Poliisi etsii lokakuussa Ugista kadonnutta 15-vuotiasta tyttöä

Lounais-Suomen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja ja muita tietoja lokakuussa kadonneen Helmi-Jennica Koivistoisen olinpaikasta.

Koivistoinen on noin 160 cm pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on polkkatukka tai lyhyemmät, hiekanruskeat hiukset. Koivistoinen on todennäköisesti pukeutunut mustaan McKinley-merkkiseen takkiin, siniseen huppariin, vihreisiin maastokuvioisiin housuihin ja korkeakorkoisiin mustiin nilkkureihin.

Mukanaan hänellä on mahdollisesti musta Adidas-merkkinen selkäreppu. Hän saattaa olla pukeutunut myös valkoiseen Helly Hansen -merkkiseen tuulitakkiin.

Viimeinen havainto Koivistoisesta on Uudessakaupungissa 15.10.2020, mutta hän saattaa tällä hetkellä oleskella pääkaupunkiseudulla tai Pirkanmaan alueella.

Poliisi pyytää ilmoittamaan reaaliaikaiset havainnot Koivistoisesta hätänumeroon 112. Muut havainnot ja tiedot pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.