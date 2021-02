Tartuntatautilain muutos mahdollistaa maanantaista alkaen muun muassa yksityisten sisäliikuntatilojen sulkemisen

Tartuntatautilain maanantaina voimaan tulevat muutokset mahdollistavat alueelliset rajoitukset elinkeino- ja harrastustoimintaan, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Velvoitteita ja rajoituksia voidaan tiukentaa, jos aiemmat toimet eivät ole riittäviä. Epidemian perustasolla yleiset hygieniatoimet ovat velvoittavia kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa. Kiihtymisvaiheessa viranomainen voi päättää alueellisesti, että toiminta on järjestettävä lähikontaktit estäensiten. Myös matkustajamääriä voidaan rajoittaa Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä enintään puoleen normaalista.

Leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi. Sulkeminen voi muun muassa sisäliikunta- ja urheilutiloja, yleisiät saunojt ja uimahalleja, tanssipaikkoja, huvipuistoja, sisäleikkipuistoja ja kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

Suurin osa muutoksista on voimassa 30. kesäkuuta saakka. Pysyvämpiä muutoksia tulee esimerkiksi eristämistä koskevaan sääntelyyn. Eristäminen on jatkossa mahdollista myös muuhun paikkaan kuin terveydenhuollon toimintayksikköön, kuten ihmisen omaan kotiin. Lisäksi lakiin on täsmennetty viranomaisen tiedonsaantioikeutta ja virka-apua koskevaa sääntelyä.