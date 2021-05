Tiistain koronaluvut: Suomessa tänään 124 uutta koronavirustartuntaa ja kolme kuolemaa – Turussa 19 uutta tautitapausta

Koronatiedot 10.5.

Suomessa raportoitiin maanantaina 143 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan tartuntoja on nyt kirjattu 88 866.

Koronan aiheuttamia kuolemantapauksia kirjattiin maanantaina kaksi.

Uusista tartunnoista 33 kirjattiin Varsinais-Suomeen.

Eniten uusia tartuntoja todettiin Salossa, jossa kirjattiin maanantaina 13 uutta koronavirustartuntaa. Turussa uusia tapauksia tuli ilmi 11.

Kaarinassa ja Raisiossa todettiin kummassakin kolme uutta tartuntaa, Liedossa, Loimaalla ja Vehmaalla kussakin yksi uusi tautitapaus.

Koronatiedot 9.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on varmistettu sunnuntaina 162 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt todettu 88 723.

Varsinais-Suomen alueella tartuntoja todettiin 24.

Turkuun kirjattiin 17 uutta tartuntaa. Raisiossa on todettu kolme tartuntaa ja Nousiaisissa kaksi. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja on Kaarinassa ja Salossa.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt todettu 9 550 koronatartuntaa.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut 1,94 miljoonaa suomalaista. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 34,9 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 174 741 ihmistä. Rokotekattavuus on 36,2 prosenttia

Koronatiedot 8.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on varmistettu lauantaina 229 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt todettu koko korona-aikana 88 561.

Uusista tartunnoista on Varsinais-Suomen alueella yhteensä 50.

Eniten tartuntoja oli Varsinais-Suomessa Turussa, yhteensä kaupunkiin kirjattiin 23 uutta tartuntaa. Salossa on todettu 13 ja Raisiossa 7 tartuntaa. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja raportoitiin Aurassa, Liedossa, Loimaalla, Marttilassa, Masukssa, Mynämäessä, Paimiossa ja Taivassalossa. Uudenkaupungin kirjausluvuista on poistunut yksi tartunta perjantaihin verrattuna. Yhteensä Varsinais-Suomessa on ollut koronatartuntoja viime vuoden keväästä lähtien 9 526.

Epidemiatilanne rauhoittui Turussa merkittävästi huhtikuussa ja ensi viikolla aletaan purkaa rajoituksia. Maaliskuussa tartuntoja oli noin 1 500 ja huhtikuussa enää noin 500. Huolta kuitenkin herättää tartuntojen laskun pysähtyminen.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut runsaat 1,9 miljoonaa suomalaista. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 34,2 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 172 954 ihmistä. Rokotekattavuus on 35,8 prosenttia.

Koronatiedot 7.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan perjantaina Suomessa varmistettiin 254 uutta koronatartuntaa. Uusista tartunnoista 37 on todettu Salossa ja 24 Turussa. Turkua ja Saloa enemmän uusia tartuntoja kirjattiin vain Helsinkiin. Pääkaupungissa tartuntoja oli 70.

Koko korona-aikana Suomessa on todettu 88 332 tartuntaa.

Salon ja Turun lisäksi Varsinais-Suomessa varmistettiin uusia koronatartuntoja Maskussa ja Uudessakaupungissa kolme. Raisioon ja Paraisille tartuntoja kirjattiin kaksi. Lisäksi yksi uusi tartunta raportoitiin Paimiosta, Loimaalta, Liedosta, Vehmaalta ja Kaarinasta.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueella on tartuntoja todettu viime vuoden keväästä lähtien 9 476. Näistä tartunnoista 76 on nyt perjantailta.

THL kertoi iltapäivällä kolmesta uudesta koronan liittyvästä kuolemantapauksesta. Koko maassa sairaalahoidossa on tällä hetkellä koronan takia 133, ja heistä 28 tarvitsee tehohoitoa.

Lue myös:

Salossa uusia koronatartuntoja kolmessa koulussa

Turun kaupungin koronakatsaus: yksittäisiä tartuntoja vappujuhlista todettu

Nuorten osuus korostuu Salon koronatartunnoissa – vielä ei hengähdetä helpotuksesta

Varissuolla seulotaan koronavirusta pikatesteillä – "Kannustamme kaikkia asukkaita hakeutumaan testiin"

Koronatiedot 6.5.

Suomessa on todettu 280 uutta koronatartuntaa torstaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana 88 078. THL:n mukaan Suomeen on myös kirjattu yksi uusi koronan liittyvä kuolemantapaus. Yhteensä kuolleita on ollut viime kevään jälkeen 919. Tehohoitoa koronapotilaista tarvitsee tällä hetkellä 27. Yhteensä sairaalahoidossa on 127 potilasta.

Uusista tartunnoista 15 on kirjattu Saloon ja 11 Turkuun. Lisäksi Varsinais-Suomen alueelta raportoitiin neljä tartuntaa Raisiosta sekä Kaarinasta. Laitilassa uusia tartuntoja todettiin kolme. Yksittäisiä tautitapauksia oli myös Aurassa, Pöytyällä, Paraisilla, Paimiossa, Uudessakaupungissa, Ruskolla ja Mynämäessä. Yhteensä Varsinais-Suomessa todettiin 44 uutta tartuntaa. Viime vuoden keväästä alkaen alueella on varmistettu 9 400 tartuntaa.

Eniten koko Suomessa tartuntoja todettiin jälleen pääkaupunkiseudulla. Helsingissä uusia tartuntoja on 42, Espoossa 27 ja Vantaalla 25. Salon luku oli torstain viidenneksi korkein ja Turun seisemänneksi korkein.

Koronatiedot 5.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 269 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on maassa todettu viime vuoden keväästä lähtien 87 798. THL kertoi keskiviikkona myös kahdesta uudesta koronaan liittyvästä kuolintapauksesta.

Varsinais-Suomen alueen kunnista tartuntoja on kirjattu eniten Saloon. Salossa tartuntoja on 18 ja Turussa 14. Lisäksi Raisiossa uusia tartuntoja on kolme ja sekä Naantalissa että Paraisilla kaksi. Kaarinassa uusia tartuntoja on yksi samoin kuin Laitilassa, Liedossa, Paimiossa, Pöytyällä ja Loimaallakin.

Salon luku oli koko maan neljänneksi korkein ja Turun luku viidenneksi korkein. Eniten tartuntoja raportoitiin Helsingistä. Pääkaupungissa uusia tartuntoja oli 65, Vantaalla 35 ja Espoossa 19.

Salo ilmoitti vakavan koronatilanteen takia siirtävänsä luokiolaiset sekä seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset yläkoululaiset etäopetukseen. Etäopetusta on 7.–21. toukokuuta. Lisäksi nuotisotilat, uimahalli ja sisäliikuntapaikat suljetaan.

Rokotukset etenevät. Yhteensä Suomessa on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen 31,6 prosenttia väestöstä ja toisen annoksen 3,2 prosenttia. Ensimmäisiä rokoteannoksia on annettu jo lähes 1,76 miljoonaa.

Koronatiedot 4.5.

Suomessa kirjattiin viimeisen vuorokauden aikana 184 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 87 529.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on 31. Eniten tartuntoja todettiin Salossa: 15. Tartunnoista kahdeksan todettiin Turussa. Paimiossa ja Naantalissa todettiin kaksi uutta tartuntaa. Liedossa, Maskussa, Mynämäellä ja Paraisilla todettiin yksi tartunta kullakin paikkakunnalla.

Maakunnan tartuntaluku on kokonaisuudessaan 9 291. THL päivitti Raision tartuntalukua yhdellä alaspäin 437:ään.

Koronaviruksen tartuntaluku (tartuntoja per 100 000 asukasta viimeisen 14 vuorokauden aikana) on Varsinais-Suomessa nyt 81,7. Sitä edellisen jakson tartuntaluku oli 119,81.

Rokotuksen koronavirusta vastaan on saanut Suomessa lähes 1,72 miljoonaa yli 16-vuotiasta. Rokotekattavuus on 30,9 prosenttia ja toisen annoksen osalta 3,1 prosenttia. Varsinais-Suomessa 161 000 on saanut rokotteen. Rokotekattavuus on 33,3 prosenttia ja toisen annoksen kohdalla 3,6 prosenttia.

Sairaalahoidossa on koronan takia 128 ihmistä, joista noin joka neljäs on tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa 15 koronapotilasta, joista viisi teholla. Covid-19-tautiin on kuollut Suomessa 916 ihmistä, sata Varsinais-Suomessa.

Koronatiedot 3.5.

Suomessa on todettu 117 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Epidemian alusta lähtien Suomessa on todettu 87 345 tautitapausta.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 3 032, mikä on 1 754 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Varsinais-Suomessa uusi koronavirustartuntoja on neljä. Viime vuoden keväästä lähtien tautitapauksia on ollut maakunnassa 9 281.

Yksi uusi tartunta on Kaarinassa, Ruskolla, Turussa ja Uudessakaupungissa.

THL kertoo iltapäivällä yhdestä uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin on menehtynyt epidemian alusta lähtien 915 ihmistä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 120 ihmistä, joista teho-osastolla 28 potilasta.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut runsaat 1,69 miljoonaa suomalaista. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 30,4 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 160 152 ihmistä. Rokotekattavuus on 32,9 prosenttia.

Koronatiedot 2.5.

Koronatartunnat jatkavat laskusuunnassa Suomessa. Sunnuntaina Suomessa raportoitiin 132 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä tartuntoja on todettu Suomessa koko epidemian aikana 87228. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 113. Määrä on 1 769 tartuntaa vähemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Tartunnoista 35 kirjattiin Varsinais-Suomeeen. Eniten tartuntoja todettiin Salossa 15 kappaletta. Turussa tapauksia todettiin 13. Maskuun, Raisioon ja Ruskolle kirjattiin kaksi uutta tartuntaa. Kaarinassa todettiin yksi uusi tartunta.

Koronatiedot 1.5.

Suomessa raportoitiin vapunpäivänä 288 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä tartuntoja on todettu Suomessa koko epidemian aikana noin 87 000.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin yhteensä 19 kappaletta. Tartunnoista kahdeksan todettiin Turussa. Salossa tartuntoja oli seitsemän. Yksittäiset uudet tartunnat todettiin Kaarinassa, Laitilassa, Loimaalla ja Paraisilla.

THL korjasi tilastojaan ja Naantalista ja Pöytyältä vähennettiin yksi tartunta.

Koronatiedot 30.4.

Suomessa raportoitiin vappuaattona 195 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maassa on nyt todettu 86 808 tartuntaa epidemian alusta alkaen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisäksi maassa kirjattiin perjantaina yksi uusi tautiin liitetty kuolemantapaus. Kaikkiaan Suomessa on todettu tähän mennessä 914 virustartuntaan liitettyä kuolemaa.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 28. Maakunnan kokonaistartuntaluku kohosi kuitenkin vain 26 tapauksella, sillä THL korjasi tilastoja Liedon osalta perjantaina. Kaikkiaan maakunnassa on todettu 9225 tartuntaa.

Perjantaina Turussa raportoitiin kymmenen uutta tartuntaa. Salossa uusia tapauksia löytyi seitsemän, Laitilassa ja Marttilassa kummassakin kolme. Raisiossa todettiin kaksi uutta tartuntaa, Kaarinassa, Naantalissa ja Uudessakaupungissa kussakin yksi.

Maakunnan rokotekattavuus on 32,2 prosenttia ja toisen annoksen osalta 3,4 prosenttia. Koko maassa rokotekattavuus on 29,8 prosenttia ja toisen annoksen osalta 3 prosenttia.

Koronatiedot 29.4.

Suomessa raportoitiin tänään 208 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viikoittaisessa tilannekatsauksessa kerrottiin torstaiaamuna. Maan koronatilanne on kääntynyt viime viikoina parempaan suuntaan, mutta lähiviikot kertovat paljon siitä, millainen koronatilanne kesällä odottaa.

Kaikkiaan maassa on todettu tähän mennessä 86 613 koronatartuntaa epidemian alusta alkaen.

Suomessa on nyt todettu myös kolme tapausta uutta Intian virusvarianttia.

Varsinais-Suomessa tartuntoja kirjattiin torstaina 34. Turussa niitä kirjattiin 13.

Salossa uusia tartuntoja kirjattiin toiseksi eniten, kaikkiaan kahdeksan. Kaarinassa ja Liedossa tapauksia todettiin kummassakin kolme, Paimiossa ja Raisiossa kaksi.

Lisäksi yksittäisiä tartuntoja raportoitiin Loimaalla, Mynämäessä ja Naantalissa.

Kaikkiaan maakunnassa on nyt todettu 9 199 tartuntaa.

Suomessa kirjattiin torstaina kaksi uutta virukseen liitettyä kuolemantapausta. Kaikkiaan tautiin on nyt menehtynyt 913 henkilöä.

Kuollesta tasan sata on menehtynyt Turun yliopistollisen keskussairaalan alueella.

Suomessa on rokotettu tähän mennessä 1 591 976 henkilöä. Varsinaissuomalaisista rokotteen on saanut 150 700 henkilöä, joka vastaa reilua 30 prosenttia väestöstä.

Kaarinassa on torstaihin mennessä rokotettu yli 10 000 henkilöä, Salossa yli 18 000 ja Turussa reilu 56 000.

Lue myös: Koronataistelu ei ole vielä ohi: virus leviää erityisesti kaveriporukoissa ja työpaikoilla, Intian variantti saapui Suomeen

Koronatiedot 28.4.

