Eduskunnan tietomurron tutkinnassa ei läpimurtoa: "Rikostutkinta on kestävyyslaji varsinkin tämäntyyppisissä jutuissa"

Eduskunnan tietomurron tutkinta jatkuu. Rikosylikomisario Tero Muurman keskusrikospoliisista sanoo, ettei siinä ole selvinnyt mitään ratkaisevaa uutta sen jälkeen, kun tapauksesta tiedotettiin kaksi viikkoa sitten.

– Tutkinta etenee normaalisti, ja tietoa on kerätty tiiviisti. Rikostutkinta on kestävyyslaji varsinkin tämäntyyppisissä jutuissa, Muurman sanoo.

Tapausta tutkitaan epäiltynä törkeänä tietomurtona ja vakoilua, koska kohteena on eduskunta.

Tekotavasta keskusrikospoliisi ei edelleenkään halua kertoa mitään.

– Emme halua antaa tekijöille minkäänlaista vihjettä siitä, mitä me tiedämme ja mikä meidän havainnointikyky on.

Supo alusta saakka mukana

Keskusrikospoliisi tekee tutkinnassa yhteistyötä suojelupoliisin kanssa. Myös kansainvälistä yhteistyötä tehdään.

– Suojelupoliisi on ollut alusta saakka mukana. Internetin perusluonteesta johtuen jälkiä on eri puolilla maapalloa. Siksi kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa tutkintaa.

Muurman sanoi aiemmin, että teko ei ole sattumanvarainen eikä vahinko. Yhtenä vaihtoehtona hän on pitänyt sitä, että tuntemattomat tekijät ovat voineet hankkia murrolla tietoa joko vieraan valtion hyödyksi tai Suomea vahingoittaneekseen.

– Kohteen luonteen vuoksi se on välttämätöntä selvittää. Jokainen voi ajatella, millaista tietoa eduskunnassa käsitellään.

Muurman ei voi kertoa, onko tietomurrolla haettu nimenomaan Suomen ulkosuhteisiin liittyvää tietoa.

– Siihen en pysty kommentoimaan mitään, hän sanoo.

Eduskunnan tietojärjestelmiin kohdistuneen tietomurron esitutkinta aloitettiin loppusyksystä 2020. Murto on kohdistunut useampaan kuin yhteen henkilöön, mutta keskusrikospoliisi ei ole tarkentanut, kuinka moneen.

Eduskunta on kertonut, että kyberhyökkäys havaittiin eduskunnan sisäisessä teknisessä valvonnassa.

Kyberhyökkäyksen seurauksena joidenkin eduskunnan sähköpostitilien tietoturva vaarantui. Osa vaarantuneista sähköpostitileistä kuului kansanedustajille.