Satakunnan sairaanhoitopiirissä on yhdellä teho-osaston työntekijällä on lauantaina todettu koronainfektio. Tartunnan lähde on selvillä. Altistunut henkilö on Satasairaalan mukaan käyttänyt suojaimia, eikä hän ole ollut potilaskontaktissa, jossa tartuntaa olisi voinut syntyä.

Ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo tiedotteessa, että potilaita ei tilanteessa ole altistunut.

– Tartunnanjäljityksessä on kuitenkin käynyt ilmi, että kahdessa eri työvuorossa kahvi- ja ruokailutilanteissa tartunnalle on mahdollisesti altistunut yhteensä 12 henkilökunnan jäsentä. Heidät on nyt asetettu karanteeniin. Karanteeni kestää 10 vuorokautta altistuksesta lukien, kertoo Uusitalo-Seppälä.

Satasairaalassa henkilökunta käyttää teho-osastolla, samoin kuin muillakin osastoilla, maskia kaikissa potilas- ja henkilökuntakontakteissa. Poislukien kahvi- ja ruokahetket, joilla tulee noudattaa turvavälejä.

– Teho-osastolla on tällä hetkellä rauhallista ja vähän potilaita. Yhtään koronapotilasta ei ole hoidossa. Esimiehet ovat huolehtineet, että työvuoroissa on riittävästi henkilökuntaa ja teho-osaston toiminta pystytään häiriöttä turvaamaan, Uusitalo-Seppälä toteaa tiedotteessa.

Taukotilojen ohjeistusta on Satasairaalassa entisestään tiukennettu. Tiedotteen mukaan suurin osa altistuneesta teho-osaston henkilökunnasta on ehtinyt saada ensimmäisen rokotuksen noin viikkoa ennen altistumistaan.

– Tämä on hyvä asia ja voi hieman vähentää sairastumisen riskiä, mutta todennäköisesti merkittävää suojaa ei ole vielä ehtinyt kehittyä. Mikäli he eivät sairastu, he saavat toisen rokoteannoksen suunnitellusti karanteenin päätyttyä, Uusitalo-Seppälä kertoo.