Suomessa raportoitiin tänään 244 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maassa on nyt todettu 86 405 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Keskiviikkona raportoitiin kolme uutta virukseen liitettyä kuolemantapausta Suomessa. Kaikkiaan tautiin menehtyneitä on nyt 911. Niistä yksi raportoitiin Tyksin erityisvastuualueella.

Sairaalahoidossa on ympäri Suomen 133 potilasta koronan vuoksi.

Maan pahin koronatilanne on tällä hetkellä Varsinais-Suomessa. Taudin ilmaantuvuusluku on laskenut hieman eilisestä, ollessaan nyt 106,4. Luku on kuitenkin inasen korkeampi kuin pääkaupunkiseudulla, jossa kahden viikon aikana ilmaantuvuus on 106,3 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia kirjattiin 29. Niistä Turussa todettiin 15.

Laitilassa ja Salossa kirjattiin kummassakin kolme uutta tartuntaa ja Kaarinassa kaksi. Yksittäisiä uusia tartuntoja kirjattiin Liedossa, Maskussa, Pyhärannassa, Pöytyällä, Raisiossa ja Uudessakaupungissa.

Varsinais-Suomessa on annettu tähän mennessä 148 116 ensimmäistä rokoteannosta. Ensimmäisen rokotteen on saanut 30,7 prosenttia maakunnan väestöstä.

Rokotustahti on Varsinais-Suomessa pääkaupunkiseutua parempi, sillä siellä ensimmäisen annoksen on saanut 25,9 prosenttia väestöstä.

Koko maassa rokotettuja on nyt 1 570 876.

Koronatiedot 27.4.

Suomessa raportoitiin tiistaina 224 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu 86 161.

Tiistaina raportoitiin myös kaksi uutta virustartuntaan liitettyä kuolemantapausta. Kaikkiaan menehtyneitä on nyt 908.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia löytyi 30. Maakunnan tartuntojen kokonaisluku on nyt 9 136.

Maakunnan ilmaantuvuusluku on jämähtänyt paikoilleen. Se on sama kuin eilen, 108 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana. Ilmaantuvuusluku on lähes yhtä korkea kuin pääkaupunkiseudulla, jossa kahden viikon luku on 109.

THL korjasi tartuntatautirekisterin tietoa tiistaina Kemiönsaaren osalta. Kunnassa on todettu kaikkiaan 68 tartuntaa, yksi vähemmän kuin Turun Sanomat eilen kertoi.

Turussa tartuntoja kirjattiin tiistaina kahdeksantoista. Kaupungissa on nyt todettu kaikkiaan 5 544 koronatartuntaa epidemian alusta alkaen.

Tiistaina uusia tartuntoja kirjattiin Salossa seitsemän, Mynämäessä kaksi sekä Kaarinassa, Paimiossa ja Raisiossa kussakin yksi.

30 prosenttia varsinaissuomalaisista on saanut tiistaihin mennessä ensimmäisen rokoteannoksen rokonavirusta vastaan, ilmenee THL:n tilastoista.

Kaikkiaan Suomessa on annettu tähän mennessä 1 534 174 ensimmäistä rokoteannosta.

Koronatiedot 26.4.

Suomessa raportoitiin huhtikuun viimeisenä maanantaina 133 uutta koronavirustartuntaa.

Kaikkiaan maassa on nyt kirjattu 85 937 tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Uusia tautiin liitettyjä kuolemantapauksia kirjattiin maanantaina kolme. Kaikkiaan Suomessa tautiin on nyt menehtynyt 906 henkilöä.

Sairaalahoidossa on koronatartunnan vuoksi tällä hetkellä 136 henkilöä ympäri Suomen. Heistä 33 on teho-osastolla. 1 524 252 suomalaista on tähän mennessä saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen.

Eniten tartuntoja kirjattiin jälleen pääkaupunkiseudulla: Helsingissä 34, Espoossa 16 ja Vantaalla 13.

Taudin ilmaantuvuus on Suomessa tällä hetkellä 66 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana. Viikko sitten ilmaantuvuusluku oli 86.

Uusista tapauksista kahdeksan kirjattiin Varsinais-Suomen alueelle. Niistä seitsemän on Turussa ja yksi Kaarinassa.

Varsinais-Suomessakin ilmaantuvuusluku on painunut laskuun. Luku on nyt 108 kun vielä viime maanantaina se oli 124.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä varoitteli viime viikon lopulla, että ilmaantuvuusluvun laskusuunta on jämähtänyt paikoilleen. Siksi esimerkiksi suuria vappusuunnitelmia ei kannata tehdä viikonlopuksi, vaan suosia pienessä piirissä juhlimista, mieluiten ulkotiloissa.

Varsinais-Suomessa on ehditty rokottaa tähän mennessä 142 674 henkilöä. Määrä vastaa 29,5 prosenttia maakunnan väestöstä. Toisenkin rokotteen on jo saanut 3,2 prosenttia varsinaissuomalaisista.

Koronatiedot 25.4.

Suomeen on sunnuntaina kirjattu 197 uutta koronatartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yhteensä tartuntoja on todettu viime vuoden keväästä alkaen 85 804.

Varsinais-Suomen alueella tartuntoja raportoitiin Turusta 11. Lisäksi tartuntoja on todettu Salossa viisi. Yksittäisiä tartuntoja kirjattiin useampaan kuntaan. Tällaisia kuntia olivat Kaarina, Laitila, Loimaa, Mynämäki, Naantali, Paimio, Parainen ja Raisio. Yhteensä koko Varsinais-Suomessa oli uusia tartuntoja sunnuntaina 24. Koko korona-aikana tartuntoja on todettu 9 099.

Koko Suomessa Turun luku oli sunnuntaina seitsemänneksi korkein ja Salon kahdeksanneksi korkein. Eniten tartuntoja kirjattiin Helsinkiin. Pääkaupungissa tartuntoja oli 27.

Koronatiedot 24.4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on varmistettu 263 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt todettu koko korona-aikana 85 607.

Uusista tartunnoista on Varsinais-Suomen alueella yhteensä 30. Eniten tartuntoja oli Varsinais-Suomessa jälleen Turussa. Yhteensä kaupunkiin kirjattiin 16 uutta tartuntaa. Lisäksi tartuntoja raportoitiin sekä Naantalista että Paimiosta neljä. Kaarinassa ja Laitilassa tartuntoja oli molemmissa kaksi. Saloon ja Uuteenkaupunkiin kirjattiin puolestaan yhdet tartunnat. Yhteensä Varsinais-Suomessa on ollut koronatartuntoja viime vuoden keväästä lähtien 9 075.

Koko maassa eniten uusia koronatartuntoja todettiin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Espoossa uusia tartuntoja oli 34. Sekä Helsingissä että Vantaalla ja Tampereella uusia tartuntoja varmistettiin 30. Turun luku oli lauantaina Suomen viidenneksi korkein.

Koronatiedot 23.4.

Suomessa kirjattiin perjantaina 267 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu 85 344.

Perjantaina raportoitiin myös yhdestä uudesta virukseen liitetystä kuolemantapauksesta.

Kaikkiaan tautiin liitettyjä kuolemia on nyt raportoitu Suomessa 903.

Taudin ilmaantuvuus jatkaa laskuaan Suomessa. Koko maan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 74.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja kirjattiin 36. Maakunnassa on nyt todettu kaikkiaan 9045 tartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä maakunnassa 119. Vielä kaksi viikkoa sitten se oli 170.

Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 23. Salossa raportoitiin viisi uutta tapausta, Naantalissa kolme ja Paimiossa kaksi. Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja raportoitiin Kaarinassa, Raisiossa ja Ruskolla.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut tähän mennesäs 28,4 prosenttia väestöstä. Toisenkin annoksen on ehtinyt saamaan yli 14 000 henkilöä.

Koronatiedot 22.4.

Suomessa kirjattiin viimeisen vuorokauden aikana 280 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Pandemian alusta lähtien koronavirus on todettu Suomessa 85 077 ihmisellä.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 32. Maakunnassa tartuntoja on todettu yhteensä 8 989.

Viruksen aiheuttaman covid-19-taudin ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa nyt 123,9. Luku kertoo, kuinka monta sairastunutta on 100 00 ihmistä kohti viimeisen kahden viikon aikana. Edellisen kahden viikon jakson ilmaantuvuusluku oli maakunnassa 178,38.

Turussa uusia tartuntoja todettiin yksitoista. Turun jälkeen eniten tartuntoja oli Paimiossa, yhdeksän. Kaarinassa tartuntoja todettiin viisi, Salossa kolme ja Raisiossa kaksi. Aurassa ja Loimaalla löydettiin yhdet tartunnat.

Laitila korjasi tartuntalukuaan 135:stä 133:een.

Rokotuksen koronavirusta vastaan on nyt saanut Suomessa 1 425 608 ​ihmistä. Rokotekattavuus on 25,7 prosenttia ja toisen annoksen osalta 2,5 prosenttia. Varsinais-Suomessa rokotettuja on 134 104. Maakunnan rokotekattavuus on 27,8 prosenttia ja tehosterokotteen osalta 2,9 prosenttia.

Koronaviruksen takia sairaalahoidossa on 129 ihmistä, joista 37 on tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueella sairaaloissa on koronan takia hoidossa 14 ihmistä, joista viisi tehohoidossa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia kirjattiin vuorokauden aikana kolme. Yhteensä kuolleita on Suomessa 902.

Koronatiedot 21.4.

Suomessa on kirjattu vuorokauden aikana 296 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL. Maassa on todettu nyt yhteensä 84 797 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusista tartunnoista on 59. Maakunnan kokonaistartuntaluku on nyt 8 979.

Taudin ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan Varsinais-Suomessa ollen nyt 119 sairastunutta 100 000 ihmistä kohti viimeisen kahden viikon aikana. Maaliskuun lopussa ilmaantuvuusluku oli yli 250.

Turussa tartuntoja todettiin 36. Salossa uusia sairastuneita todettiin kahdeksan ja Paimiossa seitsemän. Naantalissa todettiin kolme uutta tartuntaa, Loimaalla kaksi. Aurassa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa todettiin yksi uusi tartunta kussakin.

Rokotteen koronavirusta vastaan on saanut nyt 1 362 681 suomalaista. Rokotekattavuus on 24,5 prosenttia ja tehosteannoksen saaneiden kohdalla 2,3 prosenttia.

Varsinais-Suomessa rokotettuja on 128 675, ja rokotekattavuus on koko maata korkeampi, 26,6 prosenttia.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia kirjattiin vuorokauden aikana kuusi. Covid-19-tautiin on kuollut nyt Suomessa 899 ihmistä.

Sairaalahoidossa on 142 ihmistä, joista 35 tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueella sairaaloissa on koronaviruksen takia 19 ihmistä, joista viisi tehohoidossa.

Koronatiedot 20.4.

Suomessa raportoitiin tiistaina 214 uutta koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tartuntoja on nyt todettu kaikkiaan 84 501.

Tiistaina raportoitiin myös kaksi uutta tautiin liitettyä kuolemantapausta. Kaikkiaan Suomessa koronavirustartuntaan liitettyjä kuolemia on nyt todettu 893.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia kirjattiin kaikkiaan 34 kymmenen kunnan alueella.

Taudin ilmaantuvuusluku on maakunnassa nyt 124 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun vielä pari viikkoa sitten luku lähenteli kahtasataa.

Turussa uusia tapauksia kirjattiin tiistaina 14. Kaikkiaan kaupungissa on nyt tehty 5 422 positiivista koronavirustestiä.

Salossa uusia tartuntoja kirjattiin kuusi, Naantalissa ja Laitilassa kummassakin kolme sekä Nousiaisissa ja Sauvossa kussakin kaksi uutta tartuntaa.

Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja kirjattiin Aurassa, Kaarinassa, Liedossa ja Paimiossa.

Kaikkiaan 1 341 836 suomalaista on tähän mennessä saanut ensimmäinen koronavirusrokotteen.

Varsinais-Suomessa rokotteen saaneita on 127 391. Heistä toisenkin annoksen saaneita on 12 696.

Kaarinan kaupunki kertoi maanantaina, että rokotettujen tilastoinnissa on ollut ongelmien vuoksi viivettä. Tiistaina THL kertoi kunnassa olevan 8 596 rokotettua, yli 2 200 enemmän kuin eilen.

Koronatiedot 19.4.

Suomessa raportoitiin maanantaina 156 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kaikkiaan maassa on nyt todettu 84 287 tartuntaa epidemian alusta alkaen. Taudin ilmaantuvuus on tipahtanut kuluneen kahden viikon aikana 86,3 tapaukseen 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessakin ilmaantuvuusluku on nyt 124, kun vielä maaliskuun lopulla se oli yli 250.

Maanantaina raportoitiin neljä uutta taudin aiheuttamaa kuolemantapausta Suomessa. Niistä yksi on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kaikkiaan 166 henkilöä virustartunnan vuoksi.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin maanantaina 13. Niistä seitsemän kirjattiin Turussa.

Salossa uusia tartuntoja kirjattiin neljä, Loimaalla ja Naantalissa kummassakin yksi.

Eniten uusia tartuntoja kirjattiin jälleen maanantaina pääkaupunkiseudulla. Helsingissä uusia tapauksia kirjattiin 35, Vantaalla 19 ja Espoossa 13.

Kaarinan kaupunki tiedotti maanantaina, että kaupungin rokotustilasto on tällä hetkellä virheellinen tiedonsiirtojärjestelmän teknisen vian vuoksi.

Sunnuntaina Turun Sanomat kertoi, että kaupungissa olisi rokotettu kaikkiaan 6 355 henkilöä.

