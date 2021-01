Myräkkä koettelee, mutta suurilta ongelmilta on toistaiseksi vältytty – jopa kaukojunat kulkevat lähes aikataulussa

Jos eteläiseen ja läntiseen Suomeen tiistain vastaisena yönä annetulle myräkälle annetaan myrskynimi, siitä tulee Toini. Tänään on Toinin nimipäivä.

Varsinkin lounaista Suomea koettelevasta paikoin runsaasta ja kinostuvasta lumentulosta sekä kovasta tuulesta on selvitty toistaiseksi ilman suuria ongelmia. Siihen on vaikuttanut myräkkään varautuminen. Sekä Ilmatieteen laitos että Foreca varoittivat tulossa olevasta talvimyrskystä siinä määrin tehokkaasti, että moni on jäänyt tänään suosiolla etätöihin tai jättänyt auton talliin.

Jopa kaukojunat näyttivät liikkuvan tiistaiaamuna kutakuinkin aikataulussa. VR:n verkkosivujen liikennetiedotteissa ainoastaan Oulusta Helsinkiin matkalla olevan Intercity 20:n kerrottiin olevan puolisen tuntia myöhässä – ja sekin johtui junan teknisestä viasta.

Myös kello 11 jälkeen myöhässä olivat vartin verran vain Intercity-junat Helsingistä Joensuuhun, Rovaniemelle ja Kuopioon. Myöhästymiset eivät johtuneet lumimyteristä.

Tieliikenteen peltivaurioita on kuitenkin syntynyt ja tieltä suistumisia tapahtunut. Myös sähköjä on poikki joillakin alueilla.

Loppuviikosta jopa -40 astetta?

Säätiedotuksissa lumisateen ennustetaan jatkuvan myräkkäalueella koko päivän. Paikoin saldoksi voi tulla jopa puolen metrin kertymä.

Ilmatieteen laitos näyttää esimerkiksi lounaisen Suomen sisäosiin tälle päivälle nollakeliä, jonka pureva tuuli saa kuitenkin tuntumaan noin kuudelta pakkasasteelta. Huomenna päivällä sade laantuu ja ilma alkaa kylmetä. Tuulta on noin seitsemän ja puuskissa viitisentoista metriä sekunnissa.

Forecan ennuste on samaa maata. Myräkän jälkeen Foreca ennakoi Suomen hyytyvän jopa 20-40 asteen pakkasissa.