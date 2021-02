Tietomurron kohteeksi joutunut Vastaamo haettu konkurssiin, liiketoiminnan myynnistä tehty esisopimus

Tietomurron kohteeksi joutunut Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin, yhtiö kertoo verkkosivuillaan.

Aiemmin selvitystilaan asetetun yhtiön selvitysmies Lassi Nyyssönen on tehnyt esisopimuksen Vastaamon liiketoiminnan myymisestä Vervelle. Kaupan lopullinen hyväksyntä edellyttää konkurssipesän pesänhoitajan ja velkojien hyväksyntää. Vastaamon mukaan kaupan täytäntöönpanon suunnittelu on meneillään ja yhtiön suurimpien velkojien kanssa on aloitettu neuvottelut.

Tietomurron kohteeksi joutuneen Vastaamon asiakastietoja varastettiin ja levitettiin verkossa.