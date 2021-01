Britanniasta saapuvat tarkkaan syyniin – karanteeniaika venytetään kahteen viikkoon virusmuunnoksen takia

Suomessa on todettu tähän mennessä 17 muunnoksen aiheuttamaa koronavirustartuntaa.

– Tämän lisäksi tutkitaan 14 näytettä, joista suuri osa on todennäköisesti positiivisia koronaviruksen uudelle muunnokselle, Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

Kaikki tapaukset on havaittu eteläisessä Suomessa.

Puumalaisen mukaan muunnostartunnan saaneiden lähipiiri on selvitetty tarkasti. Tällä hetkellä laajempaa leviämistä ei ole tiedossa.

Pohjoismaissa maltillista

Muunnokset ovat peräisin ulkomailta, lähinnä Britanniasta ja Etelä-Afrikasta.

– Virukset muuntuvat levitessään. Muunnoksia ja erilaisia alatyyppejä on jo olemassa tuhansia. Niitä voidaan käyttää avuksi, kun tutkitaan tartuntaketjuja.

Ensimmäinen virusmuunnos havaittiin Britanniassa syyskuussa. Maassa noin kaksi kolmasosa tautitapauksista alkaa olla muunnosperäisiä.

Pohjoismaissa tilanne on pysynyt maltillisena. Tanskassa muunnostapauksia on 82, Norjassa 23, Islannissa 13 sekä Ruotsissa 11.

THL ja STM kertoivat ajankohtaisesta tilanteesta torstaina.

Ei omaehtoinen karanteeni

THL:n linjausten mukaan leviämistä estetään matkustusrajoituksilla sekä ohjaamalla matkustajia testeihin ja karanteeniin.

Uusi muuntunut virus voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Tästä syystä viranomaiset ohjaavat Suomeen Britanniasta tai Etelä-Afrikasta saapuvia tehostetusti koronavirustestiin ja karanteeniin.

Myös muualta ulkomailta saavuttaessa koronatestausta suositellaan.

Puumalainen jatkoi, että THL:n kanta on, että Britanniasta Suomeen saapuvat asetetaan jatkossa karanteeniin. Tieto Suomeen saapuneesta henkilöstä lähetetään oleskelukunnalle. Kunta vastaa siitä, että toinen testi järjestetään, ja että karanteeni voidaan purkaa.

Lisäksi karanteeniaikaa pidennetään. Yleisesti ne ovat kestäneet kymmenen päivää, mutta nyt uusi aika on kaksi viikkoa.

Puumalaiselta tiedusteltiin, pitäisikö karanteenin olla vapaaehtoinen vai pakollinen.

Hänen mukaansa laitoksen kanta on, että henkilöt määrättäisiin karanteeniin.

Kaikki eivät ehkä kerro

THL:n lausunnon perusteella Liikenne- ja viestintävirasto on päättänyt jatkaa Britanniasta Suomeen saapuvan matkustajalentoliikenteen keskeytystä tammikuun 11. päivään asti.

Puumalainen kertoo, että riskimaista tulleita tavoitellaan edelleen.

– On tärkeintä, että pystymme tunnistamaan Iso-Britanniasta tulevat. Heitä on tullut nyt 150 Suomeen eri reittejä pitkin ja Etelä-Afrikasta on saapunut 15. Heitä voi olla voi enemmänkin. Kaikkihan eivät välttämättä ole rajan yli tulleessaan ilmoittaneet asiasta. Tästä syystä suositamme kaikkien lentomatkustajien testausta.

On uumoiltu, että virusmuunnoksen leviäminen painottuisi tiettyihin ikäryhmiin. Hetken aikaa näytti siltä, että pienillä lapsilla olisi hiukan enemmän muunnostartuntoja. Puumalaisen saamien tuoreiden raporttien perusteella näin ei kuitenkaan ole.

Joulunaika kysymysmerkki

THL:n mukaan Suomessa on todettu 223 uutta koronavirustartuntaa. Ainakin 47 kunnasta on raportoitu uusia tartuntoja.

Kaikkiaan Suomessa on nyt raportoitu 37 772 koronatartuntaa.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että testeihin on hakeuduttu joulun ja uuden vuoden aikoihin vähemmän kuin normaalisti.

– Tautitapausten määrä on hieman laskenut, mikä on hyvä uutinen, mutta joulunpyhiin liittyvä raportointi on kysymysmerkki, eli tuleeko meille vielä tautipiikki, hän kysyy.

Hän arvelee, että lieväoireisia ei ole välttämättä hakeutunut testeihin, vaikka näin olisi pitänyt tehdä.

Ei pureta liian aikaisin

Keväällä koronaan menehtyi keskimäärin kahdeksan potilasta päivässä, nyt luku on kivunnut lähes nollasta 5-6 potilaaseen päivässä. Ikäjakaumassa näkyy muutosta niin, että vanhemmat ihmiset ovat sairastuneet. Taustalla on esimerkiksi epidemioita hoitokodeissa.

– Tästä syystä on tärkeätä, että pystymme suojelemaan kaikkein haavoittuneimpia, Voipio-Pulkki tähdentää.

Hän korostaa, että voimassa olevat rajoitukset ja suositukset vievät epidemian pysähtymistä kohti.

Ministeriön tärkein viesti onkin, että suosituksia pitää jatkaa, eikä rajoituksia saa purkaa liian aikaisesti.

Suomessa on nyt seitsemän leviämisvaiheen aluetta. Kiihtymisvaiheessa on kymmenen aluetta.