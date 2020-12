Kuopion turmabussin kuljettaja tuomittiin lähes kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen

Kuopion turmabussin kuljettaja tuomittiin perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa yhdeksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Vuonna 1951 syntynyt pohjoissuomalainen linja-autonkuljettaja syyllistyi oikeuden mukaan kaikkiaan 18 rikokseen reilut kaksi vuotta sitten Kuopiossa elokuussa 2018, kun tilausliikennebussi syöksyi moottoritien liittymästä poistuessaan sillalta alas ja putosi kyljelleen junaraiteille.

Nyt 69-vuotias mies tuomittiin neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja yhteensä 13 törkeästä vammantuottamuksesta. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan korvauksia.

Suuronnettomuudessa kuoli neljä ihmistä ja loukkaantui yli 22 ihmistä. Kuolleista kolme oli naisia ja yksi mies. Kuljettajan lisäksi turmassa loukkaantui 17 linja-autossa ollutta matkustajaa. Lisäksi vammoja saivat useat henkilöautoissa olleet ihmiset. Useiden onnettomuudessa loukkaantuneiden vammat olivat vakavia.

Turma tapahtui Kuopion moottoritien ja Kolmisopen liittymässä iltapäivällä. Ennen noin 7–10 metrin pudotusta linja-auto törmäsi viiteen paikalla olleeseen henkilöautoon. Kaikki ajoneuvot vaurioituivat törmäyksissä pahasti.

Käräjäoikeuden mukaan kuljettajalla on ollut kyydissään 21 matkustajaa, ja hänellä on ollut linja-auton kuljettajana korostunut huolellisuusvelvollisuus. Kuljettajan ajon on selvitetty olleen jo ajomatkan aikana ennen onnettomuutta poukkoilevaa ja holtitonta, ja häntä on matkan aikana huomautettu ajotyylistä.

Käräjäoikeuden mukaan kuljettaja rikkoi useita keskeisiä ajoneuvon kuljettajalle tieliikennelaissa ja -asetuksessa asetettuja velvoitteita. Liikennesääntöjen vastainen menettely on ollut vaarallista ja se on luettu törkeänä.

Matkustajat: "Kuljettaja ajoi liian kovaa"

Bussin kyydissä oli Ruotsin Kalixissa asuvia eläkeläisiä, jotka olivat matkalla Kuopiossa sijaitsevaan kylpylään. Ennen onnettomuutta matkaa oli tehty aamusta saakka jo useita satoja kilometrejä. Matkaa oli yhteensä reilut 450 kilometriä.

Matkustajat ovat kertoneet, että kuljettaja ajoi liian kovaa, ohitteli muita ajoneuvoja vaarallisesti ja roikkui myös usein liian lähellä edellä ajaneita ajoneuvoja.

Kuljettaja on kertonut, ettei hän muista mitään rampille saapumisesta. Heti onnettomuuden jälkeen hän väitti, etteivät bussin jarrut toimineet.

Haastehakemukseen listaamien todisteiden mukaan kuljettaja ei jarruttanut poistuessaan Kuopion moottoritieltä ja lähestyessään risteystä. Tiehen jääneiden jälkien perusteella linja-auton vauhti hiljeni vain vähän ennen suistumista junaradalle.

Bussista ei löytynyt teknistä vikaa

Poliisin lisäksi Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) otti tapauksen selvittääkseen, jotta vastaavat turmat voitaisiin välttää jatkossa.

Bussista ei löytynyt teknistä vikaa, mutta Otkesin mukaan onnettomuuden taustalla olivat muun muassa kuljettajan pitkäaikainen sairaus ja terveydentilaan suhteutettuna raskas työtehtävä. Kuljettaja on kertonut, ettei tuntenut itseään väsyneeksi. Esitutkinnan perusteella hän noudatti lain vaatimia lepoaikoja.

Otkesin mukaan kuljettajalla oli pitkästä ammattikokemuksesta huolimatta vain vähäinen kokemus ajamastaan linja-autosta ja hän tunsi sen hallintalaitteet huonosti. Myös moottoritien ramppi oli turmapaikalla normaalia lyhyempi, jolloin risteykseen saapuminen olisi edellyttänyt nopeampaa reagoimista.

Syyttäjä vaati kuljettajalle rangaistusta muun muassa neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenteen vaarantamisesta ja 13 törkeästä vammantuottamuksesta. Näin ollen syyttäjän vaatimukset menivät läpi nyt käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan kuljettaja oli laiminlyönyt olosuhteiden edellyttämän huolellisuuden ja varovaisuuden noudattamisen. Kuljettaja oli myös laiminlyönyt siitä huolehtimisen, että hänellä olisi sairauksistaan huolimatta säilynyt riittävä tarkkaavaisuus ja vireystila. Syyttäjän mukaan noin 450 kilometrin yhtämittaisella ajomatkalla kuljettajan ajo oli muuttunut holtittomaksi ja poukkoilevaksi.