Erityisasiantuntijalle oleskelulupa keskimäärin kahdessa viikossa

Maahanmuuttoviraston mukaan erityisasiantuntija saa oleskeluluvan keskimäärin kahdessa viikossa. Oleskelupien käsittely virastossa on nopeutunut, sillä viime vuonna oleskeluluvan sai keskimäärin 45 päivässä. Samaan aikaan haettujen oleskelupien määrä on vähentynyt selvästi.

Maahanmuuttovirastosta kerrotaan, että eritysasiantuntija on työntekijä, joka tulee Suomeen työskentelemään erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi it-alan erityisosaajat ja korkeakoulututkinnon suorittaneet työntekijät, jotka tulevat erityistä ammattitaitoa vaativaan tehtävään.

Korkeakoulututkinnon lisäksi erityisasiantuntijalta vaaditaan keskimääräistä parempaa palkkaa, vähintään 3 000 euroa kuukaudessa. Erityisasiantuntijan oleskelulupaan ei kuulu saatavuusharkintaa.

Koronapandemian myötä erityisasiantuntijan oleskelulupahakemusten määrä on laskenut huomattavasti. Tammi-marraskuussa 2020 eritysasiantuntijat jättivät 781 ensimmäistä oleskelulupahakemusta ja heille myönnettiin 826 oleskelulupaa. Päätöksiä on tehty yhteensä 842 (16 kielteistä). Päätöksiä on tehty tänä vuonna myös viime vuonna tehtyihin hakemuksiin.

Vuoden 2019 tammi-marraskuussa erityisasiantuntijat jättivät 1 677 ensimmäistä hakemusta ja heille myönnettiin 1 791 oleskelulupaa. Päätöksiä tehtiin yhteensä 1 801.