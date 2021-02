Varustamojärjestöt: Merenkulkijat tulee priorisoida rokotuksissa

Varustamojen kattojärjestöt vaativat merenkulkijoiden priorisointia koronavirusrokotteiden saamisen suhteen.

Asiaa perustellaan vetoomuksessa merikuljetuksen jatkuvuuden turvaamisella.

Vetoomuksen mukaan jopa 90 prosenttia maailman tavarakuljetuksista, mukaan lukien päivittäistuotteet, lääkkeet ja teollisuuden raaka-aineet, kuljetetaan meriteitse.

Siksi varustamojen kattojärjestöt ICS ja ECSA sekä kansainväliset organisaatiot YK, IMO ja ILO vetoavat päättäjiin, jotta merenkulkijat tunnustettaisiin avaintyöntekijöiksi ja priorisoitaisiin rokotuksissa eri puolilla maailmaa.

Suomen Varustamot ry muistuttaa tiedotteessa, että Suomen hallitus on pandemian aikana linjannut tavarakuljetusten jatkuvuuden priorieetiksi, ja iso osa merialoilla työskentelevistä henkilöistä on linjattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön.

– Merenkulkijoiden rooli avaintyöntekijöinä on koronapandemian aikana korostunut entisestään. Nyt on tärkeää, että he pääsevät tekemään työtään sujuvasti ja että tavarakuljetukset jatkossakin turvataan EU:n suositusten ja hallituksen prioriteettien mukaisesti. Siksi Suomessakin tulisi priorisoida tämä huoltovarmuuden kannalta kriittinen ryhmä rokotusohjelmassa, summaa Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan rajoitustoimet kuten rajojen sulkemiset ja matkustusrajoitukset ovat vaikeuttaneet miehistönvaihtoja ympäri maailman. Tämä on aiheuttanut tuhansille merenkulkijoille humanitäärisesti vaikeita tilanteita, joissa he eivät ole päässeet matkustamaan kotiin. Työvuorot ovat voineet venyä jopa vuoden mittaisiksi.

Varustamojärjestöt ennakoivat, että useat maat tulevat vaatimaan rokotetodistusta matkustajilta maahantulon edellytykseksi, kuten nyt on vaadittu negatiivisia koronatestituloksia. Tästä syystä järjestöt pitävät tärkeänä, että merenkulkijat ja aluksille kriittinen huoltohenkilöstö saavat rokotteet ensimmäisten joukossa.