Kaupungin ylilääkäri Antti Sandén kertoo tiedotteessa, että vikaa selvitellään parhaillaan. Tiedotteen mukaan kaarinalaisia rokotetaan samassa tahdissa muiden ympäryskuntien kanssa.

Koronatiedot 18.4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen kirjattiin sunnuntaina 498 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana 84 131.

Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja todettiin yhteensä 87. Eniten tartuntoja todettiin Turussa, jossa uusia tartuntoja oli 39. Salossa tartuntoja varmistettiin 20.

Liedossa oli uusia tartuntoja viisi ja Raisiossa kuusi.

Naantalissa, Aurassa ja Pöytyällä todettiin kaksi tartuntaa kussakin.

Yksi tartunta todettiin Kaarinassa, Marttilassa, Paimiossa ja Taivassalossa.

Eniten koko Suomessa uusia tartuntoja todettiin Helsingissä (98), Vantaalla (67), Espoossa (46), Turussa (39) ja Tampereella (23).

THL ilmoitti tuoreita koronalukuja viimeksi perjantaina. Syynä oli THL:n huoltotöistä johtuva käyttökatko.

Koronatiedot 17.4.

Lauantaina 17.4. ei saatu tuoreita koronalukuja. Syynä oli THL:n huoltotöistä johtuva käyttökatko.

Koronatiedot 16.4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen kirjattiin perjantaina 380 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana 83 633. Lisäksi perjantaina kerrottiin kahdesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Yhteensä koronaan on kuollut viime keväästä lähtien 887.

Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja todettiin yhteensä 40. Eniten tartuntoja todettiin Turussa. Uusia tartuntoja kaupungista raportoitiin 22. Salossa tartuntoja varmistettiin seitsemän. Lisäksi Liedossa oli uusia tartuntoja neljä ja Raisiossa kolme. Myös Koskella, Kaarinassa, Marttilassa ja Laitilassa todettiin yksi tartunta.

Eniten koko Suomessa uusia tartuntoja todettiin Helsingissä (61), Tampereella (40) ja Lahdessa (36). Turun uusien tartuntojen määrä oli koko maan kuudenneksi korkein ja Salon seitsemänneksi korkein.

Koronatiedot 15.4.

Suomessa on kirjattu torstaina 289 uutta koronatartuntaa. Kaiken kaikkiaan koronatartunnan on saanut Suomessa viime vuoden keväästä alkaen 83 253 ihmistä. Lisäksi torstaina kerrottiin neljästä uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Yhteensä kuolemantapauksia on sattunut koko korona-aikana 885.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Turun osuus uusista tartunnoista on 38. Määrä on koko Suomen toiseksi korkein. Edellä on vain Helsinki. Pääkaupunkiin tartuntoja kirjattiin 43. Kolmanneksi eniten tartuntoja raportoitiin Vantaalta (35) ja neljänneksi eniten eli 27 Espoosta. Salo ylsi viidenneksi. Salossa uusia tartuntoja on 11.

Turun ja Salon lisäksi tartuntoja todettiin Varsinais-Suomen alueella Naantalissa neljä. Mynämäkeen, Raisioon ja Kaarinaan tartuntoja kirjattiin kaksi. Lisäksi yksittäisiä tapauksia oli Somerolla, Laitilassa ja Liedossa. THL korjasi samalla aiempia lukujaan. Loimaalla on ollut kaksi tartuntaa aiempaa ilmoitettua vähemmän.

STM ja THL pitivät torstaiaamulla yhteisen tilannekatsauksen koronatilanteeseen liittyen. Tilannekatsauksessa kerrottiin muun muassa, että tehohoitoa tarvitsevien määrä on vähentynyt selvästi viimeksi kuluneiden kolmen viikon aikana. Myös muun sairaalahoidon tarve on vähentynyt. Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan vähenevän edelleen tulevien viikkojen aikana.

Koronatiedot 14.4.

Suomessa on todettu 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Epidemian alusta lähtien tautitapauksia on raportoitu Suomessa yhteensä 82 964 kappaletta.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on THL:n mukaan 49, joista 21 on Turussa.

Toiseksi eniten tartuntoja kirjattiin Salossa, kahdeksan kappaletta. Loimaalla, Maskussa ja Naantalissa kirjattiin kolme uutta tartuntaa. Aurassa ja Raisiossa tartuntoja oli kaksi. Yksittäiset tartunnat kirjattiin Kaarinassa, Kemiönsaarella, Laitilassa, Liedossa, Pöytyällä, Sauvossa ja Uudessakaupungissa.

Epidemian alusta lähtien tartuntoja on kirjattu maakunnassa 8 686 kappaletta.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoi kaupungin keskiviikon koronainfossa, että Turun koronatartunnat ovat selkeässä laskussa. Maaliskuun tartuntaluvut sen sijaan olivat kevään korkeimmat. Tammi-maaliskuun aikana Turussa todettiin yhteensä 2 785 koronatartuntaa, joista jopa 1 539 tartuntaa todettiin maaliskuussa.

Viime viikolla Turussa todettiin 151 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 195 sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta. Tartunnoista pystyttiin jäljittämään 75 prosenttia.

– Tulevat viikot näyttävät valoisimmilta kuin aikaisemmat viikot. Nyt jokaisen tulisi kuitenkin vielä jaksaa noudattaa koronavarotoimia, jotta saamme tartuntaluvut riittävän alas. Koronatartuntojen määrän väheneminen ja rokotusten hyvä edistyminen antavat meille toivoa siitä, että saisimme viettää suhteellisen normaalin kesän, Peltoniemi sanoo.

Turun ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on nyt 141,5. Koko maan ilmaantuvuusluku on noin 104. Luku on selvässä laskusuunnassa, sillä edellisten kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli vielä 160.

Keskiviikkona kirjattiin neljä uutta tautiin liitettyä kuolemaa. Sairaalahoidossa on koko maassa koronatartunnan vuoksi 180 henkilöä. Tyksin alueella sairaalahoidossa on yhteensä 17 henkilöä, joista viisi on teho-osastolla.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 1 186224​ ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on nyt 21,3 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 107 097​ ihmistä. Rokotekattavuus on 22,8 prosenttia.

Koronatiedot 13.4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 286 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tautitapauksia on raportoitu Suomessa yhteensä 82 564 kappaletta.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on THL:n mukaan 51. Viime vuoden keväästä lähtien tartuntoja on kirjattu maakunnassa 8 637 kappaletta.

Eniten uusia tautitapauksia on Salossa, 19 kappaletta. Turussa uusia koronavirustartuntoja on 14.

Kaarinassa, Maskussa ja Raisiossa on jokaisessa kolme uutta tautitapausta. Liedossa uusia tartuntoja on kaksi.

Yksi uusi tartunta on Loimaalla, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä ja Uudessakaupungissa. THL kertoi tiistaina kolmesta uudesta koronavirustautiin liittyvästä kuolemantapauksesta. Kaksi kuolleista on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 1 152 057 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on nyt 20,7 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 107 097 ihmistä. Rokotekattavuus on 22,2 prosenttia.

Koronatiedot 12.4.

Suomessa on todettu 225 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Epidemian alusta lähtien tartuntoja Suomessa nyt 82 278.

Maanantaina kirjattiin kuusi uutta tautiin liitettyä kuolemaa. Niistä yksi on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella.

Sairaalahoidossa oli maanantaina koronatartunnan vuoksi 39 henkilöä vähemmän kuin perjantaina. Tyksin alueella sairaalahoidossa olevien määrä väheni 11 henkilöllä.

Varsinais-Suomessa uusia tautitapauksia on kymmenen. Maakunnassa on tartuntoja nyt yhteensä 8 586 kappaletta.

Eniten uusia tartuntoja on Turussa, kahdeksan kappaletta. Lisäksi sekä Mynämäessä että Sauvossa on yksi uusi tautitapaus.

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 5 973, mikä on 3 102 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa 1 130219 ihmistä. Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 20,3 prosenttia.

Varsinais-Suomessa rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 104 649 ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta maakunnassa 21,7 prosenttia.

Koronatiedot 11.4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kirjasi Suomeen sunnuntaina 346 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt todettu epidemian alusta alkaen yhteensä 82 053.

Tartunnoista 43 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Turussa tartuntoja raportoitiin 31. Salossa on todettu neljä uutta tartuntaa, Liedossa ja Raisiossa kolme, Kaarinassa ja Marttilassa yksi.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on todettu 8 576 tartuntaa epidemian alusta.

Koko maan kahden viikon ilmaantuvuusluku jatkaa pienenemistään. Se on nyt 114,2, kun aiemmalla tarkastelujaksolla luku oli 165,9.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa 1 120 602 ihmistä. Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 20,2 prosenttia.

Varsinais-Suomessa rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 105 488 ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta maakunnassa 21,7 prosenttia.

Koronatiedot 10.4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kirjannut lauantaina Suomeen 446 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt todettu epidemian alusta alkaen yhteensä 81 707.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 50, joista 24 on Turussa. Salossa on todettu 13 tartuntaa, Raisiossa ja Ruskolla kolme. Yhden lisätartunnan paikkakuntia ovat Kaarina, Koski TL, Lieto, Marttila, Masku, Naantali ja Uusikaupunki. Perjantaina listalle seitsemällä tartunnalla nousseessa Taivassalossa ei ole todettu uusia tartuntoja.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 8 533 tartuntaa.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen on Suomessa saanut 1 087 911 ihmistä. Määrä on 19,6 prosenttia koko väestöstä. Toisen annoksen saaneiden rokotekattavuus on 1,7 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut 101 732 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 20,9 prosenttia.

Juttua korjattu 10.4. klo 12.55. Muutettu virheellinen Salon luku.

Koronatiedot 9.4.

Suomessa raportoitiin perjantaina 419 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maassa on nyt todettu 81 261 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt Suomessa 123. Vielä kaksi viikkoa sitten luku oli 171.

Perjantaina Suomessa raportoitiin kaksi uutta virukseen liitettyä kuolemantapausta. Niistä toinen on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella. Kaikkiaan tauti on vaatinut Suomessa 868 kuolonuhria.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koko maassa 224 henkilöä, 11 vähemmän kuin eilen. Heistä 41 saa tehohoitoa.

Varsinais-Suomessa uusia tautitapauksia kirjattiin perjantaina 56. Kaikkiaan maakunnassa on todettu 8 483 tartuntaa reilun vuoden aikana. Taudin väestökohtainen ilmaantuvuusluku on 171, kun vielä pari viikkoa sitten se oli 260.

Korona on levinnyt kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin nousi perjantaina myös Taivassalo. Kunnassa on todettu kaikkiaan seitsemän koronavirustartuntaa.

Turussa uusia tapauksia kirjattiin perjantaina 31. Salossa todettiin kahdeksan, Liedossa viisi ja Raisiossa kolme uutta tartuntaa. Yksittäisiä uusia tartuntoja löytyi Kaarinasta, Koskelta, Laitilasta, Marttilasta, Mynämäestä ja Naantalista.

Hallitus kertoi perjantaina suunnitelmistaan rajoitusten purkamiseksi. Lähtökohtana on hallittu terveysturvallinen siirtyminen kesään. Jos tautitilanne huonontuu, rajoituksia voidaan tuoda takaisin.

Lue myös: Näin rajoituksia pyritään purkamaan tulevina kuukausina – "Jokaisesta meistä on kiinni, millainen kesästä muodostuu"

Koronatiedot 8.4.

Suomessa on raportoitu torstaina 426 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Aiemmin aamupäivän tiedotustilaisuudessa luvun kerrottiin olevan 429.

Kaikkiaan maassa on nyt todettu yhteensä 80 842 tartuntatapausta. Taudin ilmaantuvuus on nyt 126 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun vielä kaksi viikkoa sitten se oli 173.

Torstaina kirjattiin myös neljä uutta koronavirukseen liitettyä kuolemaa. Niistä yksi kirjattiin Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle.

Uusista tartuntatapauksista 59 kirjattiin Varsinais-Suomen alueelle. Turussa uusia tartuntoja todettiin 40.

Kaarinassa ja Salossa todettiin kummassakin neljä uutta tapausta, Laitilassa, Liedossa, Mynämäessä ja Raisiossa kussakin kaksi. Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja kirjattiin Koskella, Loimaalla ja Nousiaisissa.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu yhteensä 8 427 koronavirustartuntaa epidemian alusta alkaen.

Torstaiaamuun mennessä yli miljoona suomalaista oli saanut ensimmäisen koronarokotuksen.

Myös Turussa meni torstaina rikki pyöreä rajapyykki, kun nyt yli 40 000 turkulaista on saanut ensimmäisen koronarokotteen.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on rokotettu 97 747 henkilöä.

Koronatiedot 7.4.

Suomessa on todettu 348 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kaikkiaan maassa on nyt todettu 80 416 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Suomessa raportoitiin myös kaksi uutta virukseen liitettyä kuolemaa. Tautiin liitettyjä kuolemia on nyt raportoitu kaikkiaan 862. Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen osalta tartuntatautirekisterin tietoa on korjattu takautuvasti, joten alueella menehtyneitä on kaikkiaan 92, ei 93 kuten THL vielä tiistaina kertoi.

Taudin ilmaantuvuus on selvässä laskussa. Kun vielä kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuusluku oli koko maassa 174 tapausta 100 000 asukasta kohden, on se nyt 133.

Kuluneen kahden viikon aikana on todettu kaikkiaan 7 368 tapausta, kun edeltävällä kahden viikon tarkastelujaksolla tartuntoja todettiin yli 2 000 enemmän.

