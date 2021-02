STM: Huhtikuun loppuun mennessä kaksi miljoonaa suomalaista rokotettu kerran

Ei kovin uskottavaa

"Kun rokotteita on saatavilla, Suomessa voidaan rokottaa 500 000-600 000 ihmistä viikoittain."



Niinkö? Kun influenssarokottamiseen menee kaksi kuukautta ja rokotettuja on ollut noin puoli miljoonaa. Jotta tuohon STM:n ylilääkärin tavoitteeseennpäästään, on jätettävät varsin suuri määrä muiden sairauksien sairastajista heitteille. Lisäksi on huomioitava, että terveydenhuoltohenkilöstö on jo muutenkin väsynyttä ja tarvitsee lomansa. Ensin hiihtoloma, sitten kesäloma ja sen perään syysloma. Eikä tuossa ole huomioitu todennäköisesti sitäkään, että koronan leviäminen työpaikoilla on kasvussa, mikä tarkoittaa karanteeneja myös rokottajille, ja tuskin sitäkään, että noin neljä ihmistä kuudesta voi sairastua koronaan yhden rokotuksen jälkeen rokotteesta huolimatta ja sitä, että lähes joka kymmenes kahdesti rokotetuista todellakin saa sen koronan, koska rokotetteen antama suoja ei ole sataprosenttinen. Tämä kaikki laskee rokotusnopeutta merkittävästi. On outoa, että alan ammattilaiset ovat niin kovin vieraantuneet oman alansa kenttätyöskentelyn realiteeteista.

