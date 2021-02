Poliisi epäilee: Aikuiset partiojohtajat hyväksikäyttivät lapsia ja nuoria vuosien ajan

Helsingin poliisi tutkii lapsiin ja nuoriin kohdistuneita seksuaalirikoksia partiossa. Tapaukseen liittyy kaksi epäiltyä, jotka ovat toimineet johtoasemassa partiossa.

Poliisi on tehnyt tutkinnassaan yhteistyötä Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n kanssa, joka on tiedottanut asiasta partiolaisia ja heidän huoltajiaan. Epäillyt on toistaiseksi siirretty pois partiolippukunnan toiminnasta.

Poliisin epäilyn mukaan rikoksia on tapahtunut useiden vuosien ajan. Toinen epäillyistä on yli 20-vuotias ja toinen yli 40-vuotias. Mahdollisia rikosten uhreja on poliisin tiedossa tällä hetkellä viisi.

Rikosnimikkeet ovat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä seksuaalinen hyväksikäyttö.

– Kyse on ollut toistuvista ronskeistakin seksuaalisista puheista partiotoiminnan yhteydessä. Lisäksi epäilemme, että toinen epäillyistä on lähettänyt seksuaalisia viestejä asianomistajille. Tutkimme myös toisen epäillyn osalta raiskausta ja pakottamista seksuaaliseen tekoon, jotka ovat kohdistuneet yhteen asianomistajista, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen kertoo Helsingin poliisin tiedotteessa.