Suomessa on annettu ensimmäinen koronarokote kaikkiaan 989 779​ henkilölle. Toisen annoksen on saanut tähän mennessä 89 797 henkilöä.

Keskiviikkona Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin 39 uutta tartuntaa. Niistä 17 raportoitiin Turussa.

Salossa kirjattiin keskiviikkona seitsemän ja Raisiossa viisi uutta koronavirustartuntaa. Pöytyällä ja Paimiossa todettiin kummassakin kaksi uutta tautitapausta. Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja todettiin Kaarinassa, Naantalissa, Nousiaisissa, Somerolla ja Uudessakaupungissa.

Lisäksi yksi uusi tartunta kirjattiin oletettavasti Taivassaloon, joka ei näy vielä THL:n listauksissa, koska kunnassa on todettu alle viisi tartuntaa.

Varsinais-Suomessakin taudin ilmaantuvuuskäyrä on lähtenyt tiukkaan pudotukseen. Kun vielä kaksi viikkoa sitten taudin ilmaantuvuusluku oli yli 250, on se nyt 196.

Koronatiedot 6.4.

Suomessa on todettu 331 uutta koronavirustartuntaa kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartunnoissa ylittyi 80 000 tautitapauksen raja, sillä epidemian alusta lähtien tartuntoja kirjattu yhteensä 80 068.

THL tiedotti tiistaina neljästätoista uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Edellisen kerran THL kertoi uhriluvun kiirastostaina. Tautiin liittyviä kuolemia on nyt yhteensä 860.

Tyksin erityisvastuualueella uusia kuolemantapauksia on kaksi. Erityisvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

THL:n mukaan Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on 29. Viime vuoden keväästä lähtien tautitapauksia on kirjattu yhteensä 8 329 kappaletta.

Eniten uusia tartuntoja on Turussa, 17 kappaletta. Salossa on neljä uutta tautitapausta.

Kemiönsaaressa, Maskussa ja Naantalissa kirjattiin kussakin kaksi uutta tartuntaa.

Yksi uusi tautitapaus on sekä Paimiossa että Uudessakaupungissa.

Varsinais-Suomessa sekä ilmaantuvuusluku että tapausmäärät ovat laskussa. Kahden viikon ajalla maakunnassa on kirjattu 952 tautitapausta, kun sitä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla tartuntoja oli yhteensä 1 259.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa 972 371 ihmistä. Rokotetekattavuus ensimmäuisen annoksen osalta on 17,5 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 91 728 ihmistä. Maakunnan rokotekattavuus on 19 prosenttia.

Koronatiedot 5.4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen maanantaina 341 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt todettu epidemian alusta alkaen yhteensä 79 737.

Tartunnoista 23 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Turussa tartuntoja raportoitiin 14. Salossa kirjattiin viisi uutta tartuntaa. Kaarinassa raportoitiin kahdesta uudesta tartunnasta. Maskussa ja Mynämäellä todettiin yksi tartunta molemmissa.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on todettu 8 300 tartuntaa epidemian alusta.

Kahden viikon tartuntamäärät jatkavat laskusuunnassa. Viimeisten kahden viikon aikana on Suomessa todettu 7 556 tartuntaa, mikä on 2 083 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden on koko maan osalta 136,3.

Koronatiedot 4.4.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen sunnuntaina 302 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt todettu epidemian alusta alkaen yhteensä 79 396.

Tartunnoista 44 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Turussa tartuntoja raportoitiin 29. Raisiossa kirjattiin kolme uutta tartuntaa. Koskella, Kustavissa, Naantalissa ja Salossa tartuntoja raportoitiin kaksi kussakin. Maskussa ja Somerolla todettiin yksi tartunta molemmissa.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on todettu 8 277 tartuntaa epidemian alusta.

Koronatartunnat ovat viime päivinä olleet laskussa Suomessa. Eilen lauantaina uusia tartuntoja kirjattiin 422 ja perjantaina 566. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 7 931, mikä on 1 595 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

THL:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa 970 550 ihmistä. Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 17,5 prosenttia.

Varsinais-Suomessa rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 91 685 ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta maakunnassa 19 prosenttia.

Koronatiedot 3.4.

Koronatartunnat jatkoivat laskuaan Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi lauantaina Suomeen 422 uutta tartuntaa. Tartuntoja on nyt todettu epidemian alusta alkaen yhteensä 79 094.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 32, joista 22 on Turussa. Raisiossa todettiin neljä tartuntaa ja Liedossa sekä Salossa kolme tartuntaa. Maakunnassa tartuntoja on todettu yhteensä 8 233.

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu 1 214 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa on nyt 148, kun se edeltävän kahden viikon aikana oli noin 170.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen on Suomessa saanut 97 1827 ihmistä. Määrä on 17, 4 prosenttia koko väestöstä. Toisen annoksen saaneiden rokotekattavuus on 1,6 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut 91 287 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 18,9 prosenttia.

Koronatiedot 2.4.

Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 566 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on nyt todettu yhteensä 78 672.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 78, joista 48 on Turussa. Maakunnassa tartuntoja on todettu yhteensä 8 201.

Toiseksi eniten uusia tartuntoja todettiin Salossa: 12. Raisiossa todettiin kuusi tartuntaa. Kaarinassa tartuntoja kirjattiin viisi. Koskella, Laitilassa, Liedossa, Nousiaisissa, Paimiossa, Ruskolla ja Sauvossa todettiin yksi tartunta kussakin.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa on perjantaina laskussa. Luku on tänään sataatuhatta asukasta kohti 151,4. Torstaina se oli yli 155.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on 227,2, kun torstaina oli noin 241.

Vähintään ensimmäisen rokoteannoksen on saanut Varsinais-Suomessa 91 051 ihmistä. Rokotekattavuus on Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokotteen osalta 18,8 prosenttia ja toisen annoksen osalta 1,8 prosenttia.

Koko maassa rokotekattavuus on 17,3 prosenttia ja toisen annoksen osalta 1,6 prosenttia.

Koronatiedot 1.4.

Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 654 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on nyt todettu yhteensä 78 106.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 104, joista 44 on Turussa. Maakunnassa tartuntoja on todettu yhteensä 8 123.

Toiseksi eniten uusia tartuntoja todettiin Salossa: 22. Kaarinassa ja Raisiossa todettiin molemmissa seitsemän tartuntaa. Laitilassa uusia tartuntoja on viisi ja Liedossa neljä.

Sauvossa uusia tartuntoja löytyi kolme. Koskella, Naantalissa, Pöytyällä ja Uudessakaupungissa tartuntoja todettiin kaikissa kaksi. Yksittäiset tartunnat löytyivät Kemiönsaarelta, Mynämäestä, Paimiosta ja Ruskolta.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuoli viimeisen vuorokauden aikana kaksi ihmistä. Kuolleita on yhteensä 846.

Sairaalahoidossa on nyt 264 ihmistä, joista 52 tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueella on koronan takia sairaalassa 38 ihmistä, tehohoidossa viisi.

Suomessa on annettu kaikkiaan yli miljoona rokoteannosta, kertoi THL torstaina. Rokotettuja oli yli 900 000, ja heistä kaikki ovat saaneet ainakin yhden annoksen koronarokotetta. Rokotuskattavuus on koko maassa 16 prosenttia, Varsinais-Suomessa 17,5 prosenttia.

Koronatiedot 31.3.

Suomessa kirjattiin keskiviikkona 607 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on nyt todettu yhteensä 77 452.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on 77, joista 48 on Turussa. Pandemian alusta maakunnassa on todettu 8 019 tartuntaa.

Turun jälkeen eniten uusia tartuntoja on Salossa, 15 tartuntaa.

Raisiossa tartuntoja kirjattiin neljä ja Naantalissa kolme. Kaarinassa, Laitilassa, Loimaalla, Maskussa, Paimiossa, Paraisilla ja Uudessakaupungissa todettiin yksi uusi tartunta kussakin.

Covid-19-kuolemia kirjattiin 18. Tautiin on nyt kuollut 844 ihmistä. Sairaaloissa hoidetaan 295:ä ihmistä koronaviruksen takia. Heistä 50 on tehohoidossa.

Tyksin erityisvastuualueella on 45 ihmistä sairaalassa, joista kuusi tehohoidossa.

Varsinais-Suomi on koronarokotuksissa muuta maata edellä. Koronarokotekattavuus on maakunnassa 17,5 prosenttia, kun se on koko maassa 16 prosenttia.

Koronatiedot 30.3.

Tiistaina Suomessa kirjattiin 420 uutta koronavirustartuntaa, kertoi THL. Pandemian alusta lähtien tartuntoja on nyt todettu 76 845.

Kuolleista kolme on Tyksin erityisvastuualueelta. Tautiin liittyviä kuolemia kirjattiin tiistaina yhteensä neljä. Covid-19-sairauteen on kuollut Suomessa yhteensä 826 ihmistä.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on 40. Yhteensä sairastuneita on todettu maakunnassa 7 943.

Turussa uusia tartuntoja on 20 ja Salossa seitsemän. Raisiossa uusia sairastuneita todettiin neljä, Koskella kolme ja Liedossa kaksi. Yksittäiset uudet tartunnat löytyivät Sauvosta, Ruskolta, Pöytyästä ja Paraisilta.

THL korjasi aiemmin ilmoittamaansa Laitilan tartuntalukua 115: tartuntoja on nyt 112.

Sairaalahoidossa on viruksen takia 304 ihmistä, joista 52 tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on 50 ihmistä, joista seitsemän teho-osastolla.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku (tartuntoja viimeisen kahden viikon aika per 100 000 asukasta) on Turussa 411,19. Edeltävien kahden viikon luku oli 366,8. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuus on 253,2. ja edeltävien kahden viikon osalta 234,67.

Vähintään ensimmäisen rokoteannoksen on saanut Varsinais-Suomessa 82 325 ihmistä. Rokotekattavuus on Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokotteen osalta 17 prosenttia ja toisen annoksen osalta 1,8 prosenttia.

Koko maassa rokotekattavuus on 15,5 prosenttia ja toisen annoksen osalta 1,6 prosenttia.

Koronatiedot 29.3.

Suomessa kirjattiin maanantaina 422 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Pandemian alusta lähtien tartuntoja on Suomessa todettu 76 425.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on 45, joista 35 on Turussa. Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 7 906 tartuntaa.

Maskussa todettiin kolme uutta tartuntaa. Kaarinassa ja Koskella todettiin kaksi uutta tartuntaa kummassakin. Yksittäiset tartunnat löytyivät Liedossa, Loimaalla ja Salossa.

THL raportoi viidestä uudesta koronaviruskuolemasta. Yhteensä covid19-tautiin on kuollut Suomessa 822 ihmistä.

Koronaviruksen takia sairaalahoidossa on 313 ihmistä, joista 54 on tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on 51 ihmistä, joista tehohoidossa kahdeksan.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa 254,7 (kuinka monta tartuntaa on todettu 100 000 ihmistä kohti viimeisten kahden viikon aikana). Uudellamaalla ilmaantuvuus on maan korkein, 319,8.

Koronatiedot 28.3.

Suomeen kirjattiin sunnuntaina 458 uutta koronatartuntaa. Koko korona-aikana eli viime vuoden keväästä lähtien tartuntoja on varmistettu yhteensä 76 003.

Turusta raportoitiin viikon päätteeksi 56 tartuntaa. Yhteensä koko Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on 69.

Turun ohella Varsinais-Suomen alueella todettiin uusia tartuntoja Salossa viisi ja Koskella kolme. Yksittäinen tartunta varmistettiin Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa.

Turkua enemmän tartuntoja kirjattiin sunnuntaina vain Helsinkiin. Helsingissä uusia tartuntoja on 122. Kolmanneksi eniten tartuntoja todettiin Espoossa (46), neljänneksi eniten Vantaalla (33) ja viidentenä koko maan listalla on Lahti. Lahdessa tartuntoja varmistettiin 16. Sen sijaan esimerkiksi Tampereelle tartuntoja kirjattiin sunnuntaina huomattavasti lauantaita vähemmän. Lauantaina luku oli 52 ja sunnuntaina seitsemän.

Koronatiedot 27.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen on kirjattu lauantaina 791 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on ollut viime vuoden keväästä lähtien 75 545.

Turun osuus uusista tartunnoista on 54. Liedossa sekä Salossa tartuntoja varmistettiin neljä, ja Raisioon tartuntoja kirjattiin kolme. Kaarinassa ja Koskella todettiin kaksi uutta tapausta. Lisäksi yksittäisiä koronatartuntoja raportoitiin Laitilasta, Uudestakaupungista, Paimiosta, Ruskosta, Paraisilta, Pöytyältä, Maskusta ja Naantalista. Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle uusia tartuntoja kirjattiin 77. Koko korona-aikana tartuntoja on nyt todettu alueella 7 792.

Eniten uusia tartuntoja on jälleen raportoitu pääkaupunkiseudulta. Helsingissä uusia tapauksia on 227, Vantaalla 84 ja Espoossa 82. Turun lukema on lauantaina koko maan neljänneksi korkein. Tampereella tartuntoja todettiin lähes yhtä paljon kuin Turussa eli 52.

Koronatiedot 26.3.

Suomessa raportoitiin perjantaina 512 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on todettu epidemian alusta lähtien 74 754 tautitapausta.

Tartunnoista 84 todettiin Varsinais-Suomessa. Maakunnassa on raportoitu 7 715 tautitapausta viime vuoden keväästä lähtien.

Eniten uusia tartuntatapauksia on Turussa, 50 kappaletta. Yhteensä Turussa on nyt raportoitu 47 29 tautitapausta.

