Sunnuntain koronatiedot: Suomessa 520 uutta koronavirustartuntaa

Koronatiedot 20.3.

Suomessa kirjattiin lauantaina 856 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Yhteensä maassa on nyt todettu 71 123 tartuntatapausta koko epidemian aikana.

Taudin ilmaantuvuusluku on kivunnut Suomessa kuluneen kahden viikon aikana 167 tapaukseen 100 000 asukasta kohden.

Kuluneen vuorokauden aikana on analysoitu 25 432 koronavirustestiä.

Varsinais-Suomen alueella uusia tautitapauksia kirjattiin lauantaina 107. Niistä Turkuun kirjattiin 64.

Kaarinassa uusia tartuntoja kirjattiin lauantaina yhdeksän ja Liedossa kahdeksan. Ruskolla ja Salossa kirjattiin kummassakin neljä uutta tartuntaa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa kolme.

Aurassa, Kustavissa ja Paraisilla kirjattiin kussakin kaksi uutta tartuntatapausta. Lisäksi Kemiönsaarella, Maskussa, Naantalissa, Paimiossa, Pöytyällä ja Vehmaalla todettiin kussakin yksittäinen uusi tautitapaus.

Varsinais-Suomessa kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt pahempi kuin milloinkaan aiemmin, THL:n tilastojen mukaan 250.

Koronatiedot 19.3.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 770 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tartuntoja on raportoitu yhteensä 70 267.

Varsinais-Suomessa on todettu 115 uutta koronavirustartuntaa. Viime vuoden keväästä lähtien maakunnassa on raportoitu yhteensä 7 117 tautitapausta.

Eniten tautitapauksia on jälleen Turussa, 70 kappaletta. Uusien tartuntojen määrä kaupungissa on maan kolmanneksi suurin Helsingin ja Espoon jälkeen.

Kaarinassa uusia tartuntoja on 12 ja Uudessakaupungissa seitsemän. Naantalissa on kuusi uutta tautitapausta.

Raisiossa, Ruskolla ja Salossa on kaikissa neljä uutta tartuntaa.

Liedossa on kaksi uutta tautitapausta.

Aurassa, Laitilassa, Maskussa, Oripäässä, Pöytyällä ja Vehmaalla on jokaisessa yksi uusi koronavirustartunta.

THL ei raportoinut perjantaina yhtään koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Covid-19-tautiin on menehtynyt 805 ihmistä epidemian alusta lähtien.

Sairaalahoidossa on virustaudin vuoksi 271 potilasta, joista tehohoito-osastoilla on 55.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 701 203 ihmistä. Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 12,5 prosenttia.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 67 531 ihmistä. Maakunnan rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 14 prosenttia.

Koronatiedot 18.3.

Suomessa on raportoitu 804 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on todettu 69 497 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia tautitapauksia on 138. Keväästä lähtien maakunnassa on todettu yhteensä 7 002 konavirustartuntaa.

Eniten uusia tartuntoja on jälleen Turussa, 103 kappaletta.

Raisiossa uusia tartuntoja on todettu seitsemän ja Salossa viisi. Uudessakaupungissa uusia tautitapauksia on neljä ja Kustavissa kolme.

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa ja Naantalissa on jokaisessa kaksi uutta tautitapausta.

Yksi uusi koronavirustarunta on todettu Paraisilla, Paimiossa, Laitilassa, Nousiaisissa, Maskussa, Pöytyällä, Mynämäessä ja Ruskolla.

THL tiedotti torstaina yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Virustautiin on kuollut yhteensä 805 ihmistä epidemian alusta lähtien.

Sairaalahoidossa covid-19-taudin vuoksi on koko maassa 275 potilasta, joista tehohoito-osastoilla 50 ihmistä.

Koronarokotteen ensimmäien annoksen kattavuus on koko maassa 12,1 prosenttia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella rokotekattavuus on 13,4 prosenttia.

Koronatiedot 17.3.

Suomessa on keskiviikkona kirjattu 842 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Virustautiin on sairastunut nyt Suomessa yhteensä 69 693 ihmistä.

Varsinais-Suomessa uusia sairastuneita on 132. Koko pandemian aikana maakunnassa on todettu 6 864 tartuntaa.

Maakunnan kokonaisluvussa on mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluva Punkalaidun sekä kolme tartuntaa, joita ei ole rekisteröity mihinkään kuntaan.

Taudin ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa nyt 236,1. Luku kertoo, kuinka monta ihmistä on sairastunut edellisen kahden viikon aikana 100 000 ihmistä koti. Edellisen kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 162,09.

Turussa uusia tartuntoja on 77. Kaarinassa on Turun jälkeen eniten uusia sairastuneita, 17. Kustavi nousi listalle ensimmäistä kertaa, sillä siellä on viisi sairastunutta. THL ei listaa alle viiden sairaustapauksen kuntia, joihin Taivassalo kuuluu Varsinais-Suomessa viimeisenä.

Raisiossa ja Aurassa on neljä koronavirustartuntaa kummassakin. Liedossa ja Salossa uusia tartuntoja kirjattiin kolme. Pöytyällä, Loimaalla, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Uudessakaupungissa ja Vehmaalla tartuntoja todettiin kaksi jokaisessa. Kemiönsaaressa, Mynämäessä, Naantalissa, Ruskolla ja Sauvossa tartuntoja todettiin yksi jokaisessa.

