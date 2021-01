Kokoomus selvitti kuntavaaliavauksessaan, miksi se vastustaa sote-uudistusta

Kokoomuksen kuntavaalikampanjan virtuaalisessa avauksessa lauantaina puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen saivat vastata kysymykseen, miksi puolue vastustaa hallituksen esittämää sote-palveluiden maakuntamallia.

Samaa kysyivät keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen avoimessa, Orpolle osoitetussa kirjeessään. He ihmettelivät, miksi kokoomus vaatii sote-uudistuksen lykkäämistä ja käytännössä kaatamista.

Orpo painotti lauantaina, että uudella maakuntahallinnolla ei hoideta yhtään ihmistä.

– Se ei ratkaise soten ongelmia, vaan se johtaisi kuntien hiljaisiin hautajaisiin.

Orpon mukaan kevään kuntavaaleissa on todella paljon kyse siitä, että kunta on vahva perusyksikkö, joka huolehtii ihmisten palveluista.

– Vastustamme jyrkästi maakuntahallintoa ja uutta verotuksen tasoa, jossa taas ollaan tavallisen ihmisen kukkarolla.

Ikonen korosti myös, että hallituksen uudistus on vain puhdas hallintouudistus.

– Se ei tuo ratkaisua siihen, että ihmiset pääsisivät hoitoon tai palveluun silloin, kun sitä tarvitsevat. Se ei tuo ratkaisua rahojen riittävyyteen.

Ikosen mukaan hallituksen malli on hyvin julkishallintouskovainen, jossa ei hyödynnetä monituottajuusmallia. Hänen mukaansa malli romuttaa kunnat sellaisina kuin me ne tänä päivänä tunnemme.

Kokoomus kiristäisi hoitotakuuta

Kokoomus keskittyisi maakuntahallinnon rakentamisen sijaan hoitotakuun kiristämiseen, palveluiden digitalisaation edistämiseen ja ikäihmisten toimivaan kuntoutukseen.

– Jonossa odottamisen sijasta ihmisten on päästävä hoitoon. Kiristäisimme hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta kuukauteen terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Jos palvelua ei saa määräajassa, asiakkaalle pitää tarjota palveluseteli, jolla hän voi valita, mistä hoitonsa hakee. Kun hoitoon pääsee varhaisessa vaiheessa, tarve raskaammille palveluille vähenee, Orpo sanoo.

Saarikko ja Kurvinen toteavat, että vastakkainasettelu ei tee ihmisten arjesta parempaa eikä rakenna Suomelle parempaa huomista.

– Yhteistyössä sen sijaan on Suomen voima. On aina ollut. Se on sitkoa ja sopimista. Harkitkaa siis vielä. Tulkaa mukaan, he osoittivat avoimessa kirjeessään sanansa Orpolle.

Varapuheenjohtaja Antti Häkkänen korosti, että näissä kuntavaaleissa on kyse siitä, että tulevina vuosina kunnat tulevat ajautumaan taloudelliseen kriisiin. Arkistokuvassa on myös varapuheenjohtaja Elina Lepomäki.

"Takamatkalta lähdettiin viimeksikin"

Petteri Orpo kommentoi lyhyesti hallituksen päätöstä rajojen sulkemisesta virusmuunnosten vuoksi: päätökset ovat oikeansuuntaisia ja oikeita.

Orpolta kysyttiin, millainen on kokoomuksen kuntavaalitavoite. Kokoomushan voitti edelliset kuntavaalit vuonna 2017 varsin selvästi 20,7 prosentin ääniosuudella.

– Kannatusprosenttia ei ole määritelty, mutta yksinkertainen tavoite on olla neljännen kerran peräkkäin suurin kuntapuolue, Orpo vastasi.

Hän myönsi, että puolue on pitkällä takamatkalla ja muistutti perään, että niin takamatkalta lähdettiin viimeksikin.

– On löydetty nyt reseptit, tekeminen ja ohjelma, jotka toimivat. Ehdokashankinta vetää paremmin kuin neljä vuotta sitten.

Häkkänen: "Hyvinvointi ja talous kulkevat käsi kädessä"

Kokoomus julkisti lauantaina kuntavaaliohjelmansa kaikille avoimessa ja suorassa verkkolähetyksessä. Sydän on oikealla -kampanja lähtee siitä, että kunnissa tarvitaan kasvusta ja kuntien elinvoimasta huolehtivia päättäjiä.

– Ilman heitä ei kunnissa ole maailman parasta koulua, ei laadukkaita palveluita, ei uusia pyöräteitä, ei festareita, puolue huomauttaa.

Varapuheenjohtaja Antti Häkkänen korosti, että näissä kuntavaaleissa on kyse siitä, että tulevina vuosina kunnat tulevat ajautumaan taloudelliseen kriisiin.

– Samoin kuin valtio, ellei suuntaa muuteta. Nyt on kyse siitä, että millä koko hyvinvointiyhteiskunnan peruspohja pystytään rahoittamaan, Häkkänen jatkoi.

Hän täsmensi, että pohja rahoitetaan yrittäjyydellä, työnteolla ja järkevällä koulutuspolitiikalla sekä hyvällä taloudenpidolla kunnissa.

– Sen takia kokoomuksen pääviesti on, että hyvinvointi ja talous kulkevat käsi kädessä. Kotikunta tai kotikaupunki näivettyy, jos ei ymmärretä sitä, että pitää ruokkia talouden kasvupohjaa, miten alueella syntyy uutta kasvua.