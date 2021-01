Liikennemäärät putosivat rajusti koronavuonna

Liikenne vaimeni Suomessa koronavuonna ennen näkemättömällä tavalla, liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin keräämistä tiedoista selviää.

Tieliikenne pääteillä supistui noin kymmenen prosenttia, lentojen määrät Suomen ilmatilassa liki 60 prosenttia ja junien määrät raiteilla neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi laivaliikenteessä matkustajien määrässä nähtiin ennätysmäinen supistuminen.

Liikenteenohjausyhtiön mukaan näin raju supistuminen kaikissa liikennemuodoissa on täysin poikkeuksellista. Tieliikenteessä liikennemäärät ovat pienentyneet hiukan ainoastaan erityisvuosina, jolloin talous on supistunut rajusti. Näin kävi esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Sen sijaan lentoliikenne on kasvanut Suomessa koko 2000-luvun erityisesti Aasian vaihtoliikenteen ansiosta.

– Suomalainen liikennemarkkina ja useimmat siinä toimivat yritykset ovat saaneet poikkeuksellisen rajun osuman pandemiasta. Ihmisten liikkuminen on vähentynyt maalla, merellä ja ilmassa, ja se on merkinnyt ennen kaikkea joukkoliikenteen rajua supistumista. Tavaralogistiikassa liikennemäärät ja volyymit ovat pitäneet pintansa paremmin, toimitusjohtaja Pertti Korhonen sanoo Fintrafficin tiedotteessa.

Korhosen mielestä Suomen liikennemarkkinan toimijoiden on nyt etsittävä yhdessä ratkaisuja, jotta ala elpyy ja pystyy tarjoamaan kilpailukykyisiä matka- ja tavaraliikenteen ketjuja myös kriisin jälkeen.

– Korona ei saa vaurioittaa suomalaista liikennejärjestelmää pysyvästi. Meidän on esimerkiksi huolehdittava siitä, että kaikkien ei tarvitse hankkia omaa autoa, vaan sille on tarjolla toimivia ja houkuttelevia vaihtoehtoja.