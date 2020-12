Synkimmät ja hilpeimmät joululaulut listattu tekoälyn avulla – tulokset yllättivät analyytikon

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan synkimmät ja hilpeimmät joululaulut on nyt listattu. Apuna asian selvittämisessä käytettiin tekoälyä. Innofactorin analyytikko Tapio Linkosalon mukaan norjalaiset laulut olivat selkeästi synkimpiä, kun taas suomalaiset laulut olivat kaikista hilpeimpiä.

– Hienosta nimestään huolimatta suurin osa tekoälysovelluksista on loppujen lopuksi aivan tavallista tilastollista mallintamista. Tekoälysovellukset ovat pitkälle automatisoituja ja soveltuvat siten suurienkin aineistojen käsittelyyn. Ne kykenevät poimimaan aineistoista sellaisia hienopiirteisiä riippuvuuksia, joita ihminen ei helposti havaitse. Masentavimman joululaulun analysoinnissa kyse on tekstin tunneanalyysistä, mikä on tekoälysovellukselle helppo tehtävä. Lähtökohdat ongelmanratkaisulle olivat hyvät, Linkosalo toteaa tiedotteessa.

Jokaiselle laulun sanalle on haettu sen tunnetila eli joko positiivinen tai negatiivinen, ja laulun tunnetila on sen sanojen tunnetilojen keskiarvo. Laskentaa varten tarvittavana sanojen luokitteluna toimivat IMDb:n elokuva-arvostelut ja joukko twiittejä, jotka oli valmiiksi määritelty positiiviseksi ja negatiiviseksi.

– Yhden yksittäisen sanan arvio voi olla odottamaton. Saattaahan olla esimerkiksi niin, että joku goottikauhun ystävä on arvioinut elokuvan ”ihanan synkäksi”, ja siten sana ”synkkä” saa arviosta positiivisen tuloksen. Mutta kun arvosteluja on tuhansia, yksittäiselle sanalle tulee lukuisia tuloksia, ja yhden sanan useiden tulosten keskiarvo vastannee hyvin sanan tyypillistä tunnearvoa, Linkosalo kertoo.

Analyysin tulos yllätti Linkosalon. Mallin mukaan Suomesta löytyvät keskimäärin hilpeimmät joululaulut. Pelkkää IMDb-luokitusta käyttäen Ruotsi kiilaa hienoisesti edelle. Kaikkien laskentatapojen mukaan Norjassa on synkimmät joululaulut.

– Tulokset ovat jossain määrin odottamattomia. Esimerkiksi osa synkistä lauluista kuulostaa kuulijan korvaan varsin iloisilta. Käyttämäni tekoälymalli ei vielä osaa ‘lukea rivien välistä’, vaan takertuu sanoihin ymmärtämättä niiden kokonaisuutta. Tässä suhteessa mallissa olisi vielä parantamisen varaa, Linkosalo toteaa.

Kotimaisista joululauluista synkin on Tonttu. Iloisimpien laulujen listalla Tonttujen jouluyö jakaa kärkisijaa yhdessä kappaleen En etsi valtaa loistoa kanssa.

Hilpeimmät ja synkimmät pohjoismaiset joululaulut ovat kuunneltavissa Spotifyssa: 20 hilpeintä joululaulua ja 20 synkintä joululaulua.