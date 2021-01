Hallitus päätti matkustusrajoitusten tiukentamisesta – Katso suora lähetys kello 20

Hallitukselta odotetaan tänään tiukennuksia matkustusrajoituksiin. Hallitus on istunut Säätytalossa päättämässä toimista, joilla pyritään estämään uusien virusmuunnosten leviämistä Suomessa.

Tiedotustilaisuus järjestetään valtioneuvoston istunnon jälkeen. Tilaisuutta voi seurata valtioneuvoston YouTube-kanavalla kello 20 alkaen.

Pääasia rajaliikenteen muutoksissa

Isoimmassa roolissa on todennäköisesti rajaliikenteen rajoittaminen. Julkisuudessa on arveltu, että vain välttämätön työmatkaliikenne sallittaisiin. Suomeen voisi saapua esimerkiksi vain huoltovarmuudelle keskeisiin tehtäviin.

Näin tehtiin käytännössä keväällä, kun maahan pääsivät ainoastaan esimerkiksi tavaraliikenteen kuljettajat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Sisäministeriö on valmistellut esityksen rajaliikenteen tiukentamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö ja muut ministeriöt ovat valmistelleet esityksen muista tarvittavista lisätoimenpiteistä muuntoviruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Hallituksen neuvottelut alkoivat Säätytalolla Helsingissä kello 12.30.

Tavoite testata kaikki maahantulijat

Neuvotteluun saapuneiden ministerien mukaan rajojen yli liikkuvaa matkustajamäärää halutaan rajoittaa niin, että kaikki maahan saapuvat pystytään testaamaan koronaviruksen varalta. Nyt testaaminen on vapaaehtoista.

Muuntovirus aiheuttaa huolta ympäri Eurooppaa, ja toistaiseksi Suomessa on ollut vasta muita vähemmän tapauksia.

– Me tulemme ehkä muuta Eurooppaa jäljessä, eli on korkea aika tehdä aika tiukkojakin toimia, totesi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Hänen mukaansa matkustajamäärä täytyy saada kaikilla rajoilla mahdollisimman matalaksi, jotta terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus testata kaikki matkustajat ja laittaa heidät tarvittaessa karanteeniin.

Ohisalo muistutti, että Suomen kansalaisella on aina oikeus lähteä maasta ja palata Suomeen. Silti nyt ei kannattaisi lähteä ulkomaille, ellei ole pakko.

– Haluamme lähettää sen viestin, että nämä muuntovirukset ovat iso uhka meidän kaikkien terveydelle ja hengelle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi, että haasteena ovat etenkin Etelä- ja Pohjois-Suomen rajat, joilla on runsaasti liikennettä.

Hallitus voi pohtia myös rajayhteisöjen vapaata liikkumista Pohjois-Suomessa. Marinin mukaan huolta aiheuttaa tautitilanne rajojen eri puolilla ja sen vaikutus rajayhteisöihin.

Arttu Laitala Sisäministeriö on valmistellut mallia, jossa matkustusrajoitukset kiristyisivät merkittävästi. Arkistokuvassa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) Säätytalolla lokakuussa.

Myös Suomen sisäisistä rajoituksista puhutaan

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi, että neuvotteluissa keskustellaan rajaliikenteen ja matkustuksen terveysturvallisuuden lisäksi hybridistrategian päivittämisen tarpeesta liittyen muuntovirukseen.

Useampi ministeri kertoi, että myös Suomen sisäisistä rajoituksista keskustellaan, mutta tätä ei eritelty tarkemmin. Marinin mukaan hallitus käy läpi sitä, miten jo nyt käytössä olevia keinoja voitaisiin ottaa alueilla laajemmin käyttöön.

Marinin mukaan eilisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa kannettiin vakavaa huolta koronaviruksen muunnosten leviämisestä. Marin vertasi keskustelun aiempaa vakavampaa sävyä viime vuoden kevään keskusteluihin, joita käytiin ennen kuin koronakriisi oli kunnolla iskenyt kaikkiin maihin. Useampi maa korosti rajatarkastusten käyttöönottoa ja jopa liikkumisen keskeyttämistä kokonaan.

