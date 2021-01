Modernan koronarokote saadaan käyttöön – Euroopan komissio hyväksyi rokotteen EU:n alueella

Tehdään kaikki mahdolliset, eikä vaan toivota

AstraZenecan rokotteella on tuloksia 18-65 ikäryhmästä, iäkkäämmistä ikäryhmistä on vähäisempää tietoa, mutta saatujen tietojen valossa AZ rokote toimii paremmin tuolla laajemmin tutkitulla ikäryhmällä, kuin iäkkäämmille.

Jos hallitus taas toivoo että saisi lääkettä, niin toivovatko että se toimisi myös tutkimustulosten vastaisesti iäkkäillä ettei vaan menisi työikäisille?

Tässä on paikka rinnakkaiselolle, eli iäkkäille kohdennetaan nykyiset ja AZ hoitohenkilöstölle, opettajille ja nuoremman ikäryhmän riskiryhmälle. Jos saatavuus paranee, niin työterveyden jakeluun myös.

No hallitushan tuskin tälläistä oma-aloitteisesti tekee, vaan taas reaktiivisesti siirtää vastuun eteenpäin ja toivoo jotta jotaki tapahtuu...

Kansallisesti on hyväksyä ja ottaa käyttöön lääkkeitä ilman EU hyväksyntä prosessia jos tahtoa löytyy

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.