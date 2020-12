Katso STM:n ja THL:n tilannekatsaus tästä kello 10 alkaen: Koronatartunnat lisääntymässä huolestuttavasti ikääntyneiden keskuudessa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät tänään torstaina kello 10–10.45 tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi kuullaan katsaus koronarokotetilanteesta ja myyntilupamenettelystä.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä, ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta sekä yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Koronavirustartuntoja todetaan Suomessa edelleen paljon, ja tauti leviää eri-ikäisten ihmisten keskuudessa joka puolella Suomea, STM ja THL kertovat tilaisuudessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Erittäin huolestuttavaa on, että tartuntoja on yhä enemmän vanhemmissa ikäluokissa ja että sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on selvästi aiempaa enemmän.

Aluekohtaisten viime viikkoina käynnistämien voimakkaiden suositusten ja rajoitustoimien vaikutukset sairaalahoidon tarpeeseen aletaan nähdä vasta muutaman viikon viiveellä.

– Myönteistä on, että yli kuukauden jatkunut koronatapausten määrän voimakas kasvu ja sen myötä tapausilmaantuvuus ovat hieman tasoittuneet viimeisen kolmen viikon aikana. Viikolla 50 (7.12.–13.12.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2894 uutta tapausta, mikä on 112 vähemmän kuin viime viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 52 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla se oli 54 tapausta, keerotaan STM:stä ja THL:stä.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 49–50) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 5 900 uutta tapausta, mikä on 179 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 106 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli 103 tapausta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella on todettu yli puolet tartunnoista. Kolmen viime viikon aikana HUSin alueella on todettu viikoittain noin 1600 koronatapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,85–1,05 (90 prosentin todennäköisyysväli).