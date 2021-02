THL: Uudenmaan epidemiatilanne huolettaa – pääkaupunkiseudun ravintoloiden sulkemista pohditaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee pääkaupunkiseudulle uusia kolme viikkoa kestäväi koronan torjuntatoimia koronaepidemian kiihtymisen estämiseksi. THL suosittelee baarien, pubien ja yökerhojen sulkemista Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kokonaan mahdollisimman nopeasti. Ovet tulisi pitää kiinni 14. maaliskuuta asti.

HUS-alueella suositellaan julkisten kokoontumisten osallistujamäärän rajoittamista kuuteen henkilöön. Myöskään yksityistilaisuuksiin ei tulisi kokoontua yli kuutta ihmistä. Lisäksi THL suosittelee, että HUS-alueen asukkaat välttävät lomamatkustamista oman alueen ulkopuolelle 14. maaliskuuta asti.

Toimilla estetään myös virusmuunnoksen laajaa leviämistä muualle maahan.

THL perustelee päätöksiä HUSin eriytymisellä muun maan epidemiakehityksestä. HUSin alueella ilmaantuvuus on neljässä viikossa lähes kaksinkertaistunut 108,9 tapauksesta 100 000:ta ihmistä kohden 185,9 tapaukseen. Samaan aikaan ilmaantuvuus lähes kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä on pääasiassa laskenut.

Kuitenkin Varsinais-Suomen, Keski-Suomen, Vaasan ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä 14 vuorokauden ilmaantuvuus on ollut yli 100 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana.

– Koko Suomessa epidemian kiihtymisen riski on kasvanut muita virustyyppejä nopeammin leviävän brittivariantin takia. Sitä on löytynyt Uudeltamaalta eneneviä määriä, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen.

Suomen koronatapausmäärät ovat pysytelleet valtakunnallisesti samalla, melko korkealla tasolla viimeisen neljän viikon ajan, totesi Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos torstain koronakatsauksessaan. Tartuntoja todetaan viikoittain noin 2300-2700 kappaletta. Valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on pysynyt melko vakaana, mutta tehohoidon tarve on kasvanut jonkin verran viime päivinä. Kuolemantapausten viikoittainen määrä on hitaassa laskussa.

Tähän mennessä Suomessa on todettu uusia virusmuunnoksia yhteensä 450 koronavirusnäytteessä. Näistä 427 on Britanniassa havaittua virusmuunnosta ja 22 Etelä-Afrikan virusmuunnosta. Brasilian P.1.-virusmuunnoksesta on toistaiseksi yksi matkailuun liittyvä havainto. Suomessa havaituista Ison-Britannian virusmuunnostapauksista hieman yli 70 prosenttia on todettu HUSin alueella.

Viime viikolla (viikko 6) todettiin yhteensä vajaa 2500 uutta tapausta, mikä on hieman vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 45 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edellisellä viikolla oli 47 tapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,95-1,15.

Karanteeniin asetettiin noin 8 600 henkilöä viikolla 6, mikä on noin 2400 henkilöä vähemmän kuin edellisellä viikolla. Vastaavasti 39 prosenttia uusista tartunnoista todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Edellisellä viikolla osuus oli 27 prosenttia.

Suurin osa tartunnoista oli peräisin kotimaasta, kuten tähänkin asti. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuuden lasku jatkuu, osuus oli 3 prosenttia viikolla 6. Näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus jäi noin prosenttiin kaikista tartunnoista.

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 prosentissa tapauksista. Suomen 21 sairaanhoitopiiristä 13:ssa saatiin jäljitettyä vähintään 75 prosenttia tapauksista. Tapauksia todetaan eniten työikäisillä, tällä hetkellä varsinkin nuorilla aikuisilla. Viikolla 6 vajaa 80 prosenttia kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla ja miltei puolet alle 30-vuotiailla.

Yli 70-vuotiaiden osuus on kasvanut viime viikon 4 prosentista 9 prosenttiin kaikista tapauksista. Mitä enemmän tautia leviää väestössä, sitä suuremmaksi kasvaa riski, että myös ikänsä puolesta riskiryhmään kuuluvat saavat tartuntoja.

Sairaalahoidossa oli 17. helmikuuta kaikkiaan 132 potilasta koronaviruksen vuoksi. Heistä perusterveydenhuollon osastoilla oli 42 potilasta, erikoissairaanhoidossa 60 potilasta ja teho-osastoilla 30 potilasta.

Tautiin liittyviä kuolemia oli viikolla 6 raportoitu 17, kahdella edellisellä viikolla 21 ja 25. Yhteensä kuolemantapauksia oli 17. helmikuuta mennessä raportoitu 723.