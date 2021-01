Kevan Timo Kietäväinen jää eläkkeelle – uutta toimitusjohtajaa etsitään Minna Arven johdolla

Julkisen alan eläkevakuuttaja Keva saa uuden toimitusjohtajan. Nykyinen toimitusjohtaja Timo Kietäväinen jää eläkkeelle kuluvan vuoden syksyllä.

Vuodesta 2016 Kevaa johtaneen Kietäväisen henkilökohtainen eläkeikä tulee täyteen marraskuussa.

– Siirtyessäni Kuntaliitosta Kevaan sanoin tekeväni noin viiden vuoden pestin, ja se tulee nyt täyteen, Kietäväinen sanoo Kevan tiedotteessa.

Kietäväinen kertoo tulleensa Kevaan tilanteessa, missä eläkevakuuttajalla oli haasteita uudistumisen ja johtamisen kanssa.

Kietäväisen mielestä Kevassa tehdyn strategisen muutoksen ansiosta eläkevakuuttajan maine ja asiakastyytyväisyys ovat kohentuneet ja yhteishenki on vahvistunut.

– Myös Kevan uudistumisen kannalta on järkevä vaihe tehdä vaihdos ensi syksynä, kun Kevan uudistumisessa on edessä uusi vaihe.

Uuden toimitusjohtajan hakuprosessia johtaa Kevan hallituksen puheenjohtaja ja Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok). Hänen mukaansa uuden toimitusjohtajan haku aloitetaan heti.

Hallitus valitsee puheenjohtajan johdolla toimivan viisihenkisen valiokunnan valmistelemaan valintaa.

– Kevan toimitusjohtajaksi tarvitaan muutosjohtamisen huippuammattilainen, joka tunnistaa myös toimialan erityishaasteet. Tavoiteaikataulu on se, että ennen kesälomia meillä on uusi toimitusjohtaja Kevaan valittuna, ja hän pystyisi aloittamaan kesälomien jälkeen niin, että Timo Kietäväinen on vielä talossa, Arve sanoo Kevan tiedotteessa.

Arve luonnehtii Kietäväistä innostavaksi johtajaksi, joka on uudistanut Kevan toimintaa ja toimintakulttuuria.

Kevan asiakkaina on 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Työnantaja-asiakkaita on noin 2 000. Työntekijöitä Kevassa on vajaat 500. Keva on Suomen suurin sijoittaja. Sijoitusrahaston arvo on vuoden 2021 alussa noin 58 miljardia euroa.