Koronavirusrokotteen kattavuus on nyt koko maassa 11,4 prosenttia. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 634 300 ihmistä. Varsinais-Suomessa rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 12,8 prosenttia.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia on koko maassa 278 ihmistä, joista 56 potilasta hoidettiin teho-osastoilla. Varsinais-Suomessa tehohoidossa on seitsemän ihmistä, ja sairaalahoidossa yhteensä 48.

THL raportoi kolmesta uudesta koronavirukseen kuolleesta. Koronavirukseen on kuollut Suomessa yhteensä 804 ihmistä.

Juttua päivitetty klo 13:55.

Koronatiedot 16.3.

Suomessa on todettu 517 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Koko maassa on raportoitu yhteensä 67 851 koronavirustartuntaa epidemian alusta lähtien.

Varsinais-Suomessa raportoitiin 71 uudesta tautitapauksesta. Maakunnassa on todettu 6 735 koronavirustartuntaa viime keväästä lähtien. Eniten uusia tautitapauksia on Turussa, 42 kappaletta. Kaarinassa uusia tautitapauksia on kuusi.

Paraisilla, Raisiossa, Salossa ja Uudessakaupungissa on kolme uutta tartuntaa kussakin. Kaksi uutta tautitapausta on todettu Liedossa, Mynämäessä, Naantalissa ja Ruskolla.

Yksi uusi tartunta on Maskussa, Laitilassa ja Sauvossa.

THL raportoi tiistaina yhdestä koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 283 potilasta, joista tehohoidossa 49.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 610 873. Rokotekattavuus on 11 prosenttia.

Varsinais-Suomessa rokotokattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 12,3 prosenttia.

Koronatiedot 15.3.

Suomessa kirjattiin maanantaina 465 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on maassa todettu nyt yhteensä 67334. Määrä on huomattavasti pienempi kuin eilen sunnuntaina, jolloin tartuntoja kirjattiin ennätysmäärä 863 kappaletta. Luvussa kerrottiin tosin olevan mukana tartuntoja useamman päivän ajalta. Maanantaina kirjattiin 14 uutta tautiin liitettyä kuolemantapausta. Kaksi menehtyneistä todettiin Tyksin erityisvastuualueella.

Tyksin alueella tautiin on kuollut tähän mennessä 84 ihmistä. Koko maassa kuolleita on epidemian alusta lähtien yhteensä 800.

Maanantaina kirjatuista tartunnoista 47 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Alueella on todettu nyt yhteensä 6 664 tartuntaa. Turussa tartuntoja todettiin 37 kappaletta. Kuusi uutta tartuntaa kirjattiin Kaarinaan. Paraisille, Ruskolle ja Sauvoon kirjattiin yksi uusi tartunta kussakin.

Lisäksi maanantain luvuissa on yksi uusi tartunta, jolle ei ole kotikuntaa. THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi.

OIKAISU: Tässä jutussa käytettiin sunnuntaina 14.3. virheellisesti väliaikaisena kuvituskuvana kuntosalilta otettua kuvaa. Kuvan kuntosali ei liittynyt koronatartuntatapauksiin.

Koronatiedot 14.3.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan (THL) Suomessa on kirjattu sunnuntaina 863 uutta varmistettua koronatartuntaa. Maassa on todettu nyt yhteensä 66 869 tautitapausta.

Tartunnoista 105 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Alueella on todettu nyt yhteensä 6 617 tartuntaa.

Tartuntojen määrä on noussut Varsinais-Suomessa kauttaaltaan. Turussa uusia tartuntoja on 73, Kaarinassa 8, Salossa 5 sekä Raisiossa ja Liedossa 4.

THL kertoo, että koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut nyt 596 638 ihmistä. Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 58 168 ihmistä, Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on maakunnassa 12,0 prosenttia.

OIKAISU: Tässä jutussa käytettiin sunnuntaina 14.3. virheellisesti väliaikaisena kuvituskuvana kuntosalilta otettua kuvaa. Kuvan kuntosali ei liittynyt koronatartuntatapauksiin.

Koronatiedot 13.3.

Suomessa kirjattiin lauantaina yhteensä 691 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Maassa on todettu nyt yhteensä 66 006 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 101. Epidemian alusta lähtien tartuntoja on todettu maakunnassa 6 512.

Turussa uusia tartuntoja todettiin 55. Naantalissa tartuntoja todettiin kahdeksan, Kaarinassa seitsemän ja Raisiossa viisi.

Uudessakaupungissa kirjattiin kuusi uutta tartuntaa. Paraisilla ja Ruskossa kirjattiin neljä tartuntaa kummassakin. Paimiossa ja Liedossa todettiin kolme uutta tartuntaa kummassakin.

Aurassa ja Kemiönsaaressa uusia sairastuneita on kaksi molemmissa. Maskussa ja Salossa tartuntoja todettiin yksi kummassakin.

Koronatiedot 12.3.

Suomessa kirjattiin perjantaina kaikkiaan 706 uutta koronavirustartuntaa ja kolme uutta virustartuntaan liitettyä kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä maassa on nyt todettu 65 315 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin 82. Epidemian alusta alkaen tapauksia on todettu maakunnassa kaikkiaan 6 411.

Perjantaina Turkuun kirjattiin 57 uutta koronavirustartuntaa. Lisäksi Raisiossa ja Uudessakaupungissa todettiin kummassakin viisi uutta tartuntaa, Laitilassa neljä, Liedossa kolme sekä Kemiönsaarella, Ruskolla ja Sauvossa kussakin kaksi tapausta.

