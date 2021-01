Aito avioliitto ry. ei päässyt näytteilleasettajaksi Educa-messuille – yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan yhdistystä syrjittiin

Vast: Törkeää

Totta. Syrjintä on julmaa!! Mutta se tässä on ihmeellistä, eipä ole enää Educa messutapahtumaa Armon Vuonna 2021. Helsingin messuhalli huutaa nyt tyhjyyttään. Mulla on pieni kutina miksi näin pääsi käymään jos sen tähän kirjoitan mielen pahoittajia on ruuhkaksi saakka😅😇