UM: Viranomaiset hakivat kuusi lasta ja kaksi äitiä Al-Holin leiriltä Syyriasta Suomeen

Suomi on kotiuttanut tänään sunnuntaina kuusi suomalaista lasta ja kaksi aikuista äitiä Koillis-Syyriasta. Henkilöt ovat nyt kotimaan viranomaisten toimien piirissä.

Ulkoministeriö on järjestänyt kotiutuksen yhdessä Saksan viranomaisten kanssa. Saksa on samassa yhteydessä kotiuttanut saksalaisia lapsia ja heidän äitejään.

Ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan, että Suomen viranomaisilla on perustuslain 22 pykälän mukainen velvoite turvata leireillä pidettyjen suomalaislasten perusoikeudet, mikäli se on mahdollista. Al-Holin leirillä pidettyjen lasten perusoikeudet voidaan turvata vain kotiuttamalla heidät Suomeen.

Lasten mukana on kotiutettu myös heidän äitinsä. Vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista. Kaikessa viranomaistoiminnassa on ensisijaisesti otettu huomioon lapsen etu.

Koillis-Syyrian leireillä on edelleen viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä. Yhteensä leireillä on yli kuusi tuhatta ulkomaalaista lasta ja noin kolme tuhatta ulkomaalaista äitiä, joista EU-kansalaisia noin 600 lasta ja 300 naista. Lapsista noin puolet on alle viisivuotiaita.

Koillis-Syyrian leirit muodostavat pitkän aikavälin turvallisuusriskin. Mitä kauemmin lapset ovat leireillä, ilman suojaa ja opetusta, sitä vaikeammaksi radikaalin ääriajattelun torjunta käy.