Kaarinassa, Naantalissa ja Salossa raportoitiin kussakin yksi uusi tartuntatapaus.

Koronatiedot 11.3.

Suomessa on kirjattu kaikkiaan epidemian alusta alkaen 64 609 koronavirustartuntaa.

Torstaina uusia tapauksia todettiin 720.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia kirjattiin torstaina 83. Niistä 56 todettiin Turussa.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 6 329 tartuntaa ja sen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 212.

Torstaina uusia tartuntoja kirjattiin Kaarinaan kahdeksan sekä Auraan, Kemiönsaareen ja Lietoon kolme.

Salossa ja Raisiossa todettiin kummassakin kaksi tartuntaa, Loimaalla, Paraisilla ja Sauvossa kussakin yksi.

Katso tarkemmin päiväkohtaiset uudet tartunnat ja ilmaantuvuus eri kunnissa alla olevasta grafiikasta. Grafiikka esittelee myös rokotustilanteen eri kunnissa.

Koronatiedot 10.3.

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 779 uutta koronavirustartuntaa ja kolme uutta tautiin liitettyä kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä maassa on nyt todettu epidemian alusta 63 889 tartuntatapausta.

Taudin ilmaantuvuus Suomessa on tällä hetkellä 151 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia raportoitiin 16 kunnassa, yhteensä 90 tapausta. Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 55.

Raisiossa uusia tartuntoja raportoitiin keskiviikkona kuusi ja Loimaalla viisi. Kaarinassa, Oripäässä ja Salossa uusia tautitapauksi todettiin kussakin kolme ja Laitilassa kaksi.

Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja kirjattiin Kemiönsaarelle, Lietoon, Maskuun, Pyhärantaan, Pöytyälle, Ruskolle ja Somerolle.

Ensimmäisen koronarokotteen on Suomessa saanut tähän mennessä 513 634 henkilöä. Toinenkin rokoteannos on annettu 85 020 suomalaiselle.

Varsinais-Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on nyt 50 109.

Koronatiedot 9.3.

Suomessa raportoitiin tiistaina 588 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu 63 110 epidemian alusta alkaen.

Koko maan kahden viikon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 150. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 189.

Luku on korkeampi kuin milloinkaan aiemmin epidemian aikana.

Uusista tartunnoista 84 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Eniten tartuntoja todettiin Turussa, kaikkiaan 50. Salossa uusia tartuntoja kirjattiin kuusi, Kaarinassa ja Liedossa viisi.

Lisäksi Ruskolla ja Uudessakaupungissa todettiin neljä uutta tartuntaa, Laitilassa kolme. Kaksi uutta tartuntaa todettiin Paraisilla ja lisäksi yksittäinen uusi tartuntatapaus kirjattiin Marttilassa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa ja Raisiossa.

Sairaalahoidossa on koko maassa tällä hetkellä 248 ihmistä, joista 40 on tehohoidossa. Tautiin on kuollut eilisen jälkeen kaksi ihmistä, joista toinen on Tyksin erityisvastuualueelta. Kuolleita on koko maassa pandemian alusta nyt 776.

Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on 30 ihmistä, joista 5 on tehohoidossa. Sairaalahoitoon on joutunut 7 uutta potilasta, joista yksi tehohoitoon.

Koronatiedot 8.3.

Suomeen kirjattiin maanantaina 459 uutta koronavirustartuntaa ja seitsemän tautiin liitettyä kuolematapausta. Kaikkiaan maassa on nyt raportoitu yhteensä 62 522 tartuntatapausta. Kuolemantapauksia on kirjattu kaikkiaan 774. Sairaalahoidossa on koronavirustartunnan vuoksi yhteensä 251 henkilöä. Heistä 37 saa tehohoitoa.

Tyksin erityisvastuualueen sairaaloissa hoidossa on 23 henkilöä.

Virusmuunnostapauksia on todettu tähän mennessä Suomessa 1 295 tapausta. Niistä valtaosa on niin kutsuttua brittivarianttia, kaikkiaan 1 223 tapausta.

Maanantaina kirjatuista tapauksista 51 todettiin Varsinais-Suomessa. Eniten tartuntoja, kaikkiaan 36 todettiin Turussa. Kaupungissa on nyt todettu kaikkiaan 3 667 koronavirustartuntaa epidemian alusta alkaen.

Kemiönsaarelle kirjattiin maanantaina neljä uutta tartuntaa, Loimaalla, Raisiossa ja Ruskolla kussakin kaksi.

Lisäksi yksittäinen uusi tartuntatapaus todettiin Aurassa, Kaarinassa, Paimiossa, Paraisilla ja Uudessakaupungissa.

Taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on maanantaina, niin kutsutun sulkutilan alkaessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 192, ja koko maassa ilmaantuvuus on 147 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomea heikompi tilanne on vain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa ilmaantuvuusluku on nyt 300.

Maanantaina Helsingissä kirjattiin 135 uutta tartuntaa.

Lue myös: Hiihtoloman jälkeisellä viikolla useita koulutartuntoja – jäljitystyön ruuhkaa puretaan uusien jäljittäjien voimin

Koronatiedot 7.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi sunnuntaina Suomessa 511 uutta varmistettua koronatartuntaa. Tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana yli 2000 enemmän kuin aikaisemman kahden viikon tarkastelujaksolla. Yhteensä tartuntoja on raportoitu epidemian alusta alkaen 62 063.