Seuraavaksi eniten uusia tartuntoja todettiin Uudessakaupungissa, yhdeksän kappaletta. Neljä tapausta kirjattiin Laitilassa ja Salossa. Kaarinassa ja Liedossa tartuntoja raportoitiin kolme, Maskussa, Naantalissa, Paimiossa ja Paraisilla puolestaan kaksi. Yksi tartunta kirjattiin Kustaviin, Pöytyälle ja Raisioon.

THL tiedotti perjantaina kahdestauudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Kumpikaan kuolonuhreista ei ollut Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on 313 potilasta, joista tehohoidossa on 59.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Varsinais-Suomessa 78 017 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on maakunnassa 15,8 prosenttia.

Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut 781 144 ihmistä. Rokotekattavuus on 16,1 prosenttia.

Koronatiedot 25.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi torstaina 726 uudesta koronavirustartunnasta. Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 74 242 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on todettu 131 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnassa on raportoitu 7 631 tautitapausta viime vuoden keväästä lähtien.

Eniten uusia tartuntatapauksia on Turussa, 90 kappaletta.

Raisiossa on todettu kymmenen ja Salossa seitsemän uutta tartuntaa.

Kaarinassa on kuusi ja Liedossa viisi uutta tautitapausta. Ruskolla uusia tartuntoja on kolme.

Kaksi uutta tautitapausta on Laitilassa, Naantalissa ja Pöytyällä.

Marttilassa, Loimaalla, Paimiossa ja Uudessakaupungissa on yksi uusi tartunta kussakin.

THL tiedotti torstaina neljästä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Kaksi kuolonuhreista on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on 287 potilasta, joista tehohoidossa on 59.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Varsinais-Suomessa 76 171 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on maakunnassa 15,8 prosenttia.

Koko maassa ensimmäisen annoksen on saanut 781 144 ihmistä. Rokotekattavuus on 14,1 prosenttia.

Koronatiedot 24.3.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 803 uutta koronavirustartuntaa ja kaksi uutta tautiin liitettyä kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu epidemian alusta alkaen 73 516. Tautiin liitettyjä kuolemantapauksia on kirjattu kaikkiaan 811. Menehtyneistä selkeä enemmistö, 534 on ollut yli 80-vuotiaita. Alle 40-vuotiaiden kuolemantapauksia on kirjattu Suomessa seitsemän.

Taudin ilmaantuvuusluku on nyt Suomessa 173. Kuluneen kahden viikon aikana on todettu kaikkiaan 9 581 uutta tartuntaa. Tartunnoista valtaosa on todettu työikäisillä suomalaisilla. Yli 70-vuotiaiden osuus kahden viikon tartunnoista on 352. Alle 10-vuotiailla lapsilla tartuntoja on todettu 1 144.

Suomessa on tähän mennessä rokotettu yli 757 000 henkilöä. Maan rokotuskattavuus on nyt 13,6 prosenttia.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia kirjattiin 99 kaikkiaan 14 kunnan alueella. Kaikkiaan maakunnassa on nyt todettu tasan 7500 tartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on 258. Maakunnassa rokotustahti on ollut hieman koko maata vilkkaampaa. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 15,2 prosenttia varsinaissuomalaisista, toisen annoksen 1,6 prosenttia.

Turussa koronatilanne jatkuu edelleen erittäin huonona. Keskiviikkona uusia tapauksia kirjattiin kaupungissa 65.

Turkua enemmän tartuntoja kirjattiin vain pääkaupunkiseudulla: Helsingissä 284, Vantaalla 83 ja Espoossa 67.

Kaarinassa uusia tapauksia tuli ilmi seitsemän. Naantalissa ja Salossa raportoitiin kummassakin viisi uutta tartuntaa, Pöytyällä neljä ja Raisiossa kolme. Liedossa ja Maskussa todettiin kummassakin kaksi uutta tartuntaa ja lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja todettiin Laitilassa, Loimaalla, Paimiossa, Paraisilla, Ruskolla ja Uudessakaupungissa.

THL korjasi keskiviikkona Sauvossa todettujen tartuntojen määrää. Kunnassa on todettu kaikkiaan 26 koronavirustartuntaa, yksi vähemmän kuin Turun Sanomat eilen kertoi.

Lue myös: Turun koronatilanne jatkuu yhä erittäin huonona – ilmaantuvuusluku noin 400

Trafin matkustajarajoitukset vaikuttavat Fölin toimintaan vain vähän – ruuhkaisille vuoroille pyritään lisäämään busseja

Koronatiedot 23.3.

Suomessa on todettu 640 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Epidemian alusta Suomessa on kirjattu yhteensä 72 713 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on 55. Viime vuoden keväästä lähtien tautitapauksia on raportoitu maakunnassa yhteensä 7 402.

Eniten uusia tartuntoja on jälleen Turussa, 31 kappaletta.

Kaarinassa ja Salossa uusia tautitapauksia on seitsemän kummassakin. Sekä Naantalissa että Raisiossa on kolme uutta tartuntaa.

Yksi uusi tautitapaus on Koskella, Ruskolla, Sauvossa ja Uudessakaupungissa.

THL kertoi yhdestä uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta tiistaina. Covid-19-tautiin on menehtynyt epidemian alusta lähtien 809 ihmistä.

Sairaalahoidossa on 302 potilasta, joista tehohoidossa 64 ihmistä. Tehohoidossa olevien määrä nousi maanantaista yhdeksällä potilaalla.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 742 812 ihmistä. Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 13,3 prosenttia.

Varsinais-Suomessa rokotteen ensimmäien annoksen on saanut 71 218 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on maakunnassa 14,7 prosenttia.

Lue myös:

Varsinais-Suomen koronaryhmä suosittelee yläkoulujen etäopetuksen jatkamista – ilmaantuvuusluku koko pandemian korkein

Kuuden henkilön kokoontumisrajoitukset jatkuvat Lounais-Suomessa pitkälle huhtikuuhun

Hallitus vie ravintoloiden sulun jatkamisen tänään eduskuntaan – sulku jatkuisi yli huhtikuun puolivälin

Koronapotilaiden sairaalahoitojaksot lyhenivät – Tyksiin joutuu 3–4 uutta potilasta vuorokaudessa

Koronatiedot 22.3.

Suomessa kirjattiin maanantaina 430 uutta koronavirustartuntaa ja kolme uutta tautiin liitettyä kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairaalahoitoon on joutunut tartunnan vuoksi 35 ihmistä lisää perjantain jälkeen. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on sairaaloissa ympäri Suomen kaikkiaan 306. Menehtyneitä on kaikkiaan tähän mennessä 808.

Yhteensä tartuntoja on nyt todettu epidemian alusta alkaen kaikkiaan 74 073.

Taudin ilmaantuvuus kuluneen kahden viikon aikana on 170 tapausta 100 000 henkilöä kohden.

Tartuntoja todetaan yhä eniten nuorten aikuisten keskuudessa. Viimeisen kahden viikon aikana todetuista reilusta 9400 koronatartunnasta noin 2 000 on todettu 20–29-vuotiailla.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin maanantaina 45. Maakunnassa on nyt todettu kaikkiaan 7 347 tartuntaa. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 260.

Turussa uusia tartuntoja todettiin 31.

Kaarinassa todettiin seitsemän uutta tartuntatapausta ja Salossa kaksi. Lisäksi Liedossa, Loimaalla, Naantalissa, Paimiossa ja Raisiossa todettiin yksittäinen uusi tautitapaus.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen on nyt saanut yhteensä 731 497 suomalaista. Määrä vastaa 13,2 prosenttia väestöstä. Toinenkin rokoteannos on ehditty tähän mennessä antaa 87 156 henkilölle.

Varsinais-Suomessa rokotettuja on kaikkiaan 69 863. Heistä toisen annoksen saaneita on 8 796.

Turussa meni maanantaina rikki 30 000 rokotetun rajapyykki. Kaikkiaan rokotuksen on saanut 30 875 turkulaista, joista 3 480 on saanut molemmat rokoteannokset.

Lue myös:

Brittimuunnos tarttuu aiempaa helpommin – Asiantuntija ei silti lyhentäisi korona-altistumisen riskirajaa 15 minuutista

Turkulaisopiskelijoiden tartuntaryppäässä yllättävän vähän uusia tartuntoja – karanteenien valvonta siirtyy poliisilta vartiointiliikkeille

Koronatiedot 21.3.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 520 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä maassa on nyt todettu 71 643 tartuntatapausta koko epidemian aikana. Niistä 9 327 on todettu kuluneen kahden viikon aikana.

Taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt 168 tapausta 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 248 ja pääkaupunkiseudulla 342.

Uusista tartunnoista 78 kirjattiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Maakunnassa on nyt todettu kaikkiaan 7 302 koronavirustartuntaa.

Turussa uusia tautitapauksia kirjattiin sunnuntaina toisiksi eniten koko maassa, yhteensä 56. Turkua enemmän tartuntoja todettiin tänään vain Helsingissä, kaikkiaan 188. Pääkaupungissa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 21 349 tartuntaa.

Salossa uusia tartuntoja todettiin viisi, Raisiossa neljä ja Pöytyällä kolme.

Kaarinassa, Kemiönsaarella ja Uudessakaupungissa todettiin kussakin kaksi uutta tartuntapausta. Yksittäinen uusi tartunta kirjattiin Aurassa, Naantalissa, Ruskolla ja Somerolla.

Tämän viikon aikana altistumisiin johtaneita koronavirustartuntoja kirjattiin kaikkiaan kahdeksassa Turun kaupungin oppilaitoksessa: kahdessa koulussa ja kuudessa päiväkodissa.

Koronatiedot 20.3.

Suomessa kirjattiin lauantaina 856 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Yhteensä maassa on nyt todettu 71 123 tartuntatapausta koko epidemian aikana.

Taudin ilmaantuvuusluku on kivunnut Suomessa kuluneen kahden viikon aikana 167 tapaukseen 100 000 asukasta kohden.

Kuluneen vuorokauden aikana on analysoitu 25 432 koronavirustestiä.

Varsinais-Suomen alueella uusia tautitapauksia kirjattiin lauantaina 107. Niistä Turkuun kirjattiin 64.

Kaarinassa uusia tartuntoja kirjattiin lauantaina yhdeksän ja Liedossa kahdeksan. Ruskolla ja Salossa kirjattiin kummassakin neljä uutta tartuntaa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa kolme.

Aurassa, Kustavissa ja Paraisilla kirjattiin kussakin kaksi uutta tartuntatapausta. Lisäksi Kemiönsaarella, Maskussa, Naantalissa, Paimiossa, Pöytyällä ja Vehmaalla todettiin kussakin yksittäinen uusi tautitapaus.

Varsinais-Suomessa kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt pahempi kuin milloinkaan aiemmin, THL:n tilastojen mukaan 250.

Koronatiedot 19.3.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 770 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tartuntoja on raportoitu yhteensä 70 267.

Varsinais-Suomessa on todettu 115 uutta koronavirustartuntaa. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on raportoitu yhteensä 7 117 tautitapausta.

Eniten tautitapauksia on jälleen Turussa, 70 kappaletta. Uusien tartuntojen määrä kaupungissa on maan kolmanneksi suurin Helsingin ja Espoon jälkeen.

Kaarinassa uusia tartuntoja on 12 ja Uudessakaupungissa seitsemän. Naantalissa on kuusi uutta tautitapausta.

Raisiossa, Ruskolla ja Salossa on kaikissa neljä uutta tartuntaa.

Liedossa on kaksi uutta tautitapausta.

Aurassa, Laitilassa, Maskussa, Oripäässä, Pöytyällä ja Vehmaalla on jokaisessa yksi uusi koronavirustartunta.

THL ei raportoinut perjantaina yhtään koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Covid-19-tautiin on menehtynyt 805 ihmistä epidemian alusta lähtien.

Sairaalahoidossa on virustaudin vuoksi 271 potilasta, joista tehohoito-osastoilla on 55.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 701 203 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 12,5 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 67 531 ihmistä. Maakunnan rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 14 prosenttia.

Lue myös:

Avi määräsi pakollisen terveystarkastuksen turkulaiseen opiskelija-asuntolaan – Poliisi hyväksynyt Turun virka-apupyynnön

Kasvomaskisuositus laajenee Turun perusopetuksen kaikille vuosiluokille maanantaista alkaen

Turun yliopiston tilat suljetaan opiskelijoilta määräajaksi – ovet sulkeutuvat tänään kello 15

Koronatiedot 18.3.

Suomessa on raportoitu 804 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on todettu 69 497 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia tautitapauksia on 138. Keväästä lähtien maakunnassa on todettu yhteensä 7 002 konavirustartuntaa.

Eniten uusia tartuntoja on jälleen Turussa, 103 kappaletta.

Raisiossa uusia tartuntoja on todettu seitsemän ja Salossa viisi. Uudessakaupungissa uusia tautitapauksia on neljä ja Kustavissa kolme.

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa ja Naantalissa on jokaisessa kaksi uutta tautitapausta.

Yksi uusi koronavirustarunta on todettu Paraisilla, Paimiossa, Laitilassa, Nousiaisissa, Maskussa, Pöytyällä, Mynämäessä ja Ruskolla.

THL tiedotti torstaina yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Virustautiin on kuollut yhteensä 805 ihmistä epidemian alusta lähtien.

Sairaalahoidossa covid-19-taudin vuoksi on koko maassa 275 potilasta, joista tehohoito-osastoilla 50 ihmistä.

Koronarokotteen ensimmäien annoksen kattavuus on koko maassa 12,1 prosenttia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rokotekattavuus on 13,4 prosenttia.

