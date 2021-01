Satakunta jälleen kiihtymisvaiheessa – Raumalla riski edetä leviämisvaiheeseen

Satakunta on siirtynyt koronatilanteessaan takaisin kiihtymisvaiheeseen. Lisäksi Rauman seudulla on melko suuri riski edetä leviämisvaiheeseen.

Tilanteen arvioi torstaina kokoontunut Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on noussut Satakunnassa selvästi kuluvan viikon aikana. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koronakartan mukaan ilmaantuvuus Satakunnassa on kahden viikon ajalta 28,7 tautitapausta 100 000 asukasta kohti. Raumalla ilmaantuvuus samalta ajanjaksolta on 112 tapausta 100 000 asukasta kohti.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia on todettu Satakunnassa tähän mennessä neljä. Tapauksiin ei ole liittynyt leviämistä.

Kuluvalla viikolla ovat huolestuttaneet joukkoaltistustapahtumat. Suurin on Rauman telakan alihankkijan työyhteisössä ja asuintiloissa levinnyt epidemia, jossa on nyt todettu 21 tapausta.

Rauman kaupunki tiedotti torstaina mahdollisista korona-altistuksista paikallisessa ravintolassa. Koronavirustartunnan saanut henkilö asioi ravintola Antalyassa tiistaina kello 19–20 välisenä aikana. Samaan aikaan ravintolassa asioineita pyydetään tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronavirustestiin lievienkin tartuntaan sopivien oireiden ilmaantuessa.