Tartunnoista 34 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Tartunnoista 18 todettiin Turussa. Nousiaisissa, Raisiossa, Salossa ja Uudessakaupungissa todettiin kaksi tartuntaa. Aurassa, Kemiönsaarella, Laitilassa, Loimaalla, Mynämäellä, Naantalissa, Paimiossa ja Ruskolla todettiin yksi tartunta kussakin.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on tartuntoja nyt 6021 kappaletta.

Koronatiedot 6.3.

Suomessa kirjattiin lauantaina 648 uutta varmistettua koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä korona-aikana on tartuntoja raportoitu 61 552.

Tartunnoista 97 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Turussa uusia tartuntoja raportoitiin 54 ja Salossa 17. Uudessakaupungissa tartuntoja kirjattiin viisi. Aurassa ja Kaarinassa uusia tapauksia ilmeni neljä molemmissa. Naantalissa uusia tartuntoja oli kolme. Laitilaan, Pyhärantaan ja Raisioon kirjattiin kaksi uutta tartuntaa kuhunkin. Lisäksi Loimaalla, Paraisilla ja Pöytyällä ja Sauvossa kirjattiin yksi tartunta.

Koronatiedot 5.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen kirjattiin perjantaina 704 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä korona-aikana on tartuntoja raportoitu 60 904. Lisäksi perjantaina kerrottiin kolmesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Tehohoidossa Suomessa on tällä hetkellä 38 potilasta.

Turkuun uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina 65. Lisäksi Varsinais-Suomen alueella on todettu uusia tartuntoja Salossa kuusi ja Raisiossa viisi. Sekä Kemiönsaarella että Uudessakaupungissa uusia tartuntoja on neljä. Kaarinassa ja Oripäässä uusia tartuntoja on kolme. Kaksi tartuntaa on puolestaan Mynämäessä, Naantalissa, Pöytyällä ja Ruskolla. Lisäksi yksi tartunta ilmeni Aurassa, Paimiossa ja Loimaalla.

Yhteensä Varsinais-Suomeen kirjattiin 103 tartuntaa. Viime vuoden keväästä alkaen tartuntoja on ollut 5 890.

Eniten Suomessa oli jälleen tartuntoja pääkaupungissa. Uusia tartuntoja kirjattiin Helsinkiin 209. Myös Vantaa (82) meni päivän tilastoissa kolmantena olevan Turun edelle.

Koronatiedot 4.3.

Suomessa on varmistettu 758 uutta koronatartuntaa ja viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos torstaina. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana Suomessa 60 200 ja koronaan liittyviä kuolemia 764.

Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve kasvaa. Tyksissä on tällä hetkellä yhdeksän potilasta hoidossa koronavirustartunnan vuoksi. Heistä neljä on tullut sairaalaan viimeisten kahden vuorokauden aikana.

– Tilanne on huolestuttava ja tuoreet luvut ovat selkeä mittari siitä, että epidemiatilanne on pahenemassa, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Tehohoidossa Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 39 potilasta.

Uusista koronatartunnoista Turussa on 52. Yhteensä Turussa on varmistettu viime vuoden keväästä lähtien 3 494. Varsinais-Suomessa on Turun lisäksi todettu uusia tartuntoja Kaarinassa kymmenen ja Raisiossa seitsemän. Loimaalle uusia tartuntoja kirjattiin neljä ja Uuteenkaupunkiin kolme. Sekä Paraisilla, Laitilassa että Salossa uusia tartuntoja on kaksi. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja raportoitiin Liedossa, Aurassa, Kemiönsaarella ja Ruskolla.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän mukaan kaikkia tarpeettomia kontakteja on nyt vältettävä.

– Jokaisen meistä on syytä pysähtyä miettimään, mitkä arjen kontakteista voisi vielä jättää pois. Meillä kaikilla on varmasti vielä karsinnan varaa kontakteissa liittyen työhön, asiointiin ja sosiaalisiin kohtaamisiin niin ikävältä kuin tämä nyt tuntuukin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Koronakoordinaatioryhmä antoi torstaina uuden suosituksen, että kaikkea tarpeetonta matkustamista tulee välttää.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin torstaina 87 uutta tartuntaa.

Maakunnassa on varmistettu 55 koronan muuntovirustapausta. Näistä suurin osa, 53 tapausta, on niin sanottua brittivarianttia ja kaksi tapausta on Etelä-Afrikan varianttia.

Koko maassa eniten tartuntoja todettiin jälleen Helsingissä. Pääkaupungista raportoitiin yhteensä 244 uutta tartuntaa. Turun luku oli maan neljänneksi korkein. Edelle menivät Helsingin lisäksi Vantaa (102) ja Espoo (81).

Koronatiedot 3.3.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 114 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on päiväkohtainen ennätys tartuntaluvuissa. Epidemian alusta lähtien Varsinais-Suomessa on raportoitu 5 700 tautitapausta.

