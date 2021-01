Kustannustukea maksettu yrityksille yli 17 miljoonaa euroa toisella hakukierroksella – edelleen alle kolmasosa hyväksytty

Yritysten määräaikaisen kustannustuen toinen hakukierros on ollut avoinna kahden viikon ajan, ja tähän mennessä tukea on maksettu yli 17 miljoonaa euroa.

Hakemuksista on hylätty yli kaksi kolmasosaa, kuten ensimmäiselläkin kierroksella. Hyväksymisprosentti on ollut tähän mennessä 28 prosenttia.

Myös ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksista hyväksyttiin 28 prosenttia, ja alhainen hyväksymisprosentti sai osakseen paljon kritiikkiä. Siksi tuen ehtoja muutettiin toiselle kierrokselle.

Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen kertoo Lännen Medialle, että suurin osa hylkäyksistä johtuu edelleen siitä, että maksettava korvaus jäisi 2 000 euron omavastuun alapuolelle. Nyt näiden hylkäysten osuus on vieläkin suurempi kuin ensimmäisellä kierroksella.

Toinen perussyy hylkäykselle toisella kierroksella on ollut se, että yrityksen toimiala ei ole erillisellä toimialalistalla, eikä tuelle ole harkinnanvaraista syytä.

Laitisen mukaan ensimmäiseen kierrokseen verrattuna harkinnanvaraisten perusteiden mukaan tehtävät hylkäykset ovat kuitenkin vähentyneet, koska kriteerejä on kasvatettu. Korvausten määrää on lisännyt myös se, ettei tukeen oikeuttavan liikevaihdon alarajaa enää ole.

Toisella kierroksella päätöksen viime torstaihin mennessä saaneista 3 446 yrityksestä 951:n hakemus on hyväksytty. Valtiokonttorin tuoreimman tilaston mukaan tukea on hakenut yhteensä yli 5 500 yritystä.

Toisella kierroksella kustannustukeen oikeutettujen toimialojen listalla ei ole enää esimerkiksi ravintoloita, mutta ne voivat saada tukea harkinnanvaraisesti. Ravitsemistoiminta on ollut nyt suurimpien hakija-alojen joukossa.

Tuhat hakemusta joulunpyhinä

Pääjohtaja Timo Laitisen mukaan kustannustuen haku on ollut selvästi vilkkaampaa kuin ensimmäisellä kierroksella kesällä. Silloin ensimmäisen hakupäivän piikki rauhoittui nopeasti.

Kustannustuen toisen hakukierroksen ensimmäisenä päivänä 21. joulukuuta hakemuksia tuli yli 2 000 kappaletta eli yli puolet enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella.

– Myös joulunpyhinä aatosta tapaninpäivään hakemuksia vastaanotettiin tuhat. Luulisi, että yrittäjät viettäisivät mieluummin joulua. Tämä kertoo siitä, että pula ja huoli ovat todellisia, Laitinen toteaa.

Hänen mukaansa kustannustukea on maksettu nyt enemmän kuin ensimmäisen kierroksen alussa maksettiin. Silloin harkinnanvaraisten päätösten maksuissa oli viivettä, mutta nyt päätökset saadaan tehtyä nopeammin.

Jo toisen kierroksen ensimmäisen päivän aikana kustannustukea myönnettiin lähes 200 yritykselle yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Asiakas saa tililleen maksun noin kahden päivän kuluessa hakemuksen ratkaisemisesta.

– Olemme kehittäneet käsittelyä joustavammaksi. Oli poliittinen halu, että harkinnanvaraisuutta lisätään. Siksi kannustamme hakuun kaikkia yrityksiä, jotka mielestään täyttävät kriteerit. Käsittelykapasiteetti ei lopu kesken.

Paljon hakemuksia toimialarajoituksen ulkopuolelta

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia koronapandemian vuoksi. Lisäksi arvioidaan toimialan liikevaihdon laskua.

Toisella kierroksella kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto.

Vaikka yritys ei kuuluisi niihin listattuihin toimialoihin, joiden ei tarvitse erikseen perustella tuen hakemista, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti.

Tällöin yrityksen pitää täyttää muut tuen saamisen ehdot ja esittää koronapandemiaan liittyvät perusteet liikevaihtonsa laskulle. Toisen hakukierroksen ensimmäisenä päivänä saapuneista hakemuksista tällaisia oli 57 prosenttia.

Valtio on varannut toiselle hakukierrokselle yhteensä 550 miljoonaa euroa.

Ensimmäiselle kierrokselle varatuista 300 miljoonasta eurosta maksettiin lopulta reilut 125 miljoonaa euroa. Tukea hakeneista 12 852 yrityksestä 72 prosenttia sai hylkäyspäätöksen.

Eniten tukihakemuksia matkatoimistoilta ja ravintoloilta

Tähän mennessä toisella kierroksella eniten kustannustukea on myönnetty Oy Russian Room Ltd:lle lähes 380 000 euroa. Kyseessä on yksityinen perheyritys A&S Ravintolat, joka pyörittää kahdeksaa ravintolaa Helsingissä.

Toiseksi eniten tukea on saanut pirkanmaalainen linja-autoyhtiö Väinö Paunu Oy, jolle on maksettu yli 360 000 euroa.

Lisäksi yhteensä kahdeksan yritystä on saanut tukea yli 200 000 euroa ja 12 yritystä yli 100 000 euroa. Keskimääräinen tuki yritystä kohden on ollut noin 16 000 euroa, mutta isommat tukisummat tuovat tähän vaihtelua.

Ylivoimainen enemmistö, eli noin 88 prosenttia tuen hakijoista on ollut alle 10 hengen pienyrityksiä. Niille on maksettu tuesta tähän mennessä 9,6 miljoonaa euroa. Hakijoista kymmenen prosenttia on ollut 10–49 hengen yrityksiä, joille on maksettu tukea toisiksi eniten eli noin kuusi miljoonaa euroa.

Toimialoista eniten tukea ovat hakeneet matkatoimistot ja matkanjärjestäjät sekä ravitsemistoiminta. Esimerkiksi ravintolat ja kahvila-ravintolat ovat oikeutettuja tukeen ainoastaan harkinnanvaraisesti. Kolmantena hakijoissa on majoitus ja neljäntenä kulttuuri- ja viihdetoiminta.

Toisella kierroksella kustannustuesta on mennyt Uudellemaalle 9,4 miljoonaa euroa, ja seuraavaksi eniten Pirkanmaalle 1,5 miljoona euroa.