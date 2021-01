Panssariprikaatissa jopa 130 altistunut koronavirukselle

Hattulan Parolannummen panssariprikaatissa jopa 130 henkilöä saattanut altistua koronavirukselle, kertoo maavoimat tiedotteessaan.

Altistuneista 120 on varusmiehiä ja kymmenen henkilökuntaan kuuluvia.

Varusmies on viime perjantaina lähtenyt lomille ja hänellä on todettu sunnuntainakoronatartunta. Infektiolääkärin mukaan on todennäköistä, että varusmies on altistanut muita ennen lomiaan.

Kaikki altistuneet varusmiehet ovat samasta yksiköstä ja osastosta. Sekä sairastunut että altistuneet varusmiehet ovat tällä hetkellä lomajaksolla.

Altistuneisiin olla yhteydessä parhaillaan. Kaikki altistuneet tullaan asettamaan karanteeniin 29. tammikuuta saakka. Panssariprikaati seuraa tilanteen kehitystä.