tähän meidän omaan rokotteeseen. Monilta ongelmilta olisi säästytty, jos siihen olisi panostettu.