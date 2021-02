Satoja Rauman telakalla työskenteleviä henkilöitä asetetaan karanteeniin. Määräys koskee lähes koko 800-päistä tuotantohenkilöstöä, Rauman kaupunki tiedottaa.

Karanteenit lasketaan alkaneeksi viimeisestä mahdollisesta altistumispäivästä lähtien. Aikaisemmin karanteeniin on jo asetettu näistä noin 160 henkilöä. Jokaiselta karanteeniin asetetulta otetaan koronavirusnäyte uudelleen ennen karanteenin päättymistä ja mahdollista työhön paluuta.

Kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että karanteeni- ja eristysmääräyksen rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Karanteeneja valvova tartuntatautiviranomainen voi tehdä poliisille virka-apupyynnön, jos on syytä epäillä, että karanteenimääräyksiä rikotaan.

Edellisviikonlopun ja kuluneen viikon aikana noin 1 000 telakalla työskennellyttä testattiin koronaviruksen varalta. Tartuntoja ilmeni kaikkiaan noin 240. Tartunnan saaneet on asetettu eristykseen. Sairastuneita ei tällä hetkellä ole sairaalahoidossa.

Telakan pääurakoitsija Rauma Marine Constructions tiedotti sunnuntai-iltana pyrkivänsä kaikin keinoin taltuttamaan Rauman telakka-alueella ilmenneen koronatartuntojen ryppään yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tilanteen rauhoittamiseksi telakan tuotantotoiminnan keskeytys jatkuu toistaiseksi. Tiloissa suoritetaan siivouksia ja desinfiointeja, joiden lisäksi ylläpitävät työt sekä valvonta jatkuvat.

– Keskitymme nyt tilanteen tarkkaan selvittämiseen yhdessä terveysviranomaisten kanssa ja jatkamme telakan tuotannon keskeytystä niin kauan kuin tilanne sitä vaatii. Telakan tuotannon uudelleen avaamista mietimme, kun tilanteesta on täysi selvyys, ja teemme myös sen yhteistyössä viranomaisten kanssa, kertoo RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Testauksia jatketaan tulevaisuudessa laajoin satunnaisotannoin, jotta varmistutaan siitä, ettei tauti pääse leviämään uudestaan, kun telakka avataan jälleen tuotantoon. Jatkossa myös työntekijöiden työpäivien ja taukojen aikataulutusta porrastetaan, jotta kanssakäyminen telakka-alueella voidaan minimoida. Valtaosa nyt positiivisen koronatestituloksen saaneista on ollut oireettomia taudinkantajia.

RMC:n mukaan koko verkostolla on vahva tahto saada tartunnat kuriin ja työt jatkumaan. Telakka-alueella on noudatettu koko pandemian ajan viranomaisten koronaohjeistuksia, mutta tartuntojen myötä ohjeistusta on terävöitetty ja suosituksia on muutettu pakoiksi. RMC on käynyt ohjeistuksen läpi yhdessä verkostonsa muiden toimijoiden kanssa. Annettujen ohjeiden noudattamista seurataan tarkasti ja niiden rikkomisesta seuraa sanktioita, tiedotteessa sanotaan.

Tilanteesta sunnuntaina käytyyn neuvotteluun osallistui Raumalla sairaanhoitopiirin infektioyksikön lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja aluehallintoviraston edustajat sekä Rauman kaupunginjohtaja.

Telakan tilannetta arvioidaan seuraavaksi maanantaina.

Myös Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta kokousti sunnuntai-iltana. Valiokunta päätti, että Rauman kaupungissa rajoitettavan yleisötilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden määrä on nyt enintään 6 henkilöä 14.3. asti.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä. Testillä ei kuitenkaan voi lyhentää karanteeniaikaa.