Marin on keskustellut Viron johdon kanssa yhteystyöstä esimerkiksi testaamisessa.

Opetusministeri: Etäopetus ei nyt paras vaihtoehto

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi, että tiukennukset kannattaa aloittaa rajoista, koska uuden virustyypin riski kasvaa rajanylitysten kautta.

Saarikon mukaan keskusta on valmis uusiin rajoituksiin ja kannattaa erityisesti vahvaa ja luotettavaa testaamista rajoilla.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) pitää hyvänä sitä, että Suomessa ollaan valmiina tekemään tiukkoja toimia, ennen kuin tilanne menee liian pahaksi. Näin on käynyt muuntoviruksen kanssa esimerkiksi Irlannissa. Saramo muistutti, että vaikka Suomessa menee nyt parhaiten EU-maista, tilanne voi muuttua nopeasti.

Saramon mukaan koulujen sulkeminen ja etäopetukseen siirtyminen ei ole nyt paras vaihtoehto tai auta kokonaistilanteessa ainakaan tässä vaiheessa, kun kouluissa on todettu vähän jatkotartuntoja. Jatkoa katsotaan tutkimustulosten perusteella.

Saramo on erittäin huolissaan lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä, koska koronakriisi on kestänyt pian vuoden, joka on pitkä aika lasten elämässä.

Myös Saarikko kertoi, että kunnissa koronatoimista kärsivät erityisesti lapset ja nuoret, joiden terveyspalveluista on esimerkiksi siirretty väkeä koronatestaukseen. Saariko toivoo, että lasten ja nuorten osuus harkitaan perusteellisesti, kun SUomen sisäisiä rajoituksia käydään läpi.

Hallituksen perjantain neuvotteluissa päätetään matkustusrajoituksista pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla. Arkistokuva.

Suurin osa virusmuunnostapauksista matkailusta

Hallituksen paineita matkustusrajoitusten tiukentamiseen on kasvattanut uuden koronavirusmuunnoksen leviäminen.

Torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi, että suurin osa Suomen 86:sta uuden virusmuunnoksen aiheuttamasta koronatartunnasta on todettu matkustajilla ja heidän lähipiirillään. Mutaatiotartunnat ovat lähtöisin pääasiassa Britanniasta.

THL:n mukaan uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa nopeammin. Suomen mutaatiovirustartunnoissa on mukana yksi laaja tartuntaketju, jossa tapahtui noin 30 jatkotartuntaa ja 400 karanteenimääräystä.

Torstaina kerrottiin, että ulkomailta tulee nyt Suomeen enemmän tautitapauksia kuin syksyn aikana. Ulkomaisten ja jatkotartuntojen osuus on noussut 13 prosenttiin, mutta kaikista todetuista tapauksista noin kolmasosan alkuperää ei tiedetä.

Matkustajaliikenne Britanniasta saa jatkua maanantaina

Matkustajalennot Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta puolestaan voivat jatkua Suomeen ensi maanantaista alkaen.

Traficom päätti asiasta perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunnon perusteella. Sen mukaan keskeytys ei ole enää välttämätöntä, jos rajoitus- ja torjuntatoimet lentoasemilla ovat riittäviä.

Matkustajat ohjataan lentoasemilla terveystarkastukseen ja 14 päivän karanteeniin. Siitä voi vapautua kahdella negatiivisella koronatestituloksella.

Lisäksi THL on antanut lentoyhtiöille suosituksen edellyttää ulkomailta tulevilta matkustajilta negatiivista koronavirustodistusta tai todistusta sairastetusta Covid-19 -taudista.

Britannian-lennot keskeytettiin 21. joulukuuta ja lennot Irlannista sekä Etelä-Afrikasta 11. tammikuuta. Ulkoministeriö suosittelee edelleen välttämään kaikkea matkustamista näihin maihin.

