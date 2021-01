Pääministeri Marin väläyttää uusia tiukempia koronavirusrajoituksia, jos Britannian virusmuunnos alkaa levitä nopeasti

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Ylellä, että Britanniasta levinnyt koronavirusmuunnos on erittäin vakava asia ja että hallitus tarvittaessa valmistelee tiukempia koronavirusrajoituksia viruksen hillitsemiseksi.

Pääministerin haastattelutunnilla Marinia haastattelivat eri medioiden politiikan toimittajat sunnuntaina Ylen Radio Suomessa.

Vakavan uudesta koronavirusmuunnoksesta tekee se, että se näyttää leviävän eri ikäryhmiin nykyistä tasaisemmin.

– Se asettaa nykyisen koronastrategian uuteen valoon, sanoi Marin.

Marin pohti, tarvitaanko uusia tiukempia rajoituksia, jotta koronavirustapaukset voidaan painaa minimiin.

– Kyseessä olisi niin sanottu tukahduttamisstrategia. Olen vakavasti pohtinut sitä, Marin kertoi.

Hallitus on keskustellut Suomeenkin saapuneesta muunnoksesta joulun välipäivinä ja pyytänyt siitä asiantuntijalausuntoja.

Hallitus joutuu mahdollisissa alkuvuoden päätöksissään ottamaan huomioon myös oikeudelliset reunaehdot. Marin muistuttaa, että jos tiukempiin rajoituksiin mennään, rajojen terveysturvallisuutta on valvottava aivan uudella tavalla, jotta virus ei leviä rajojen yli.

Rokottaminen maraton, ei pikamatka

Pääministeri Marin myöntää, että koronavirusta vastaan rokottaminen Suomessa ei ole alkanut niin nopeasti kuin odotettiin.

Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on "maraton, ei pikamatka".

– En tekisi johtopäätöstä, että kokonaisuudessa on epäonnistuttu.

Tavoiteltava rokotusten tahti on se, millä rokotteita saadaan Suomeen. Nyt siihen ei ole päästy joulun pyhien vuoksi, sillä terveydenhuollon henkilöstö saa rokotukset ensin töissään ja osa heistä on viettänyt joululomaa.

Marinin mukaan Suomen kannattaa olla mukana EU:n rokotehankinnassa.

– Olisimme pienenä maana aika yksin, jos lähtisimme kamppailemaan rokotteista.

Pääministerin mukaan kisailu rokotteista on muutenkin turhaa, koska koronaviruksesta ei päästä, ennen kuin kaikki halukkaat on rokotettu koko maailmassa.

Haavistolla Marinin luottamus

Pääministeri Sanna Marin kertoo keskustelleensa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kanssa moitteista, jotka perustuslakivaliokunta antoi mietinnössään.

Marinin mukaan Haavisto ottaa moitteet huomioon työssään.

– Ulkoministeri Haavistolla on minun luottamus, hallituksen luottamus ja eduskunnan luottamus, sanoo Marin.

Hänen mukaansa on tavallista, että monipuoluehallituksessa tulee asioita, joista ollaan eri mieltä. Pääministerin tehtävä on löytää ne tekijät, joissa voidaan edetä yhdessä. On myös luonnollista, että välillä jokin puolue tekee itselleen epämieluisan päätöksen saadakseen toisaalla itselleen tärkeän asian läpi.

Koronaviruksen takia ei avata hallitusohjelmaa, koska puolueet eivät sitä halua. Virus vaikuttaa kuitenkin taloudellisiin näkymiin, mikä tarkoittaa muun muassa entistä kunnianhimoisempia työllisyystoimia. Samalla toteutetaan myös ilmastoinvestointeja muun muassa EU:n elvytysrahoilla.

Al-Holin lasten tuomisesta Suomeen pääministerillä on selvä näkemys.

– Meidän tehtävämme on suojella lapsia, aivan jokaista lasta. Turvallisuusnäkökohdat pitää ottaa huomioon, Marin viittaa äiteihin.

Yksittäisissä toimissa ovat kuitenkin viranomaispäätökset, eivät poliittiset päätökset.

Ei Natolle

Pääministeri Marinin mukaan Suomessa on turhankin tarkasti seurattu keskustelua, jota Ruotsissa käydään Nato-option hyväksymisestä. Suomi on pitänyt esillä omaa Nato-optiotaan jo useita vuosia.

Kumpikaan Pohjoismaa ei kuulu puolustusliittoon, mutta molemmat ovat Naton kumppaneita muun muassa sotilasharjoituksissa.

– Suomi tekee omaan turvallisuuteensa liittyvät ratkaisut itsenäisesti, sanoo Marin.

Marin ei itse kannata liittymistä Natoon.

– Mielestäni on tärkeää, että Suomi on sotilasliittoihin kuulumaton maa. Se on myös puolueeni linja.

Marin otti myös kantaa jääkiekon MM-kisojen järjestämiseen Valko-Venäjällä, jossa mielenosoitukset presidentti Aleksandr Lukashenkoa vastaan jatkuvat.

– Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut eivät ole hallituksen asia. Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että kisoja ei pitäisi järjestää Valko-Venäjällä.