Perhevapaauudistus lisäisi ansiosidonnaisten päivärahapäivien määrää ja kasvattaisi isien kiintiötä

Kylmää kyytiä äideille - kaikkien leikkauksien äiti

Hallitus on taas pienituloisten naisten/äitien etuja heikentämässä tasa-arvon kaapuun verhotuna.

Tällähetkelläkin on äidin ja isän mahdollista jakaa vanhempainvapaa 158pv. Käytäntö vaan on niin, että hyvin harvoin mies pitäisi kyseisen vapaan ja äidit pitävät äitiysrahakauden 105pv jälkeen myös vanhempainvapaan 158pv. Isät sitten pitävät mahdollisuuksien mukaan isälle merkityn 54pv, jos pitävät.

Hallituksen näkemys tasa-arvosta on se, että tasa-arvoa toteutetaan leikkaamalla pienituloisilta äideiltä 63pv, eli n. 24% vapaita.



Nyt äidit pitävät 105pv + 158pv, yht. 263pv.

Hallituksen esitys tarjoaa äideille 40pv + 160pv, yht 200pv (Heikennys -63pv, eli n.24%)



Uudistuksen taustalla ihan muut syyt kuin perheiden ja lasten tarpeet. Ideologia edellä mennää ja pienten lasten äidit ovat maksajina.