Lue myös:

Opiskelijoiden tartuntoja todettu pubissa, kahvilassa, kuntosalilla ja saunassa – Arve pyysi poliisilta virka-apua ja ministeriöstä arviota liikkumisrajoituksista

Opiskelijajuhlista runsaasti koronavirustartuntoja Turussa – "Kyse on isosta erittäin huolestuttavasta epidemiasta"

Kiireetöntä hoitoa rajataan kriittisten palveluiden turvaamiseksi Turussa – Runosmäen terveysaseman väki koronahommiin

Koronatiedot 17.3.

Suomessa on keskiviikkona kirjattu 842 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Virustautiin on sairastunut nyt Suomessa yhteensä 69 693 ihmistä.

Varsinais-Suomessa uusia sairastuneita on 132. Koko pandemian aikana maakunnassa on todettu 6 864 tartuntaa.

Maakunnan kokonaisluvussa on mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluva Punkalaidun sekä kolme tartuntaa, joita ei ole rekisteröity mihinkään kuntaan.

Taudin ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa nyt 236,1. Luku kertoo, kuinka monta ihmistä on sairastunut edellisen kahden viikon aikana 100 000 ihmistä koti. Edellisen kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 162,09.

Turussa uusia tartuntoja on 77. Kaarinassa on Turun jälkeen eniten uusia sairastuneita, 17. Kustavi nousi listalle ensimmäistä kertaa, sillä siellä on viisi sairastunutta. THL ei listaa alle viiden sairaustapauksen kuntia, joihin Taivassalo kuuluu Varsinais-Suomessa viimeisenä.

Raisiossa ja Aurassa on neljä koronavirustartuntaa kummassakin. Liedossa ja Salossa uusia tartuntoja kirjattiin kolme. Pöytyällä, Loimaalla, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla tartuntoja todettiin kaksi jokaisessa. Kemiönsaaressa, Mynämäessä, Naantalissa, Ruskolla ja Sauvossa tartuntoja todettiin yksi jokaisessa.

Koronavirusrokotteen kattavuus on nyt koko maassa 11,4 prosenttia. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 634 300 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 12,8 prosenttia.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on koko maassa 278 ihmistä, joista 56 potilasta hoidettiin teho-osastoilla. Varsinais-Suomessa tehohoidossa on seitsemän ihmistä, ja sairaalahoidossa yhteensä 48.

THL raportoi kolmesta uudesta koronavirukseen kuolleesta. Koronavirukseen on kuollut Suomessa yhteensä 804 ihmistä.

Juttua päivitetty klo 13:55.

Lue myös: Varsinais-Suomessa kolme neljästä koronavirustartunnasta brittimuunnosta

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi: Turussa aikuisten minimoitava kontakti, tautitilanne yhä vakava

THL: Verisuonitukoksia ei ole havaittu Suomessa koronarokotusten jälkeen normaalia enempää

Koronatiedot 16.3.

Suomessa on todettu 517 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Koko maassa on raportoitu yhteensä 67 851 koronavirustartuntaa epidemian alusta lähtien.

Varsinais-Suomessa raportoitiin 71 uudesta tautitapauksesta. Maakunnassa on todettu 6 735 koronavirustartuntaa viime keväästä lähtien. Eniten uusia tautitapauksia on Turussa, 42 kappaletta. Kaarinassa uusia tautitapauksia on kuusi.

Paraisilla, Raisiossa, Salossa ja Uudessakaupungissa on kolme uutta tartuntaa kussakin. Kaksi uutta tautitapausta on todettu Liedossa, Mynämäessä, Naantalissa ja Ruskolla.

Yksi uusi tartunta on Maskussa, Laitilassa ja Sauvossa.

THL raportoi tiistaina yhdestä koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 283 potilasta, joista tehohoidossa 49.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 610 873. Rokotekattavuus on 11 prosenttia.

Varsinais-Suomessa rokotokattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 12,3 prosenttia.

Koronatiedot 15.3.

Suomessa kirjattiin maanantaina 465 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on maassa todettu nyt yhteensä 67334. Määrä on huomattavasti pienempi kuin eilen sunnuntaina, jolloin tartuntoja kirjattiin ennätysmäärä 863 kappaletta. Luvussa kerrottiin tosin olevan mukana tartuntoja useamman päivän ajalta. Maanantaina kirjattiin 14 uutta tautiin liitettyä kuolemantapausta. Kaksi menehtyneistä todettiin Tyksin erityisvastuualueella.

Tyksin alueella tautiin on kuollut tähän mennessä 84 ihmistä. Koko maassa kuolleita on epidemian alusta lähtien yhteensä 800.

Maanantaina kirjatuista tartunnoista 47 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Alueella on todettu nyt yhteensä 6 664 tartuntaa. Turussa tartuntoja todettiin 37 kappaletta. Kuusi uutta tartuntaa kirjattiin Kaarinaan. Paraisille, Ruskolle ja Sauvoon kirjattiin yksi uusi tartunta kussakin.

Lisäksi maanantain luvuissa on yksi uusi tartunta, jolle ei ole kotikuntaa. THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi.

OIKAISU: Tässä jutussa käytettiin sunnuntaina 14.3. virheellisesti väliaikaisena kuvituskuvana kuntosalilta otettua kuvaa. Kuvan kuntosali ei liittynyt koronatartuntatapauksiin.

Koronatiedot 14.3.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan (THL) Suomessa on kirjattu sunnuntaina 863 uutta varmistettua koronatartuntaa. Maassa on todettu nyt yhteensä 66 869 tautitapausta.

Tartunnoista 105 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Alueella on todettu nyt yhteensä 6 617 tartuntaa.

Tartuntojen määrä on noussut Varsinais-Suomessa kauttaaltaan. Turussa uusia tartuntoja on 73, Kaarinassa 8, Salossa 5 sekä Raisiossa ja Liedossa 4.

THL kertoo, että koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut nyt 596 638 ihmistä. Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 58 168 ihmistä, Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on maakunnassa 12,0 prosenttia.

OIKAISU: Tässä jutussa käytettiin sunnuntaina 14.3. virheellisesti väliaikaisena kuvituskuvana kuntosalilta otettua kuvaa. Kuvan kuntosali ei liittynyt koronatartuntatapauksiin.

Koronatiedot 13.3.

Suomessa kirjattiin lauantaina yhteensä 691 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Maassa on todettu nyt yhteensä 66 006 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 101. Epidemian alusta lähtien tartuntoja on todettu maakunnassa 6 512.

Turussa uusia tartuntoja todettiin 55. Naantalissa tartuntoja todettiin kahdeksan, Kaarinassa seitsemän ja Raisiossa viisi.

Uudessakaupungissa kirjattiin kuusi uutta tartuntaa. Paraisilla ja Ruskossa kirjattiin neljä tartuntaa kummassakin. Paimiossa ja Liedossa todettiin kolme uutta tartuntaa kummassakin.

Aurassa ja Kemiönsaaressa uusia sairastuneita on kaksi molemmissa. Maskussa ja Salossa tartuntoja todettiin yksi kummassakin.

Koronatiedot 12.3.

Suomessa kirjattiin perjantaina kaikkiaan 706 uutta koronavirustartuntaa ja kolme uutta virustartuntaan liitettyä kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä maassa on nyt todettu 65 315 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 82. Epidemian alusta alkaen tapauksia on todettu maakunnassa kaikkiaan 6 411.

Perjantaina Turkuun kirjattiin 57 uutta koronavirustartuntaa. Lisäksi Raisiossa ja Uudessakaupungissa todettiin kummassakin viisi uutta tartuntaa, Laitilassa neljä, Liedossa kolme sekä Kemiönsaarella, Ruskolla ja Sauvossa kussakin kaksi tapausta.

Kaarinassa, Naantalissa ja Salossa raportoitiin kussakin yksi uusi tartuntatapaus.

Lue myös: Tyks peruu leikkauksia – teho-osasto tällä hetkellä täynnä

Koronatiedot 11.3.

Suomessa on kirjattu kaikkiaan epidemian alusta alkaen 64 609 koronavirustartuntaa.

Torstaina uusia tapauksia todettiin 720.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia kirjattiin torstaina 83. Niistä 56 todettiin Turussa.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 6 329 tartuntaa ja sen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 212.

Torstaina uusia tartuntoja kirjattiin Kaarinaan kahdeksan sekä Auraan, Kemiönsaareen ja Lietoon kolme.

Salossa ja Raisiossa todettiin kummassakin kaksi tartuntaa, Loimaalla, Paraisilla ja Sauvossa kussakin yksi.

Katso tarkemmin päiväkohtaiset uudet tartunnat ja ilmaantuvuus eri kunnissa alla olevasta grafiikasta. Grafiikka esittelee myös rokotustilanteen eri kunnissa.

Lue myös: Koronaviruspotilaiden määrä lähti jyrkkään nousuun Tyksissä – Osa potilaista joutui päivystyksestä suoraan tehohoitoon

STM & THL: Suomen epidemiatilanne jatkuu vakavana – uudet tartunnat nyt pääsääntöisesti kotimaisia

Koronatiedot 10.3.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 779 uutta koronavirustartuntaa ja kolme uutta tautiin liitettyä kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä maassa on nyt todettu epidemian alusta 63 889 tartuntatapausta.

Taudin ilmaantuvuus Suomessa on tällä hetkellä 151 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia raportoitiin 16 kunnassa, yhteensä 90 tapausta. Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 55.

Raisiossa uusia tartuntoja raportoitiin keskiviikkona kuusi ja Loimaalla viisi. Kaarinassa, Oripäässä ja Salossa uusia tautitapauksi todettiin kussakin kolme ja Laitilassa kaksi.

Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja kirjattiin Kemiönsaarelle, Lietoon, Maskuun, Pyhärantaan, Pöytyälle, Ruskolle ja Somerolle.

Ensimmäisen koronarokotteen on Suomessa saanut tähän mennessä 513 634 henkilöä. Toinenkin rokoteannos on annettu 85 020 suomalaiselle.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on nyt 50 109.

Koronatiedot 9.3.

Suomessa raportoitiin tiistaina 588 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu 63 110 epidemian alusta alkaen.

Koko maan kahden viikon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 150. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 189.

Luku on korkeampi kuin milloinkaan aiemmin epidemian aikana.

Uusista tartunnoista 84 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Eniten tartuntoja todettiin Turussa, kaikkiaan 50. Salossa uusia tartuntoja kirjattiin kuusi, Kaarinassa ja Liedossa viisi.

Lisäksi Ruskolla ja Uudessakaupungissa todettiin neljä uutta tartuntaa, Laitilassa kolme. Kaksi uutta tartuntaa todettiin Paraisilla ja lisäksi yksittäinen uusi tartuntatapaus kirjattiin Marttilassa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa ja Raisiossa.

Sairaalahoidossa on koko maassa tällä hetkellä 248 ihmistä, joista 40 on tehohoidossa. Tautiin on kuollut eilisen jälkeen kaksi ihmistä, joista toinen on Tyksin erityisvastuualueelta. Kuolleita on koko maassa pandemian alusta nyt 776.

Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on 30 ihmistä, joista 5 on tehohoidossa. Sairaalahoitoon on joutunut 7 uutta potilasta, joista yksi tehohoitoon.

Koronatiedot 8.3.

Suomeen kirjattiin maanantaina 459 uutta koronavirustartuntaa ja seitsemän tautiin liitettyä kuolematapausta. Kaikkiaan maassa on nyt raportoitu yhteensä 62 522 tartuntatapausta. Kuolemantapauksia on kirjattu kaikkiaan 774. Sairaalahoidossa on koronavirustartunnan vuoksi yhteensä 251 henkilöä. Heistä 37 saa tehohoitoa.

Tyksin erityisvastuualueen sairaaloissa hoidossa on 23 henkilöä.

Virusmuunnostapauksia on todettu tähän mennessä Suomessa 1 295 tapausta. Niistä valtaosa on niin kutsuttua brittivarianttia, kaikkiaan 1 223 tapausta.

Maanantaina kirjatuista tapauksista 51 todettiin Varsinais-Suomessa. Eniten tartuntoja, kaikkiaan 36 todettiin Turussa. Kaupungissa on nyt todettu kaikkiaan 3 667 koronavirustartuntaa epidemian alusta alkaen.

Kemiönsaarelle kirjattiin maanantaina neljä uutta tartuntaa, Loimaalla, Raisiossa ja Ruskolla kussakin kaksi.

Lisäksi yksittäinen uusi tartuntatapaus todettiin Aurassa, Kaarinassa, Paimiossa, Paraisilla ja Uudessakaupungissa.

Taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on maanantaina, niin kutsutun sulkutilan alkaessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 192, ja koko maassa ilmaantuvuus on 147 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomea heikompi tilanne on vain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa ilmaantuvuusluku on nyt 300.

Maanantaina Helsingissä kirjattiin 135 uutta tartuntaa.

Lue myös: Hiihtoloman jälkeisellä viikolla useita koulutartuntoja – jäljitystyön ruuhkaa puretaan uusien jäljittäjien voimin

Koronatiedot 7.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi sunnuntaina Suomessa 511 uutta varmistettua koronatartuntaa. Tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana yli 2000 enemmän kuin aikaisemman kahden viikon tarkastelujaksolla. Yhteensä tartuntoja on raportoitu epidemian alusta alkaen 62 063.

Tartunnoista 34 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Tartunnoista 18 todettiin Turussa. Nousiaisissa, Raisiossa, Salossa ja Uudessakaupungissa todettiin kaksi tartuntaa. Aurassa, Kemiönsaarella, Laitilassa, Loimaalla, Mynämäellä, Naantalissa, Paimiossa ja Ruskolla todettiin yksi tartunta kussakin.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on tartuntoja nyt 6021 kappaletta.

