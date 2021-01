Ay-pomo pitää pikalomautuksia tarpeettomina: "Henkilöstön tarve on ollut suuri kunnissa korona-aikanakin"

Nopeutettua irtisanomismallia ei pystytty ottamaan kunnissa käyttöön, koska henkilöstön tarve on ollut korona-aikanakin niin suuri.

Tätä mieltä on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

– Kaikki henkilöstöryhmät ovat olleet töissä kouluissa, päiväkodeissa, palopuolella, sairaaloissa. Henkilökunta on ollut töissä tai sitten on löytynyt korvaavia töitä heille, joilla ei ole juuri sillä hetkellä kovaa trafiikkia normityössä, hän perustelee.

Yksityisellä sektorilla kykyä reagoida koronan aiheuttamiin vaikeuksiin parannettiin viime vuoden puolella lyhentämällä yt-menettelyä väliaikaisesti. Nämä niin sanotut pikalomautukset olivat mahdollisia yrityksissä huhtikuun alusta joulukuun loppuun.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan myös Kuntatyönantajat yritti viime vuonna moneen kertaan neuvotella kuntiin samanlaista nopeutettua yt-menettelyä, mutta ammattiliitot hänen mukaansa torjuivat esityksen.

– Kunnissa lomautusten käyttö koronaepidemian aikana on ollut hyvin rajattua ja ne ovat kohdistuneet vain tiettyihin toimialoihin, Jalonen sanoi Lännen Median haastattelussa keskiviikkona (6.1.).

"Asiat on pystytty katsomaan rauhassa"

Niemi-Laineen mukaan työnantajia edustava Jalonen on myös todennut viime keväänä, että kuntapuolella ei ole mahdollisuutta nopeutettuun yt-menettelyyn.

– Ja tämä on ollut järkevää, että asiat on pystytty katsomaan rauhassa ja yt-neuvottelut on käyty normaalin lain mukaisesti. Sitten on pystytty siellä katsomaan, kenelle töitä ei riitä.

Niemi-Laineen mielestä yksityisellä sektorillakin olisi pystytty toimimaan ihan samalla tavalla.

– Pikalomautusten jatkamisellehan ei ole nyt sitten enää alkaneen vuoden puolella ollut sielläkään tarvetta.

Keväällä koronaepidemian ensimmäisessä vaiheessa kunnat sulkivat ja rajoittivat toimintojaan koko maan laajuisesti.

Kesän jälkeen Suomi otti käyttöön alueelliset rajoituspäätökset ja nyt rajoitusten määrä sekä laajuus kunnissa vaihtelevat jatkuvasti.