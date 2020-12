Saaristomeren kuormitus halutaan pois rehevöitymistä aiheuttavien ongelmakohteiden listalta

Ympäristöministeriö arvioi, onko Saaristomeren valuma-alueen maatalouden kuormitus mahdollista poistaa Itämeren suojelukomission (Helcom) hot spot -listalta. Selvitystä tehdään ensi vuoden alusta alkaen yhteistyössä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön ja muiden toimijoiden kanssa.

Saaristomeren valuma-alueen maatalouskuormitus on tällä hetkellä Suomen ainoa jäljellä oleva kohde Helcomin Itämeren hot spot -listalla. Lista on laadittu 1992, minkä jälkeen Itämeren ympärysvaltiot käynnistivät laajan yhteistyöohjelman kohteiden puhdistamiseksi. Alun perin kohteita oli Itämerellä 162, nyt 42. Kaikkien kohteiden oli määrä olla puhdistettu jo 2018.

Selvityksen tarkoitus on arvioida, riittävätkö nykyiset toimet vähentämään kuormitusta ja parantamaan Saaristomeren tilaa Helcomin edellyttämällä tavalla. Tuloksista riippuen suunnitellaan toimia, joilla kohde voidaan poistaa listalta. Selvitys tehdään vuoden 2021 aikana.

– Olen sitoutunut edistämään toimintaa Saaristomeren tilan parantamiseksi. Toiveeni on, että Saaristomeri saadaan poistettua Helcomin listalta mahdollisimman rivakasti. Tämä on yhteinen projekti, johon kutsun kaikki mukaan, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toteaa tiedotteessa.

Vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimien lisäksi myös vesiensuojelun tehostamisohjelmassa työskennellään Saaristomeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on levittää kipsiä yli 60 000 peltohehtaarille Saaristomeren valuma-alueella. Toimenpiteen tavoitteena on vähentää Saaristomeren vuotuista fosforikuormitusta 44 tonnilla. Saaristomeren fosforin kokonaiskuormitus on nyt arviolta 480 tonnia vuodessa. Kipsin vaikutus kestää noin viisi vuotta.

Saaristomeren tila ei toistaiseksi ole parantunut toisin kuin muun muassa itäisen Suomenlahden tila. Sen tilaa on parantanut Pietarin jäteveden tehokkaampi puhdistaminen ja venäläiseltä lannoitetehtaalta Laukaanjokeen valuneen suuren päästön tukkiminen. Saaristomeri on matala ja sokkeloinen, ja sen tilaan voidaan vaikuttaa Suomen omilla toimilla. Lisäksi ilmastonmuutos on erityinen riski lämpimien ja sateisten talvien lisäämien ravinnehuuhtoumien vuoksi.