Eniten uusia tartuntoja on Turussa, 66 kappaletta. Kaarinassa uusia tautitapauksia on 16 ja Oripäässä kahdeksan. Liedossa uusia tartuntoja on viisi. Sekä Naantalissa että Salossa on neljä uutta tautitapausta. Kemiönsaaressa, Mynämäessä ja Uudessakaupungissa on todettu kolme uutta tartuntaa kussakin. Laitilassa on kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Koko maassa uusia koronavirustartuntoja on 797. Myös valtakunnallinen luku on uusi päiväkohtainen ennätys. Eniten uusia tapauksia on jälleen pääkaupunkiseudulla, 379 kappaletta.

Suomessa on todettu viime vuoden keväästä lähtien yhteensä 59 442 tautitapausta.

THL kertoui keskiviikkona neljästä uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 258 potilasta, joista tehohoidossa 37.

Ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen on saanut keskiviikkoon mennessä 403 195 ihmistä. Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on tähän mennessä saanut 38 983.

Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoi keskiviikkona, että kaupungin koronatilanne on kääntynyt selkeästi huonompaan suuntaan kahden viime viikon aikana.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatiotyöryhmän puheenjohtaja, VSSHP:n johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvioi tiistaina, että epidemia on kiihtymässä maakunnassa.

Koronatiedot 2.3.

Varsinais-Suomessa on todettu 72 uutta koronavirustartuntaa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämistä tiedoista. Maakunnassa on raportoitu yhteensä 5 586 tartuntaa epidemian alusta lähtien.

Eniten uusia tartuntoja on jälleen Turussa, 31 kappaletta. Raisiossa uusia tautitapauksia on todettu 11 ja Kaarinassa seitsemän. Sekä Mynämäessä että Uudessakaupungissa uusia tartuntoja on viisi. Salossa on todettu neljä uutta tartuntaa.

Sekä Ruskolla että Pöytyällä on kaksi uutta tautitapausta. Liedossa, Loimaalla, Nousiaisissa, Paimiossa ja Paraisilla on todettu kussakin yksi uusi tartunta.

Koko maassa uusia koronavirustartuntoja on todettu 581. Tautitapauksia on raportoitu keväästä lähtien yhteensä 58 645 kappaletta.

THL kertoi tiistaina viidestä uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Yksi uhreista on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Tyksin alueella tautiin on kuollut tähän mennessä 79 ihmistä. Koko maassa kuolleita on epidemian alusta lähtien yhteensä 755.

Tiistaihin mennessä 384 476 suomalaista on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Varsinais-Suomessa ensimmäisen annoksen on saanut 37 105 ihmistä.

Koronatiedot 1.3.

Suomessa on todettu 392 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Yli puolet uusita tartunnoista (213) on pääkaupunkiseudulla. Suomessa on raportoitu yhteensä 58 064 tautitapauksesta epidemian alusta lähtien.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja on todettu 33. Maakunnassa on raportoitu keväästä lähtien tautitapauksia yhteensä 5 514 kappaletta. Eniten uusia tartuntoja oli Turussa, 16 kappaletta. Oripäässä uusia tautitapauksia on kuusi ja Kaarinassa neljä. Uudessakaupungissa on todettu kolme uutta tartuntaa. Kemiönsaaressa, Liedossa ja Salossa on todettu yksi uusi tartunta kussakin.

Yksi uusista tartunnoista on Punkalaitumella. Kunnan tartuntaluvut (15) rekisteröityvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietoihin.

THL kertoi iltapäivällä kahdeksasta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Yksi uhreista on Tyksin erityisvastuualueelta, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

THL siirtyi maanantaina koronarokotusten edistymisen raportoinnissa rokotuskattavuuteen. Rokotuskattavuutta voi tarkastella THL:n sivuilla sekä sairaanhoitopiireittäin että kunnittain. Esimerkiksi Varsinais-Suomen rokotuskattavuus on maanantaina 7,5 prosenttia. Graafin rokotusluvut ovat sunnuntailta.

Koronatiedot 28.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 52 uutta koronavirustartuntaa. Eniten uusia tautitapauksia on Turussa, 36 kappaletta. Raisiossa on todettu viisi uutta tartuntaa ja Kemiönsaaressa kolme uutta tautitapausta. Kaksi uutta tartuntaa kirjattiin Kaarinaan. Loimaalla, Naantalissa, Nousiaisissa, Oripäässä ja Salossa todettiin yksi uusi tautitapaus kussakin.

Lisäksi sunnuntain luvuissa on yksi uusi tartunta, jolle ei ole kotikuntaa. Maakunnassa on todettu yhteensä 5 484 koronavirustartuntaa.

THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi.

Koko maassa on THL:n mukaan 620 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tautitapauksia on todettu 57 672 koronavirustartuntaa.

Koronatiedot 27.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 76 uutta koronavirustartuntaa. Eniten uusia tautitapauksia on Turussa, 40 kappaletta. Raisiossa on todettu kuusi uutta tartuntaa ja Kemiönsaaressa viisi uutta tautitapausta. Neljä uutta tartuntaa kirjattiin Kaarinaan ja Loimaalla todettiin kolme tartuntatapausta. Paimiossa uusia tartuntoja kirjattiin kaksi. Laitilassa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Ruskolla, Salossa, Somerolla ja Uudessakaupungissa on todettu yksi uusi tautitapaus kussakin. Maakunnassa on todettu yhteensä 5 432 koronavirustartuntaa.

THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi. Tänään lauantaina THL:n koronakartalle nousi uutena kuntana Varsinais-Suomen alueelta Oripää. Oripäässä on nyt ollut koronaepidemian alusta lähtien yhdeksän tartuntaa.

