Rauma ja Pohjois-Satakunta siirtyivät koronaviruksen leviämisvaiheeseen

Satakunnan koronatilanne on huonontunut, arvioi alueen tartuntatautien torjunnan työryhmä. Satakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta ovat siirtyneet leviämisvaiheeseen.

Raumalla on todettu tänään neljä muuntunutta koronavirustapausta.

– Tilanne on kohtuullisen huolestuttava, sanoo infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Kolme Rauman löydöksistä liittyy laajaan tartuntaketjuun, joka on lähtöisin Laitilasta. Laitilassa laajalle levinneessä epidemiassa on tähän mennessä todettu 43 tapausta. Ensimmäinen tapaus todettiin jo 21. tammikuuta. Aiemmin ei ole ollut tiedossa, että kyseessä on muuntovirukseen liittyvä epidemia.

Tartunta on Laitilassa levinnyt työyhteisöissä ja perhepiirissä. Laitilassa ei ole todettu selvää yhteyttä matkailuun, mutta työyhteisössä on useita vierastyöläisiä.

Laitilalaisella työpaikalla todetun koronaryppään uskotaan olevan seurausta puutteellisesta suojautumisesta

Raumalla epidemia on levinnyt perhepiirissä ja muissa lähikontakteissa. Monihaaraiseen tartuntaketjuun on Raumalla todettu liittyvän yhteensä 15 tapausta, Raumalla altistuneita on useita kymmeniä. Heidät on asetettu karanteeniin.

Uuden tiedon valossa nämä 15 tapausta ja aiemmin Varsinais-Suomessa todetut 43 tapausta ovat todennäköisesti muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia.

Uusitalo-Seppälä harmittelee, että virusmuunnoksen tyypittäminen Helsingissä kesti suhteellisen kauan, lähes kaksi viikkoa. Uusitalo-Seppälä kertoo, että tartunnanjäljitys on kuitenkin tehty huolellisesti ja tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan karanteenitoimenpiteillä.

