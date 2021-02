Näkökulma tämäkin

”Ihmisille pitää kertoa, milloin koronakriisi on ohi.”



Siinä on vain mm. se ongelma, ettei sitä tiedä kukaan ja luultavasti se ei ole ohi pitkään sen jälkeenkään kun kaikki on rokotettu - koska kaikki eivät ota rokotusta. Toistaiseksi se on vapaaehtoinen.

Jos ei peloittelu olekaan järkevää, niin ei sitä ole myöskään perusteettomalla optimismilla väärien mielikuvien luominen.



Mielestäni terve ja rehellinen viestintä tässä on a ja o. Tervettä ja rehellistä ei ollut hallituksen viestintä viime keväänä. Asiaa väännettiin viiden naisen voimin niin monisanaisesti, että puheen lopussa moni oli inohtanut mistä puhuja oli alkanut puhumaan - ja moni (vanhempi) ihminen, joka ei työkseen tiedotustilaisuuksia seuraa jäi siihen käsitykseen, että pitää olla kotona, neljän seinän sisällä.



Suomalainen uskoo ja tottelee kun hänelle kerrotaan asiat rehellisesti ja avoimesti.

Maskit olivat toinen asia, missä suomalaista huiputettiin. Jos olisi kerrottu mistä todella on kyse, kun niitä ei voitu suositella, kansa olisi ymmärtänyt ja hyväksynyt sen.



Suomi on kansainvälisesti ottaen pärjännyt hyvin tässä taistossa - ja siitä on kiittäminen vain Suomen kansaa, jolla on maalaisjärkeä ja joka vielä osaa ajatella omilla aivoillaan.

Uskon, että pärjäämme vast´edeskin jos meitä kohdellaan täysjärkisinä, ymmärtävinä yksilöinä.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.