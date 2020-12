Britanniasta tilattavat tavarat tullattava vuoden alusta lähtien – verkkokaupan ostokset kallistuvat noin kolmanneksen

Tulli muistuttaa, että Britanniasta tilattavat tavarat on tullattava vuodenvaihteen jälkeen. Britanniasta tulee 1. tammikuuta alkaen EU:n ulkopuolinen maa, joten maasta toimitettavista lähetyksistä on maksettava mahdolliset verot ja tullimaksut.

Tulli arvioi, että verkkokaupasta ostettavien tuotteiden hinnat nousevat karkeasti noin 30 prosenttia. Kokonaishinta muodostuu tuotteen ostohinnasta, kuljetuskuluista sekä mahdollisesti maksettavasta tullimaksusta ja arvonlisäverosta. Jatkossa ostopäätöstä ei kannata tehdä vain verkkokaupan ilmoittaman hinnan perusteella.

Lähetys on tullattava ja siitä on maksettava arvonlisävero, jos tavaroiden arvo ylittää 22 euroa. Arvonlisäveron lisäksi mahdollinen maahantuonnin tullimaksu kannetaan vain silloin, kun lähetyksen arvo on yli 150 euroa.

Lähetystä ei tullata, jos tavara toimitetaan EU-maasta, ja se on EU:ssa valmistettu tai sinne tullattu. Erityistapaus on Pohjois-Irlanti, jonka kanssa sovelletaan jatkossakin EU:n tullilainsäädäntöä eli maasta toimitettavia lähetyksiä ei tullata.

Tullimaksun ja arvonlisäveron määrän voi selvittää Tullilaskuri-palvelussa ennen kuin tilaa netistä. Tullilaskurissa on lisäksi ohjeet siitä, mitä pitää tehdä, kun tullaa tavaroita Suomeen.