Raumalla kaksi muuntovirustartuntaa – liittyvät ulkomaan matkailuun

Raumalla on todettu tammikuun alkupuolella kaksi koronatartuntaa, jotka on vahvistettu muuntoviruksen aiheuttamiksi. Tulokset saatiin keskiviikkona.

Näytteiden analysoinnin ja tyypityksen teki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratorio.

– Kyse on kahdesta jo vanhemmasta tartuntatapauksesta, jotka liittyivät ulkomaanmatkailuun. Tapaukset eivät liity tällä viikolla tiedotettuihin telakan tartuntoihin, joiden selvittely on vielä kesken. Henkilöt testattiin heidän saapuessa Suomeen ja heidät määrättiin heti eristykseen. Jatkotartuntoja ei ole todettu, Rauman kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Irene Reinvall sanoo.

Raumalla on todettu nyt kaikkiaan 107 koronavirustartuntaa.

Koronaepidemian tilanne on Satakunnassa yhä Varsinais-Suomea parempi ja maakunta on yhä epidemian perustasolla. Se kuitenkin lähestyy uhkaavasti leviämisvaihetta.

Satakunnassa on todettu yhteensä neljä muuntovirustapausta. Varsinais-Suomessa tiistaihin mennessä oli varmistunut kahdeksan tapausta ja koko Suomessa muuntoviruksen aiheuttamia tartuntoja on havaittu yhteensä 94, joista 88 on brittimuunnosta.

Uusi muuntunut koronavirus voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että muuntunut virus aiheuttaisi aiempaa vakavampaa tautia. Koronavirusrokotteen arvioidaan suojaavan myös muuntuneen viruskannan aiheuttamalta taudilta.