Koskelassa viime joulukuun alussa tapahtuneen henkirikoksen esitutkinta on valmistunut, ja juttu siirtyy huomenna torstaina syyteharkintaan. Syyte on määrä nostaa ensi viikon perjantaina 5.2.

Rikosnimikkeenä henkirikoksessa on murha.

Tämän lisäksi poliisille on selvinnyt, että uhri joutui pitkäaikaisen väkivaltaisen kiusaamisen kohteeksi. Lisäksi poliisilla on tutkintansa perusteella syytä epäillä, että epäiltyjen toiminta surmailtana oli suunnitelmallista. Heidän tarkoituksenaan oli juottaa uhri humalaan ja tehdä hänelle väkivaltaa illan aikana. Poliisin mukaan viitteitä on myös siitä, että tekijät juottivat uhrille alkoholia väkisin.

Poliisi epäilee, että väkivalta alkoi melko pian sen jälkeen, kun uhri ja epäillyt olivat saapuneen Koskelan sairaala-alueelle. Väkivalta jatkui 4.12. surmailtana eri muodoissaan kolmesta neljään tuntia.

– Kaikkien epäillään kohdistaneen väkivaltaa uhriin, minkä lisäksi väkivaltaa ja nöyryyttäviä tekoja on kuvattu sekä lähetelty epäiltyjen kesken Snapchatissa. Poliisilla ei ole tiedossa, että materiaalia olisi levitetty muille henkilöille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss poliisin tiedotteessa.

Poliisin esitutkinnassa selvisi, että uhria on pahoinpidelty viikkoja ja hänet ryöstettiin kuukausia ennen surmailtaa. Elokuisena perjantaina uhri ryöstettiin Itä-Pasilassa. Poliisi epäilee teosta neljää samana vuonna syntynyttä poikaa. Heistä kolme epäiltyä ovat samat kuin murhaepäilyissä. Yksi näistä kolmesta ilmeisesti tapasi uhrin tuolloin ensimmäistä kertaa.

Kaksi uhrin entuudestaan tuntemaa poikaa kutsui uhrin paikalle. Tavoitteena oli ryöstää tältä omaisuutta käyttäen hyväksi kahta muuta poikaa. Uhri suostuteltiin myymään ”feikkihuumeita” kahdelle muulle pojalle, joiden kanssa oli etukäteen sovittu uhrin ryöstämisestä. Uhriin kohdistettiin teossa lievää väkivaltaa, ja häneltä vietiin omaisuutta sekä vähäinen määrä rahaa.

Tuolloin uhri kertoi ryöstöstä muille ihmisille, ja tapauksesta tehtiin rikosilmoitus syyskuussa.

Elokuisen ryöstön jälkeen kaikki seuraavat tapahtumat sijoittuvat Koskelan sairaala-alueelle, jossa uhri murhattiin.

Marraskuun ensimmäisenä perjantaina uhri pahoinpideltiin. Epäiltyinä ovat samat kuin elokuisen ryöstön suunnittelijat. Heidän epäillään käyttäneen huumausaineita pahoinpitelyn yhteydessä.

Viikko tämän jälkeen uhri pahoinpideltiin jälleen samassa paikassa. Epäiltyinä kaikki kolme murhasta epäiltyä poikaa.

Viikko tämän jälkeen jälleen samat kolme murhaepäiltyä pahoinpitelivät uhrin.

Epäillyt ovat kohdistaneet sekä kaikkien edellä mainittujen pahoinpitelyiden että murhaepäilyn aikana uhriin väkivaltaa. Motiivina on ollut rangaistus uhrin toiminnasta tai väitetystä toiminnasta.

– Tekoja voidaan pitää sadistisina, ja ne on tehty puolustuskyvyttömän uhrin kustannuksella. Tapahtumiin liittyy useita nöyryyttäviä elementtejä, sanoo tutkinnanjohtaja Forss.

Poliisi ei tiedota eikä kommentoi rikosepäilyä enää jutun siirryttyä syyteharkintaan. Poliisi kiittää vielä tiedostusvälineitä ja kansalaisia useista vihjeistä, jotka edesauttoivat asian selvittämistä.