Koronatiedot 6.3.

Suomessa kirjattiin lauantaina 648 uutta varmistettua koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä korona-aikana on tartuntoja raportoitu 61 552.

Tartunnoista 97 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Turussa uusia tartuntoja raportoitiin 54 ja Salossa 17. Uudessakaupungissa tartuntoja kirjattiin viisi. Aurassa ja Kaarinassa uusia tapauksia ilmeni neljä molemmissa. Naantalissa uusia tartuntoja oli kolme. Laitilaan, Pyhärantaan ja Raisioon kirjattiin kaksi uutta tartuntaa kuhunkin. Lisäksi Loimaalla, Paraisilla ja Pöytyällä ja Sauvossa kirjattiin yksi tartunta.

Koronatiedot 5.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen kirjattiin perjantaina 704 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä korona-aikana on tartuntoja raportoitu 60 904. Lisäksi perjantaina kerrottiin kolmesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Tehohoidossa Suomessa on tällä hetkellä 38 potilasta.

Turkuun uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina 65. Lisäksi Varsinais-Suomen alueella on todettu uusia tartuntoja Salossa kuusi ja Raisiossa viisi. Sekä Kemiönsaarella että Uudessakaupungissa uusia tartuntoja on neljä. Kaarinassa ja Oripäässä uusia tartuntoja on kolme. Kaksi tartuntaa on puolestaan Mynämäessä, Naantalissa, Pöytyällä ja Ruskolla. Lisäksi yksi tartunta ilmeni Aurassa, Paimiossa ja Loimaalla.

Yhteensä Varsinais-Suomeen kirjattiin 103 tartuntaa. Viime vuoden keväästä alkaen tartuntoja on ollut 5 890.

Eniten Suomessa oli jälleen tartuntoja pääkaupungissa. Uusia tartuntoja kirjattiin Helsinkiin 209. Myös Vantaa (82) meni päivän tilastoissa kolmantena olevan Turun edelle.

Koronatiedot 4.3.

Suomessa on varmistettu 758 uutta koronatartuntaa ja viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos torstaina. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana Suomessa 60 200 ja koronaan liittyviä kuolemia 764.

Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve kasvaa. Tyksissä on tällä hetkellä yhdeksän potilasta hoidossa koronavirustartunnan vuoksi. Heistä neljä on tullut sairaalaan viimeisten kahden vuorokauden aikana.

– Tilanne on huolestuttava ja tuoreet luvut ovat selkeä mittari siitä, että epidemiatilanne on pahenemassa, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Tehohoidossa Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 39 potilasta.

Uusista koronatartunnoista Turussa on 52. Yhteensä Turussa on varmistettu viime vuoden keväästä lähtien 3 494. Varsinais-Suomessa on Turun lisäksi todettu uusia tartuntoja Kaarinassa kymmenen ja Raisiossa seitsemän. Loimaalle uusia tartuntoja kirjattiin neljä ja Uuteenkaupunkiin kolme. Sekä Paraisilla, Laitilassa että Salossa uusia tartuntoja on kaksi. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja raportoitiin Liedossa, Aurassa, Kemiönsaarella ja Ruskolla.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän mukaan kaikkia tarpeettomia kontakteja on nyt vältettävä.

– Jokaisen meistä on syytä pysähtyä miettimään, mitkä arjen kontakteista voisi vielä jättää pois. Meillä kaikilla on varmasti vielä karsinnan varaa kontakteissa liittyen työhön, asiointiin ja sosiaalisiin kohtaamisiin niin ikävältä kuin tämä nyt tuntuukin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Koronakoordinaatioryhmä antoi torstaina uuden suosituksen, että kaikkea tarpeetonta matkustamista tulee välttää.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin torstaina 87 uutta tartuntaa.

Maakunnassa on varmistettu 55 koronan muuntovirustapausta. Näistä suurin osa, 53 tapausta, on niin sanottua brittivarianttia ja kaksi tapausta on Etelä-Afrikan varianttia.

Koko maassa eniten tartuntoja todettiin jälleen Helsingissä. Pääkaupungista raportoitiin yhteensä 244 uutta tartuntaa. Turun luku oli maan neljänneksi korkein. Edelle menivät Helsingin lisäksi Vantaa (102) ja Espoo (81).

Koronatiedot 3.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 114 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on päiväkohtainen ennätys tartuntaluvuissa. Epidemian alusta lähtien Varsinais-Suomessa on raportoitu 5 700 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on Turussa, 66 kappaletta. Kaarinassa uusia tautitapauksia on 16 ja Oripäässä kahdeksan. Liedossa uusia tartuntoja on viisi. Sekä Naantalissa että Salossa on neljä uutta tautitapausta. Kemiönsaaressa, Mynämäessä ja Uudessakaupungissa on todettu kolme uutta tartuntaa kussakin. Laitilassa on kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Koko maassa uusia koronavirustartuntoja on 797. Myös valtakunnallinen luku on uusi päiväkohtainen ennätys. Eniten uusia tapauksia on jälleen pääkaupunkiseudulla, 379 kappaletta.

Suomessa on todettu viime vuoden keväästä lähtien yhteensä 59 442 tautitapausta.

THL kertoui keskiviikkona neljästä uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 258 potilasta, joista tehohoidossa 37.

Ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen on saanut keskiviikkoon mennessä 403 195 ihmistä. Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on tähän mennessä saanut 38 983.

Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoi keskiviikkona, että kaupungin koronatilanne on kääntynyt selkeästi huonompaan suuntaan kahden viime viikon aikana.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja, VSSHP:n johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvioi tiistaina, että epidemia on kiihtymässä maakunnassa.

Koronatiedot 2.3.

Varsinais-Suomessa on todettu 72 uutta koronavirustartuntaa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämistä tiedoista. Maakunnassa on raportoitu yhteensä 5 586 tartuntaa epidemian alusta lähtien.

Eniten uusia tartuntoja on jälleen Turussa, 31 kappaletta. Raisiossa uusia tautitapauksia on todettu 11 ja Kaarinassa seitsemän. Sekä Mynämäessä että Uudessakaupungissa uusia tartuntoja on viisi. Salossa on todettu neljä uutta tartuntaa.

Sekä Ruskolla että Pöytyällä on kaksi uutta tautitapausta. Liedossa, Loimaalla, Nousiaisissa, Paimiossa ja Paraisilla on todettu kussakin yksi uusi tartunta.

Lue myös: Varsinais-Suomen koronatilanne vakava – johtajaylilääkäri pelkää tartuntojen nousevan nopeasti jopa 10-kertaiseksi ilman toimia

Koko maassa uusia koronavirustartuntoja on todettu 581. Tautitapauksia on raportoitu keväästä lähtien yhteensä 58 645 kappaletta.

THL kertoi tiistaina viidestä uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Yksi uhreista on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Tyksin alueella tautiin on kuollut tähän mennessä 79 ihmistä. Koko maassa kuolleita on epidemian alusta lähtien yhteensä 755.

Tiistaihin mennessä 384 476 suomalaista on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 37 105 ihmistä.

Koronatiedot 1.3.

Suomessa on todettu 392 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Yli puolet uusita tartunnoista (213) on pääkaupunkiseudulla. Suomessa on raportoitu yhteensä 58 064 tautitapauksesta epidemian alusta lähtien.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on todettu 33. Maakunnassa on raportoitu keväästä lähtien tautitapauksia yhteensä 5 514 kappaletta. Eniten uusia tartuntoja oli Turussa, 16 kappaletta. Oripäässä uusia tautitapauksia on kuusi ja Kaarinassa neljä. Uudessakaupungissa on todettu kolme uutta tartuntaa. Kemiönsaaressa, Liedossa ja Salossa on todettu yksi uusi tartunta kussakin.

Yksi uusista tartunnoista on Punkalaitumella. Kunnan tartuntaluvut (15) rekisteröityvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietoihin.

THL kertoi iltapäivällä kahdeksasta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Yksi uhreista on Tyksin erityisvastuualueelta, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

THL siirtyi maanantaina koronarokotusten edistymisen raportoinnissa rokotuskattavuuteen. Rokotuskattavuutta voi tarkastella THL:n sivuilla sekä sairaanhoitopiireittäin että kunnittain. Esimerkiksi Varsinais-Suomen rokotuskattavuus on maanantaina 7,5 prosenttia. Graafin rokotusluvut ovat sunnuntailta.

Koronatiedot 28.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 52 uutta koronavirustartuntaa. Eniten uusia tautitapauksia on Turussa, 36 kappaletta. Raisiossa on todettu viisi uutta tartuntaa ja Kemiönsaaressa kolme uutta tautitapausta. Kaksi uutta tartuntaa kirjattiin Kaarinaan. Loimaalla, Naantalissa, Nousiaisissa, Oripäässä ja Salossa todettiin yksi uusi tautitapaus kussakin.

Lisäksi sunnuntain luvuissa on yksi uusi tartunta, jolle ei ole kotikuntaa. Maakunnassa on todettu yhteensä 5 484 koronavirustartuntaa.

THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi.

Koko maassa on THL:n mukaan 620 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tautitapauksia on todettu 57 672 koronavirustartuntaa.

Lue myös: Turussa korona nieli 15,7 miljoonaa hyvinvoinnista – sopeuttamisohjelma kompuroi pandemian puristuksessa

Koronatiedot 27.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 76 uutta koronavirustartuntaa. Eniten uusia tautitapauksia on Turussa, 40 kappaletta. Raisiossa on todettu kuusi uutta tartuntaa ja Kemiönsaaressa viisi uutta tautitapausta. Neljä uutta tartuntaa kirjattiin Kaarinaan ja Loimaalla todettiin kolme tartuntatapausta. Paimiossa uusia tartuntoja kirjattiin kaksi. Laitilassa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Ruskolla, Salossa, Somerolla ja Uudessakaupungissa on todettu yksi uusi tautitapaus kussakin. Maakunnassa on todettu yhteensä 5 432 koronavirustartuntaa.

THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi. Tänään lauantaina THL:n koronakartalle nousi uutena kuntana Varsinais-Suomen alueelta Oripää. Oripäässä on nyt ollut koronaepidemian alusta lähtien yhdeksän tartuntaa.

Varsinais-Suomen kunnista ainoastaan Kustavissa ja Taivassalossa ei ole vielä ollut epidemian aikana viittä tartuntaa.

Keskiviikkona ja torstaina THL:n luvuissa oli tartuntoja, joille ei ollut kotikuntaa. Tämä aiheuttaa eroavaisuuksia uusien tartuntojen ja tartuntojen yhteismäärän suhteen.

Koko maassa on THL:n mukaan 645 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tautitapauksia on todettu 57 052 koronavirustartuntaa.

Lue myös: Kokoontumisrajoitukset kiristyvät salamavauhtia – Turkuun ja Naantaliin saapuvat maahantulijat koronatestiin

Vapaaehtoinen karanteeni vie äänestäjän ulos – ääntenlaskentaa kaavaillaan Messukeskukseen

Ravintolat toivovat koronakärsimyksen päättyvän kuumaan terassikesään

Koronatiedot 26.2.

Suomessa on todettu 720 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartunnoista yli puolet eli 411 on todettu pääkaupunkiseudulla.

Epidemian alusta lähtien Suomessa on raportoitu yhteensä 56 407 tautitapausta.

Perjantain tartuntaluku on uusi päiväkohtainen ennätys. Tartuntoja on tosin useammalta päivältä, koska osa niistä rekisteröityy viiveellä.

Varsinais-Suomessa on todettu 66 uutta koronavirustartuntaa. Keväästä lähtien tautitapauksia on ollut maakunnassa yhteensä 5 356.

THL:n mukaan Eniten uusia tartuntoja oli jälleen Turussa, 38 kappaletta. Kaarinassa uusia tautitapauksia on 11. Uudessakaupungissa uusia tartuntoja on neljä ja Raisiossa kolme.

Sekä Kemiönsaaressa että Salossa on kaksi uutta tautitapausta.

Laitilassa, Liedossa, Naantalissa, Mynämäessä, Pyhärannassa ja Pöytyällä ja on todettu yksi tartunta kussakin.

THL kertoi iltapäivällä kahdesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin on menehtynyt epidemian alusta lähtien yhteensä 742 ihmistä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 210 ihmistä, joista tehohoidossa 38 potilasta.

Lue myös: Varsinais-Suomen kokoontumisrajoitukset kiristyvät – korkeintaan kuuden henkilön kokoontumiset sallittuja

Sanna Marin: Valtioneuvosto toteaa poikkeusolot maanantaina – myös valmiuslaki tarvittaessa käyttöön

Koronanyrkki: Yli puolet Varsinais-Suomen koronanäytteistä virusmuunnosta

Koronatiedot 25.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 67 uutta koronavirustartuntaa. Eniten uusia tautitapauksia on Turussa, 50 kappaletta. Raisiossa on todettu neljä uutta tartuntaa ja Paimiossa kolme uutta tautitapausta. Maakunnassa on todettu keväästä lähtien 5 290 koronavirustartuntaa.

Kaksi uutta koronavirustartuntaa on todettu sekä Kaarinassa että Salossa. Kemiönsaaressa, Pöytyällä ja Uudessakaupungissa on todettu yksi uusi tautitapaus kussakin.

Lisäksi torstain luvuissa on kaksi uutta tartuntaa, joille ei ole kotikuntaa.

Koko maassa on THL:n mukaan 565 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tautitapauksia on todettu 55 687 koronavirustartuntaa.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia kirjattiin torstaina kolme. Tautiin on menehtyntyt epidemian alusta lähtien yhteensä 740 ihmistä.

