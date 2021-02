Palvelutalon työntekijällä todettu koronavirustartunta Raumalla

Raumalla sijaitsevan Saga-palvelutalo Kanalinrannan työntekijällä on todettu koronatartunta lauantaina 13.2., Rauman kaupunki tiedottaa.

Kyseinen henkilö on tiedotteen mukaan työskennellyt palvelutalossa oireettomana ja jäänyt pois alettuaan oireilla. Tartunnanlähdettä selvitetään parhaillaan.

Palvelutalossa altistuneista 16 on asukkaita ja yksi henkilökuntaan kuuluva. Heidät asetetaan karanteeniin viimeisestä altistumispäivästä laskien ja testataan kaiken varalta. Tiedotteen mukaan työntekijä on ollut asianmukaisesti suojautunut, joten tartunnan riski on vähäinen. Palvelutalon muiden asukkaiden ja henkilökunnan osalta toiminta jatkuu normaalisti.

Kaikki altistuneet on tavoitettu ja palvelutalon asukkaita on tiedotettu.