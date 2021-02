Työterveyslaitoksen selvitys: Suomessa ei syytä FFP-suojainten käyttöön, arkeen riittää kirurginen maski

Koska ne loppuisivat kaupoista

ja tulisi vuoden takainen tilanne,

nyt avautuvat historiallisesti varmuusvarastojen ovet ja kansa on turvassa.

Kas kummaa ei niitä siten ollutkaan riittävästi.

Nooh ei niistä mitään hyötyä olisi ollutkaan, vaikka muut maat niitä käyttävät sakon uhalla ja Intiassa pamputuksen uhalla.

Ollaan ilman maskia ja yskitään hihaan.

Nyt niitä on kauppojen hyllyllä, jos kansa rupeea niitä käyttämään ja ostaa hyllyt tyhjäksi, niin tehtaat rupeavat täyttämään FFP2/N95 maski tarvetta eli kysynnän ja tarjonnan laki.

Olisi näitä FFP2 maskeja THL llä ollut aikaa ostaa koko viime vuosi pari varmuus varastoa täyteen, jos ja kun niitä tarvitaan myös kansan keskuudessa.

Mutta tämä koko koronan hoito ollut alusta asti huonosti hoidettu, eikä osattu organisoida, eikä katsottu asioiden hoitoa pidemmälle, vaan eletty hetkessä, aina on päälliköt jääneet hameet ja housut nilkoissa osumattomuuttaan.