Varsinais-Suomen kunnista ainoastaan Kustavissa ja Taivassalossa ei ole vielä ollut epidemian aikana viittä tartuntaa.

Keskiviikkona ja torstaina THL:n luvuissa oli tartuntoja, joille ei ollut kotikuntaa. Tämä aiheuttaa eroavaisuuksia uusien tartuntojen ja tartuntojen yhteismäärän suhteen.

Koko maassa on THL:n mukaan 645 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tautitapauksia on todettu 57 052 koronavirustartuntaa.

Koronatiedot 26.2.

Suomessa on todettu 720 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartunnoista yli puolet eli 411 on todettu pääkaupunkiseudulla.

Epidemian alusta lähtien Suomessa on raportoitu yhteensä 56 407 tautitapausta.

Perjantain tartuntaluku on uusi päiväkohtainen ennätys. Tartuntoja on tosin useammalta päivältä, koska osa niistä rekisteröityy viiveellä.

Varsinais-Suomessa on todettu 66 uutta koronavirustartuntaa. Keväästä lähtien tautitapauksia on ollut maakunnassa yhteensä 5 356.

THL:n mukaan Eniten uusia tartuntoja oli jälleen Turussa, 38 kappaletta. Kaarinassa uusia tautitapauksia on 11. Uudessakaupungissa uusia tartuntoja on neljä ja Raisiossa kolme.

Sekä Kemiönsaaressa että Salossa on kaksi uutta tautitapausta.

Laitilassa, Liedossa, Naantalissa, Mynämäessä, Pyhärannassa ja Pöytyällä ja on todettu yksi tartunta kussakin.

THL kertoi iltapäivällä kahdesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin on menehtynyt epidemian alusta lähtien yhteensä 742 ihmistä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 210 ihmistä, joista tehohoidossa 38 potilasta.

Koronatiedot 25.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 67 uutta koronavirustartuntaa. Eniten uusia tautitapauksia on Turussa, 50 kappaletta. Raisiossa on todettu neljä uutta tartuntaa ja Paimiossa kolme uutta tautitapausta. Maakunnassa on todettu keväästä lähtien 5 290 koronavirustartuntaa.

Kaksi uutta koronavirustartuntaa on todettu sekä Kaarinassa että Salossa. Kemiönsaaressa, Pöytyällä ja Uudessakaupungissa on todettu yksi uusi tautitapaus kussakin.

Lisäksi torstain luvuissa on kaksi uutta tartuntaa, joille ei ole kotikuntaa.

Koko maassa on THL:n mukaan 565 uutta koronavirustartuntaa. Epidemian alusta lähtien tautitapauksia on todettu 55 687 koronavirustartuntaa.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia kirjattiin torstaina kolme. Tautiin on menehtyntyt epidemian alusta lähtien yhteensä 740 ihmistä.

Sairaalahoidossa on 194 potilasta, joista tehohoidossa 36.

Koronatiedot 24.2.

Varsinais-Suomessa on todettu 61 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartasta ilmenee. Maakunnassa on raportoitu epidemian alusta lähtien 5 223 tautitapausta.

THL:n mukaan koko maassa raportoitiin 590 uutta koronavirustartuntaa. Suomessa on todettu tautitapauksia viime keväästä lähtien yhteensä 55 122.

Tartuntatautirekisterin mukaan Varsinais-Suomessa uusia tautitapauksia on kirjattu eniten Turussa, 35 tartuntaa. Paimiossa on todettu neljä uutta tartuntaa. Kaarinassa, Laitilassa ja Salossa on kirjattu kolme uutta tautitapausta kussakin. Kaksi uutta tartuntaa on todettu Liedossa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Maskussa, Naantalissa, Loimaalla ja Pyhärannassa on kirjattu yksi uusi tartunta kussakin.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on kolme uutta tartuntaa, jolle ei ole merkitty kotikuntaa. THL ei julkaise sairastuneiden määrää kunnista, joissa tartuntoja on alle viisi.

THL kertoi keskiviikkona kolmesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Kaksi menehtyneistä on Tyksin erityisvastuualueelta, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa on koko maassa 193 potilasta, joista tehohoidossa 65.

Koronatiedot 23.2.

Suomessa on todettu 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Epidemian alusta lähtien Suomessa on raportoitu yhteensä 54 532 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja raportoitiin 35. Maakunnassa on todettu yhteensä 5 162 tautitapausta viime keväästä lähtien.

Eniten uusia koronavirustartuntoja on Turussa, 17 kappaletta. Raisiossa uusia tautitapauksia on seitsemän ja Liedossa viisi kappaletta. Kaksi uutta koronavirustartuntaa on todettu sekä Salossa että Uudessakaupungissa. Loimaalla ja Pöytyällä on yksi uusi tautitapaus kummassakin.

THL ilmoitti iltapäivällä yhdestä koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Kuolemantapaus on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa oli tiistaina 186 potilasta, joista tehohoidossa 34.

Koronatiedot 22.2.

Varsinais-Suomeen on maanantaina kirjattu 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Varsinais-Suomen tartunnoista suurin osa kirjattiin Turkuun, jossa todettiin yhteensä 15 tartuntaa. Turun jälkeen eniten tartuntoja kirjattiin Paimioon, jossa todettiin neljä uutta tartuntaa. Lisäksi kolme uutta tartuntaa todettiin Kaarinassa ja Uudessakaupungissa, kaksi Raisiossa ja yksi Liedossa.

Näiden lisäksi kirjattiin yksi tartunta, joka on todettu joko Kustavissa, Oripäässä tai Taivassalossa. Näissä kunnissa tartuntaluvut ovat pysyneet alle viidessä, eikä THL julkaise koronaan sairastuneiden tarkkoja määriä kunnista, joissa tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on tähän mennessä todettu 5 127 koronavirustartuntaa.

Koko maassa on maanantaina kirjattu 390 uutta tartuntaa. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 54 132 koronavirustartuntaa.

THL ilmoitti maanantaina seitsemästä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Niistä yksi on tapahtunut Varsinais-Suomen alueella.

Maanantain lukuja rokotetuista ei ole päivitetty, koska THL:n luvuissa esiintyi virhe, jota ei vielä paikannettu.

Koronatiedot 21.2.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina yhteensä 457 uutta koronavirustartuntaa.

Epidemian alusta alkaen tartuntoja on nyt kirjattu kaikkiaan 53 742.

Sunnuntaina Varsinais-Suomessa raportoitiin 28 uutta tartuntaa. Niistä Turkuun kirjattiin 23.

Kaksi uutta tartuntaa kirjattiin sekä Laitilaan että Raisioon. Lisäksi Aurassa todettiin yksi uusi tartunta.

Varsinais-Suomesssa taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt hyvin tasoissa koko maan tilanteen kanssa. Maakunnassa luku on nyt 111,8, koko Suomessa 100,9.

Loppuviikosta epidemian leviämisvaiheeseen siirtyneessä Satakunnassa ilmaantuvuus on nyt 154 tapausta 100 000 asukasta kohden. Sunnuntaina Raumalle kirjattiin 11 uutta tartuntaa ja Poriin 21. Sairaanhoitopiirin mukaan osa Rauman telakan tartuntaketjuun liittyvistä tartunnoista kirjataan Poriin näytteenottopaikan perusteella.

Koronatiedot 20.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on lauantaina todettu 632 uutta koronavirustartuntaa.

Luku on ennätyksellinen. Edellinen päiväkohtainen ennätys tartuntojen määrässä oli 25. marraskuuta, jolloin Suomessa raportoitiin 619 tartuntaa.

Koko maassa on tähän mennessä todettu 53 285 tartuntaa.

Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin lauantaina 77 uutta tartuntaa.

Eniten tartuntoja todettiin jälleen Turussa, johon kirjattiin 42 uutta tartuntaa.

Turussa on lauantaihin mennessä rokotettu kaikkiaan 15 001 henkilöä. Koko maakunnassa rokotettuja on tähän mennessä 27 471.

Uudessakaupungissa uusia tartuntoja kirjattiin lauantaina kuusi, Liedossa ja Raisiossa viisi, Maskussa ja Paimiossa neljä sekä Kaarinassa kolme. Laitilassa raportoitiin lauantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Yksittäisiä uusia tartuntoja todettiin lauantaina Mynämäessä, Naantalissa, Paraisilla, Pöytyällä, Salossa ja Sauvossa.

Varsinais-Suomessa taudin ilmaantuvuus on nyt kahden viikon ajanjaksolta 105,2 tapausta 100 000 asukasta kohden. Koko maassa vastaava luku on 96,6.

Rauman kaupunki tiedottaa, että lauantaina iltapäivään mennessä Rauman telakalla uusia positiivisia tuloksia on ilmennyt 45. Telakalta on löydetty tähän mennessä yhteensä noin 230 tartuntaa noin 1 000 testatun henkilön joukosta.

Lauantaina Raumalle kirjattiin 17 uutta koronavirustartuntaa. Satadiagin infektioyksikkö kertoi perjantaina, että valtaosa Rauman tapauksista kirjautuu virheellisesti Porin tapauksiksi, sillä suurella osalla telakan työntekijöistä ei ole kotipaikkaa Suomessa. Tällöin he rekisteröityvät järjestelmään näytteen tutkineen laboratorion mukaan, vaikka eivät asu eivätkä työskentele Porissa. Lauantaina Poriin kirjattiin 64 uutta koronavirustartuntaa.

Satakunnassa kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 119,2.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta on kutsuttu koolle ylimääräiseen kokoukseen sunnuntaina koronavirustilanteen takia.

Koronatiedot 19.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on perjantaina todettu 444 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on tähän mennessä todettu 52 653 tartuntaa. Varsinais-Suomeen kirjattiin 57 uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomen alueella eniten tartuntoja todettiin jälleen Turussa, johon kirjattiin 36 uutta tartuntaa. Tämän lisäksi Raisiossa todettiin 7 tartuntaa, Salossa neljä sekä Kaarinassa ja Naantalissa kaksi. Laitilaan, Lietoon, Maskuun, Ruskoon, Sauvoon ja Someroon kirjattiin jokaiseen yksi tartunta.

THL tiedotti perjantaina yhdestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Koko maassa sairaalahoidossa on 141 potilasta, joista Tyksin erityisvastuualueella on 22. Tehohoidossa on 24 potilasta, joista Tyksin erityisvastuualueella tehohoidossa on 5.

Koronatiedot 18.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti 57 uudesta koronavirustartunnasta Varsinais-Suomessa. Maakunnassa on tähän mennessä todettu 4 936 tartuntaa. Koko maassa uusia tartuntoja todettiin 614. Koko Suomessa on tähän mennessä todettu 52 209 koronatartuntaa.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntoja todettiin Turussa, johon kirjattiin 28 uutta tapausta. Lisäksi tartuntoja todettiin Raisiossa 8 ja Kaarinassa 6. Laitilaan, Lietoon, Naantaliin ja Paimioon tartuntoja kirjattiin jokaiseen kaksi. Aurassa, Mynämäellä, Pöytyällä, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Uudessakaupungissa todettiin jokaisessa yksi tartunta.

Torstaina Suomessa raportoitiin kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Kuolemat eivät sattuneet Tyksin erityisvastuualueella. Koko maassa sairaalahoidossa on 137 potilasta ja tehohoidossa 27.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti torstaina, että sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi koronaviruksen Etelä-Afrikan muunnoksen aiheuttama infektio. Kyseessä on aiemmin helmikuussa otettu näyte, jonka varianttianalyysi valmistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laboratoriosta nyt.

Koronatiedot 17.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomeen kirjattiin keskiviikkona 548 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu koko korona-aikana 51 595.

Keskiviikkona Suomessa raportoitiin myös kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitettyä kuolemantapausta. Niistä kaksi on Tyksin erityisvastuualueella.

Tehohoidossa on tällä hetkellä 30 henkilöä, heistä kuusi Tyksin sairaaloissa.

Varsinais-Suomen kunnista tartuntoja oli jälleen eniten Turussa. Koko maan uusista tartunnoista 33 kirjattiin Turkuun.

Toiseksi eniten Varsinais-Suomessa oli tartuntoja Paimiossa. Yhteensä Paimiosta raportoitiin 21 tartuntaa.

Lisäksi tartuntoja todettiin Salossa viisi, Uudessakaupungissa neljä ja Laitilassa kolme. Raisioon, Kaarinaan ja Sauvoon tartuntoja kirjattiin kaksi. Lisäksi Loimaalla, Marttilassa, Ruskolla ja Somerolla oli jokaisessa yksi tartunta.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle kirjattiin 76 tartuntaa. Kokonaisuudessaan tartuntoja on ollut alueella viime vuoden keväästä lähtien 4 879.

Eniten tartuntoja oli koko maassa jälleen pääkaupunkiseudulla. Helsingissä tartuntoja oli 204, Vantaalla 82 ja Espoossa 38. Turun luku oli koko maan neljänneksi korkein ja Paimion kuudenneksi korkein.

Koronarokotteen on nyt saanut koko Suomessa 229 391 henkilöä. Varsinais-Suomessa rokotteen on saanut 22 531. Tiistaihin verrattuna lisäystä on 1 317.

Koronatiedot 16.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen tiistaina 385 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä koko maassa on epidemian alusta alkaen tilastoitu 51 047 tartuntaa.

Tartunnoista 50 kirjattiin Varsinais-Suomeen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todettiin toiseksi eniten uusia tartuntoja. Eniten uusia tartuntoja, 212, todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on tartuntoja nyt 4 803. Paimiossa uusia tartuntoja todettiin 15 ja Turussa 11. Raisioon kirjattiin yhdeksän tartuntaa ja Kaarinaan viisi.

Lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Saloon ja Sauvoon kaksi sekä yhdet tartunnat Laitilaan, Lietoon, Naantaliin, Pöytyälle, Somerolle ja Uuteenkaupunkiin.

Uusia koronavirukseen liiittyviä kuolemia raportoitiin tiistaina neljä. Kaksi kuolleista kirjattiin Tyksin erityisvastuualueella. Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on nyt yhteensä 720. Yhteensä koko maassa on koronan takia sairaalassa 122 henkeä, joista tehohoidossa 27 henkilöä.

Koronarokotteen on saanut koko maassa 216 463 henkilöä ja Varsinais-Suomessa 21 214.

Koronatiedot 15.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen maanantaina 343 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä koko maassa on epidemian alusta alkaen tilastoitu 50 662 tartuntaa.

Uusia koronavirukseen liiittyviä kuolemia raportoitiin maanantaina kuusi. Yksi kuolleista kirjattiin Tyksin erityisvastuualueella. Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on nyt yhteensä 716. Yhteensä koko maassa on koronan takia sairaalassa 129 henkeä, joista tehohoidossa 21 henkilöä.

Tartunnoista 16 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Yhteensä Varsinais-Suomessa on tartuntoja nyt 4 753. Turussa tartuntoja todettiin seitsemän. Turun lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Kaarinaan ja Paimioon kaksi sekä yhdet tartunnat Auraan, Lietoon, Loimaalle, Mynämäelle ja Saloon.

Koronarokotteen on saanut koko maassa 210 194 henkilöä ja Varsinais-Suomessa 20 197.

Koronatiedot 14.2.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomeen sunnuntaina 312 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä koko maassa on epidemian alusta alkaen tilastoitu 50 319 tartuntaa.

Tartunnoista 28 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Yhteensä Varsinais-Suomessa on tartuntoja nyt 4 737. Turussa tartuntoja todettiin 18. Yhteensä Turkuun on kirjattu tartuntoja epidemian alusta alkaen 2 918 kappaletta. Turun lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin viisi Paimiossa, kaksi Raisiossa sekä yksi Kaarinassa, Maskussa ja Sauvossa.

Koronarokotteen on saanut koko maassa 209 510 henkilöä ja Varsinais-Suomessa 20 181.