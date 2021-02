Avi: Yli kuuden hengen kokoontumiset kielletään Uudellamaalla

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella

heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, ja pienempiäkin kokoontumisia tulisi välttää. Rajoitus on voimassa 22. helmikuuta ja 14. maaliskuuta välisenä aikana, ja korvaa aiemmin voimassa olleen päätösen, joka koski yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä.

Päätöksen mukaan enintään kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on mahdollista järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

– Päätöksemme mahdollistaa enintään kuuden hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet tiukoin reunaehdoin, jotta välttämättömät kokoukset voidaan järjestää. Vahva ja painokas viestimme on: älkää järjestäkö pieniäkään kokoontumisia, jollei se ole aivan välttämätöntä, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen tiedotteessa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eivätkä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina.