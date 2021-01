Tampereella kahdeksan uutta koronatartuntaa Taysin kahdella osastolla – tartuntoja yhteensä 24

Tampereella on Taysin Keskussairaalan ja Hatanpään osastojen koronaepidemian takia loppuviikosta tehdyissä uusintaseulonnoissa on löytynyt yhteensä kahdeksan uutta koronatartuntaa. Kolme todettiin Tays Hatanpään neurologisella osastolla (HNE2) potilaana olleella ja yksi sen työntekijällä. Neljä muuta todettiin Tays Keskussairaalan syöpäosaston (RS2) työntekijällä. Tartunnan saaneet ovat olleet jo karanteenissa.

Hatanpään neurologisella osastolla hoidetaan nyt ainoastaan karanteenissa olevia, negatiiviseksi testattuja potilaita. Keskussairaalan syöpäosastolla ei ole toistaiseksi toimintaa. Positiivisiksi todetut potilaat ovat hoidossa koronapotilaiden erillisillä kohorttiosastoilla tai kotona.

Taysin epidemiassa, jossa kahden eri osaston koronatartunnat liittyvät samaan ketjuun, on toistaiseksi löydetty yhteensä 24 koronatartuntaa. Tartunnoista kymmenen on todettu potilailla. Näistä seitsemän neurologisella osastolla ja kolme syöpäosastolla. Henkilökunnan tartuntoja on 14, joista kuusi neurologisella osastolla ja kahdeksan syöpäosastolla. Seulontoja jatketaan maanantaina.