Virusmuunnoksia löydetty Suomesta 232 – THL:n Mika Salminen: "Niin kauan kuin on talvi, on syytä olla huolissaan"

Niin kauan kuin on talvi, on syytä olla huolissan että epidemia voi nopeutua, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen torstaiaamuisessa tiedotustilaisuudessa.

– Emme voi ajatella, että nyt on vakaa tilanne ja voidaan palata normaaliin, hän muistutti.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa käsiteltiin ajantasaista tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi esillä oli maan rokotustilanne, katsaus testausstrategian päivittämisestä.

Viime viikolla Suomessa todettujen uusien tapausten ilmaantuvuus oli 45 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla vastaava luku oli 49 tapausta.

Suomessa on todettu 232 virusmuunnostapausta. Niistä 214 on Britanniasta lähtöisin olevaa muunnostyyppiä ja 18 Etelä-Afrikassa. Varsinais-Suomen alueella virusmuunnosta oli todettu tiistaihin mennessä kymmenen tapausta.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi tilaisuudessa, että vielä ei ole näyttöä virusmuunnosten laajasta kotoperäisestä väestöleviämisestä.

– Tilanteen äkillinen heikentyminen on yhä mahdollista, hän kertoi tilaisuudessa.

Koko maailmassa koronavirustartuntoja on todettu 105 miljoonaa. Kuolemantapauksia on tähän mennessä kirjattu noin 2,5 miljoonaa. Vaikka EU-alueella taudin ilmaantuvuus on laskussa, kuolemantapausten määrä ei ole laskenut.

Suomessa koronaan liitettyjä kuolemantapauksi on kaikkiaan 706. Menehtyneiden keski-ikä on 81,6 vuotta.

STM:n ja THL:n asiantuntijat muistuttivat, että ikä on taudin suurin riskitekijä.

– Noin 96 prosentilla menehtyneistä on jonkinlainen perussairaus taustalla, Salminen kertoo.

Tautiin on menehtynyt suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia.

Sairaalahoidossa oli eilen kaikkiaan 118 potilasta koronan vuoksi. Heistä perusterveydenhuollon osastoilla oli 23 potilasta, erikoissairaanhoidossa 79 potilasta ja teho-osastoilla 16 potilasta.

Määrä on laskenut jo useiden viikkojen ajan. Nyt sairaalahoidon kuormitus on pysähtynyt samalle, noin kahdeksankymmenen potilaan tasolle.

Tällä hetkellä uusia tartuntoja todetaan eniten työikäisillä, erityisesti nuorilla aikuisilla. Lähes neljäsosa kaikista tapauksista todettiin 20–29-vuotiailla.

Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista on hieman laskenut.

Suomen testaus- ja jäljitysstrategiaa päivitetään parhaillaan vastaamaan uusiin haasteisiin, muun muassa virusmuunnosten leviämiseen.

Suomen tämänhetkinen testauskapasiteetti on 30 000 testiä vuorokaudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkusen mukaan sitä voidaan pitää onnistumisena.

– Kapasiteettia on ylläpidettävä ja samalla varmistettava testiin pääseminen ja nopea testituloksen saaminen.

Testaamisen ja jäljitystyön perusstrategia ei ole muuttunut. Tarpeita muutoksiin kuitenkin on.

Päivitykseen kuuluvat muun muassa matalan kynnyksen näytteenottopaikkojen lisääminen alueilla, joissa on todettu enemmän tartuntoja.

Testauskriteerejä päivitetään THL:n ohjeistuksella. Rajanylityspaikoilla tullaan tekemään myös lainsäädännöllisiä muutosehdotuksia, jotta kaikki ulkomailta saapuvat ja palaavat ohjataan testiin.

Myös koronavilkkua päivitetään uudella ohjeistuksella altistusilmoituksen saaneille.

Lisäksi kuntien jäljitystyöhön annetaan kansallista tukea.