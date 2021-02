Sdp:n Niina Malm: Kokoomuksen keppipolitiikka ei kelpaa Sdp:lle

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm ihmettelee kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen Lännen Median haastattelussa osoittamaa kritiikkiä Marinin hallituksen työllisyystoimille.

Häkkänen sanoi haastattelussa muun muassa, että Sdp yrittää keksiä pakoreittiä, jotta ikäviä päätöksiä työllisyyden nostamiseksi ja kestävän kasvun luomiseksi ei tarvitsisi tehdä, vaan luodaan aivan uusi talousajattelu, joka perustuu pysyvään velkaantumiseen ja "valtion johonkin mystiseen vahvempaan rooliin elinkeinoelämässä.

Sdp:n Malm on kannattanut Twitter -keskustelussa julkisten työpaikkojen lisäämistä ja enemmän palkkatukea työllistämiseen. Myös pääministeri Sanna Marin on puhunut talousjärjestelmän kaipaavan uutta ajattelua.

– Näen tämän niin, että kyseessä on Sdp:n hätähuuto, Häkkänen totesi haastattelussa.

Malm toteaa vastineessaan Häkkäselle, että Marinin hallituksen jo päättämät työn tarjontaa lisäävät toimet tuovat arviolta 31 000–36 000 lisätyöllistä, joista merkittävin työllisyyspäätös on ollut eläkeputken karsiminen. Lisäksi Marinin hallitus tavoittelee yhteensä 80 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Marinin hallitus on reilussa vuodessa tehnyt yhtä järeät työllisyystoimet, kuin edellinen oikeistohallitus sai koko neljän vuoden aikana tehtyä. Se, jos jokin, tuntuu kokoomusta kismittävän, Malm lataa.

COMPIC/KIMMO BRANDT Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Kokoomus on ollut hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 ja yhden jakson myös pääministeripuolueena. Puolueella on siis ollut hyvin aikaa tehdä tavoittelemaansa talous- ja työllisyyspolitiikkaa, Malm ihmettelee.

– Mitä näiden vuosien aikana on tapahtunut? Suomen valtionvelka on kasvanut räjähdysmäisesti ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat pahentuneet. Kokoomuksen näytöt ovat heikot, Malm toteaa.

– Oikeistolaista, kurjistavaa politiikkaa kokoomukselta on kyllä nähty. Viimeksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ehdotti leikkauksia ihmisten sosiaaliturvaan. Esimerkiksi työntekijöiden aseman heikentämisen kokoomus muotoilee mielellään ”paikallinen sopiminen”-yleistermin alle, Malm sanoo.

Malm myöntää, että työmarkkinat kaipaavat totta kai joustoa. Hän ehdottaa ottamaan mallia länsinaapurista.

– Kun puhutaan paikallisesta sopimisesta, niin on hyvä huomioida, että esimerkiksi Ruotsissa työntekijöillä on ensisijainen tulkintaoikeus paikallisiin sopimuksiin, kun taas Suomessa direktio-oikeus on työnantajalla.

Malm haluaa muistuttaa myös, että koronakriisin keskellä arvoilla on politiikassa väliä.

– Marinin hallituksen talouspolitiikka perustuu kestävän kasvun edellytysten luomiseen koko maahan, tuottavuuden nostamiseen, aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan ja työllisyyden vahvistamiseen. Kokoomus sen sijaan haluaisi maksattaa koronakriisin laskun yhteiskuntamme heikompiosaisilla. Tähän Sdp ei suostu, Malm päättää.