Sairaalahoidossa on 194 potilasta, joista tehohoidossa 36.

Koronatiedot 24.2.

Varsinais-Suomessa on todettu 61 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartasta ilmenee. Maakunnassa on raportoitu epidemian alusta lähtien 5 223 tautitapausta.

THL:n mukaan koko maassa raportoitiin 590 uutta koronavirustartuntaa. Suomessa on todettu tautitapauksia viime keväästä lähtien yhteensä 55 122.

Tartuntatautirekisterin mukaan Varsinais-Suomessa uusia tautitapauksia on kirjattu eniten Turussa, 35 tartuntaa. Paimiossa on todettu neljä uutta tartuntaa. Kaarinassa, Laitilassa ja Salossa on kirjattu kolme uutta tautitapausta kussakin. Kaksi uutta tartuntaa on todettu Liedossa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Maskussa, Naantalissa, Loimaalla ja Pyhärannassa on kirjattu yksi uusi tartunta kussakin.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on kolme uutta tartuntaa, jolle ei ole merkitty kotikuntaa. THL ei julkaise sairastuneiden määrää kunnista, joissa tartuntoja on alle viisi.

THL kertoi keskiviikkona kolmesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Kaksi menehtyneistä on Tyksin erityisvastuualueelta, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa on koko maassa 193 potilasta, joista tehohoidossa 65.

Koronatiedot 23.2.

Suomessa on todettu 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Epidemian alusta lähtien Suomessa on raportoitu yhteensä 54 532 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja raportoitiin 35. Maakunnassa on todettu yhteensä 5 162 tautitapausta viime keväästä lähtien.

Eniten uusia koronavirustartuntoja on Turussa, 17 kappaletta. Raisiossa uusia tautitapauksia on seitsemän ja Liedossa viisi kappaletta. Kaksi uutta koronavirustartuntaa on todettu sekä Salossa että Uudessakaupungissa. Loimaalla ja Pöytyällä on yksi uusi tautitapaus kummassakin.

THL ilmoitti iltapäivällä yhdestä koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Kuolemantapaus on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa oli tiistaina 186 potilasta, joista tehohoidossa 34.

Lue myös:

Koronarajoituksia ei kevennetä Varsinais-Suomessa – kasvomaskien käyttö entistä tärkeämpää virusmuunnosten vuoksi

Teijon laskettelukeskuksen rinneravintolassa mahdollinen korona-altistuminen perjantaina

Salon Tupurin koulussa koronatartunta

Koronatiedot 22.2.

Varsinais-Suomeen on maanantaina kirjattu 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Varsinais-Suomen tartunnoista suurin osa kirjattiin Turkuun, jossa todettiin yhteensä 15 tartuntaa. Turun jälkeen eniten tartuntoja kirjattiin Paimioon, jossa todettiin neljä uutta tartuntaa. Lisäksi kolme uutta tartuntaa todettiin Kaarinassa ja Uudessakaupungissa, kaksi Raisiossa ja yksi Liedossa.

Näiden lisäksi kirjattiin yksi tartunta, joka on todettu joko Kustavissa, Oripäässä tai Taivassalossa. Näissä kunnissa tartuntaluvut ovat pysyneet alle viidessä, eikä THL julkaise koronaan sairastuneiden tarkkoja määriä kunnista, joissa tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on tähän mennessä todettu 5 127 koronavirustartuntaa.

Koko maassa on maanantaina kirjattu 390 uutta tartuntaa. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 54 132 koronavirustartuntaa.

THL ilmoitti maanantaina seitsemästä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Niistä yksi on tapahtunut Varsinais-Suomen alueella.

Maanantain lukuja rokotetuista ei ole päivitetty, koska THL:n luvuissa esiintyi virhe, jota ei vielä paikannettu.

Lue myös:

Topeliuksen koulussa on todettu koronavirustartunta

Rauman telakalta satoja työntekijöitä karanteeniin – RMC: ”Keskitymme nyt tilanteen selvittämiseen yhdessä viranomaisten kanssa”

Koronatiedot 21.2.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina yhteensä 457 uutta koronavirustartuntaa.

Epidemian alusta alkaen tartuntoja on nyt kirjattu kaikkiaan 53 742.

Sunnuntaina Varsinais-Suomessa raportoitiin 28 uutta tartuntaa. Niistä Turkuun kirjattiin 23.

Kaksi uutta tartuntaa kirjattiin sekä Laitilaan että Raisioon. Lisäksi Aurassa todettiin yksi uusi tartunta.

Varsinais-Suomesssa taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt hyvin tasoissa koko maan tilanteen kanssa. Maakunnassa luku on nyt 111,8, koko Suomessa 100,9.

Loppuviikosta epidemian leviämisvaiheeseen siirtyneessä Satakunnassa ilmaantuvuus on nyt 154 tapausta 100 000 asukasta kohden. Sunnuntaina Raumalle kirjattiin 11 uutta tartuntaa ja Poriin 21. Sairaanhoitopiirin mukaan osa Rauman telakan tartuntaketjuun liittyvistä tartunnoista kirjataan Poriin näytteenottopaikan perusteella.

Koronatiedot 20.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on lauantaina todettu 632 uutta koronavirustartuntaa.

Luku on ennätyksellinen. Edellinen päiväkohtainen ennätys tartuntojen määrässä oli 25. marraskuuta, jolloin Suomessa raportoitiin 619 tartuntaa.

Koko maassa on tähän mennessä todettu 53 285 tartuntaa.

Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin lauantaina 77 uutta tartuntaa.

Eniten tartuntoja todettiin jälleen Turussa, johon kirjattiin 42 uutta tartuntaa.

Turussa on lauantaihin mennessä rokotettu kaikkiaan 15 001 henkilöä. Koko maakunnassa rokotettuja on tähän mennessä 27 471.

Uudessakaupungissa uusia tartuntoja kirjattiin lauantaina kuusi, Liedossa ja Raisiossa viisi, Maskussa ja Paimiossa neljä sekä Kaarinassa kolme. Laitilassa raportoitiin lauantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Yksittäisiä uusia tartuntoja todettiin lauantaina Mynämäessä, Naantalissa, Paraisilla, Pöytyällä, Salossa ja Sauvossa.

Varsinais-Suomessa taudin ilmaantuvuus on nyt kahden viikon ajanjaksolta 105,2 tapausta 100 000 asukasta kohden. Koko maassa vastaava luku on 96,6.

Rauman kaupunki tiedottaa, että lauantaina iltapäivään mennessä Rauman telakalla uusia positiivisia tuloksia on ilmennyt 45. Telakalta on löydetty tähän mennessä yhteensä noin 230 tartuntaa noin 1 000 testatun henkilön joukosta.

Lauantaina Raumalle kirjattiin 17 uutta koronavirustartuntaa. Satadiagin infektioyksikkö kertoi perjantaina, että valtaosa Rauman tapauksista kirjautuu virheellisesti Porin tapauksiksi, sillä suurella osalla telakan työntekijöistä ei ole kotipaikkaa Suomessa. Tällöin he rekisteröityvät järjestelmään näytteen tutkineen laboratorion mukaan, vaikka eivät asu eivätkä työskentele Porissa. Lauantaina Poriin kirjattiin 64 uutta koronavirustartuntaa.

Satakunnassa kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 119,2.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta on kutsuttu koolle ylimääräiseen kokoukseen sunnuntaina koronavirustilanteen takia.

Koronatiedot 19.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on perjantaina todettu 444 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on tähän mennessä todettu 52 653 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 57 uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomen alueella eniten tartuntoja todettiin jälleen Turussa, johon kirjattiin 36 uutta tartuntaa. Tämän lisäksi Raisiossa todettiin 7 tartuntaa, Salossa neljä sekä Kaarinassa ja Naantalissa kaksi. Laitilaan, Lietoon, Maskuun, Ruskoon, Sauvoon ja Someroon kirjattiin jokaiseen yksi tartunta.

THL tiedotti perjantaina yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Koko maassa sairaalahoidossa on 141 potilasta, joista Tyksin erityisvastuualueella on 22. Tehohoidossa on 24 potilasta, joista Tyksin erityisvastuualueella tehohoidossa on 5.

Koronatiedot 18.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti 57 uudesta koronavirustartunnasta Varsinais-Suomessa. Maakunnassa on tähän mennessä todettu 4 936 tartuntaa. Koko maassa uusia tartuntoja todettiin 614. Koko Suomessa on tähän mennessä todettu 52 209 koronatartuntaa.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntoja todettiin Turussa, johon kirjattiin 28 uutta tapausta. Lisäksi tartuntoja todettiin Raisiossa 8 ja Kaarinassa 6. Laitilaan, Lietoon, Naantaliin ja Paimioon tartuntoja kirjattiin jokaiseen kaksi. Aurassa, Mynämäellä, Pöytyällä, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Uudessakaupungissa todettiin jokaisessa yksi tartunta.

Torstaina Suomessa raportoitiin kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Kuolemat eivät sattuneet Tyksin erityisvastuualueella. Koko maassa sairaalahoidossa on 137 potilasta ja tehohoidossa 27.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti torstaina, että sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi koronaviruksen Etelä-Afrikan muunnoksen aiheuttama infektio. Kyseessä on aiemmin helmikuussa otettu näyte, jonka varianttianalyysi valmistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laboratoriosta nyt.

Koronatiedot 17.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen kirjattiin keskiviikkona 548 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana 51 595.

Keskiviikkona Suomessa raportoitiin myös kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Niistä kaksi on Tyksin erityisvastuualueella.

Tehohoidossa on tällä hetkellä 30 henkilöä, heistä kuusi Tyksin sairaaloissa.

Varsinais-Suomen kunnista tartuntoja oli jälleen eniten Turussa. Koko maan uusista tartunnoista 33 kirjattiin Turkuun.

Toiseksi eniten Varsinais-Suomessa oli tartuntoja Paimiossa. Yhteensä Paimiosta raportoitiin 21 tartuntaa.

Lisäksi tartuntoja todettiin Salossa viisi, Uudessakaupungissa neljä ja Laitilassa kolme. Raisioon, Kaarinaan ja Sauvoon tartuntoja kirjattiin kaksi. Lisäksi Loimaalla, Marttilassa, Ruskolla ja Somerolla oli jokaisessa yksi tartunta.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin 76 tartuntaa. Kokonaisuudessaan tartuntoja on ollut alueella viime vuoden keväästä lähtien 4 879.

Eniten tartuntoja oli koko maassa jälleen pääkaupunkiseudulla. Helsingissä tartuntoja oli 204, Vantaalla 82 ja Espoossa 38. Turun luku oli koko maan neljänneksi korkein ja Paimion kuudenneksi korkein.

Koronarokotteen on nyt saanut koko Suomessa 229 391 henkilöä. Varsinais-Suomessa rokotteen on saanut 22 531. Tiistaihin verrattuna lisäystä on 1 317.

Koronatiedot 16.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen tiistaina 385 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä koko maassa on epidemian alusta alkaen tilastoitu 51 047 tartuntaa.

Tartunnoista 50 kirjattiin Varsinais-Suomeen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todettiin toiseksi eniten uusia tartuntoja. Eniten uusia tartuntoja, 212, todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on tartuntoja nyt 4 803. Paimiossa uusia tartuntoja todettiin 15 ja Turussa 11. Raisioon kirjattiin yhdeksän tartuntaa ja Kaarinaan viisi.

Lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Saloon ja Sauvoon kaksi sekä yhdet tartunnat Laitilaan, Lietoon, Naantaliin, Pöytyälle, Somerolle ja Uuteenkaupunkiin.

Uusia koronavirukseen liiittyviä kuolemia raportoitiin tiistaina neljä. Kaksi kuolleista kirjattiin Tyksin erityisvastuualueella. Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on nyt yhteensä 720. Yhteensä koko maassa on koronan takia sairaalassa 122 henkeä, joista tehohoidossa 27 henkilöä.

Koronarokotteen on saanut koko maassa 216 463 henkilöä ja Varsinais-Suomessa 21 214.

Koronatiedot 15.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen maanantaina 343 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä koko maassa on epidemian alusta alkaen tilastoitu 50 662 tartuntaa.

Uusia koronavirukseen liiittyviä kuolemia raportoitiin maanantaina kuusi. Yksi kuolleista kirjattiin Tyksin erityisvastuualueella. Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on nyt yhteensä 716. Yhteensä koko maassa on koronan takia sairaalassa 129 henkeä, joista tehohoidossa 21 henkilöä.

Tartunnoista 16 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Yhteensä Varsinais-Suomessa on tartuntoja nyt 4 753. Turussa tartuntoja todettiin seitsemän. Turun lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Kaarinaan ja Paimioon kaksi sekä yhdet tartunnat Auraan, Lietoon, Loimaalle, Mynämäelle ja Saloon.

Koronarokotteen on saanut koko maassa 210 194 henkilöä ja Varsinais-Suomessa 20 197.

Koronatiedot 14.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen sunnuntaina 312 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä koko maassa on epidemian alusta alkaen tilastoitu 50 319 tartuntaa.

Tartunnoista 28 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Yhteensä Varsinais-Suomessa on tartuntoja nyt 4 737. Turussa tartuntoja todettiin 18. Yhteensä Turkuun on kirjattu tartuntoja epidemian alusta alkaen 2 918 kappaletta. Turun lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin viisi Paimiossa, kaksi Raisiossa sekä yksi Kaarinassa, Maskussa ja Sauvossa.

Koronarokotteen on saanut koko maassa 209 510 henkilöä ja Varsinais-Suomessa 20 181.